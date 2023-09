Synapsun livre son baromÃ¨tre du prix des modules PV : la baisse est marquÃ©e

SYNAPSUN est une société de services, d’ingénierie et de négoce, experte de la fourniture de panneaux photovoltaïques en B to B. Elle accompagne les développeurs de projets PV ainsi que les EPCistes dans leurs approvisionnements en modules PV directement auprès des fabricants ou, lorsque le projet le requiert à travers notre entité de négoce. Par ailleurs, elle collabore avec les industriels pour développer et certifier leur portefeuille de produits, afin de répondre aux besoins du marché français. A ce titre, elle dispose d’un certain recul sur les évolutions des prix des panneaux photovoltaïques et publie régulièrement son « Baromètre du prix des modules PV », qui offre un aperçu détaillé de l’évolution des prix de ces derniers. En voici la synthèse !

Après s’être littéralement effondré de février à juin le prix du silicium s’est stabilisé aux alentours de 10 USD/kg. Il a même connu une légère augmentation ces dernières semaines, en partie due à la diminution des niveaux de stocks et aux maintenances annuelles en cours sur certaines des capacités existantes.

Le silicium chinois compétitif

Les surcapacités de production ont conduit le prix de marché à un niveau couvrant tout juste les coûts de production des leaders industriels (rappelons que selon Bloomberg ces derniers sont estimés entre 7 et 10 USD/kg pour les principaux fabricants chinois de silicium. Les industriels freinent donc les mises en service de nouvelles capacités refroidis par le prix actuel du marché quand leurs investissements dans de nouvelles capacités ont parfois été décidées alors que le marché était à 40 USD/kg. Pour une usine moyenne de 50 000 MT/an le manque à gagner représente tout de même 1,5 Mds USD par an. Notons néanmoins qu’on parle ici de silicium produit en Chine. Le prix du silicium « hors Chine » se maintient quant à lui à un niveau de prix trois fois supérieur au silicium chinois, soit environ 30 USD/kg. Porté par la volonté de certains investisseurs et développeurs de centrales PV de s’imposer des approvisionnements en modules produits à partir de matériaux extraits et transformés hors de Chine. Partant du principe que 5 USD/kg sur le silicium impactent le prix final des modules d’environ 1,5 cts USD/Wc, le prix final des modules dont les matériaux sont fabriqués hors Chine présenterait alors un surcoût de l’ordre de 6 cts USD/Wc. Soit environ 30% de surcoût comparé aux modules dont le silicium est produit en Chine.

Baisse d’un quart du prix des modules

Dans le sillage du silicium, le prix des modules a fortement chuté ces derniers mois passant de 0,23 USD/Wc en février à 0,17 USD désormais, soit une baisse d’un quart. Alors que ces dernières semaines le silicium et les wafers ont connu de légères hausses, le prix final des modules n’a pas beaucoup évolué. En effet, il est impacté par un niveau de stock sans précédent en Europe (qui selon PV Mag était de l’ordre de 40 GW en juillet, correspondant à près d’un an de demande européenne) mais aussi par la volonté des leaders industriels verticalement intégrés de maintenir les prix au plus bas afin de sortir du marché les acteurs industriels ayant une structure de coût moins optimisée. Les prix du fret maritime et des transports routiers restent stables et représentent un total d’environ 0,015 USD/Wc entre le départ Chine et la livraison sur chantier en Europe. Le taux de change EUR/USD est resté relativement stable ces derniers mois. L’Euro semble néanmoins perdre du terrain face au Dollar ces derniers jours passant sous les 1,08. Mécaniquement, du fait de l’évolution du change, le prix des modules livrés sur site et payés en Euro a légèrement augmenté sur le mois d’août.

Une impressionnante surcapacité de production à toutes les étapes de la chaîne industrielle

Le silicium semble avoir consommé tout ce qui lui restait de marge dans sa structure de coûts. Il ne lui reste plus beaucoup de place pour baisser davantage. Les légères augmentations observées ces dernières semaines s’apparentent néanmoins plus à une stabilisation des prix qu’à un retournement de tendance.

Le niveau de stock sans précédent et l’impressionnante surcapacité de production à toutes les étapes de la chaîne industrielle ne laisseront pas de place, selon nous, à des augmentations significatives de prix sur le court/moyen terme.

Le marché se stabilisant, SYNAPSUN travaille actuellement à la sécurisation de volumes importants pour ses clients.

ATTENTION : Les prix que nous indiquons ici s’entendent pour des modules PV standards monocristallins Type-P. Dans le cas de modules avec bilan carbone, connecteurs et longueurs de câbles spécifiques dont la fabrication suit une Supply Chain tracée il convient de considérer un premium qui, selon les fabricants, se situe entre 0.5 et1,5 cts EUR/Wc. Aussi, les prix que nous indiquons s’entendent dans une logique d’achat en “direct-fabricants” via notre offre de Sourcing as a service. Ces prix n’intègrent pas les frais additionnels que certains pourraient engager afin d’auditer les usines, superviser la production des Modules, le chargement des containers, stocker la marchandise dans un entrepôt tampon afin de la livrer ultérieurement sur site.