Nouveau partenariat stratÃ©gique entre la Fondation POWR Earth et La Tribune

Powr Earth Foundation et La Tribune ont conclu un partenariat stratégique dans le cadre du Powr Earth Summit 2024, qui se tiendra au CNIT Paris La Défense du 13 au 15 mars 2024 avec pour objectif d’en faire l’un des plus grands rassemblements européens sur la transition énergétique.

L’énergie est le principal levier d’action dans la lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air. En effet, 60% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de la combustion des énergies fossiles. Selon le GIEC et l’IEA, pour atteindre les objectifs d’équilibre carbone de 2050, nous devons collectivement aller 2 fois plus vite. Imaginé par Powr Earth Foundation, Powr Earth Summit 2024 est un événement mixte consacré à l’accélération de la transition énergétique. Avec une surface d’exposition dédiée à l’innovation, des conférences et des tables rondes animées par des conférenciers internationaux et des experts du monde scientifique, industriel et politique, « POwR Earth Summit » est un rendez-vous majeur dans l’ écosystème énergétique européenne . Les participants auront l’occasion de partager des pratiques et connaissances et de discuter des actions nécessaires (publiques et privées) pour relever les défis environnementaux de notre époque. Le programme sera introduit en octobre 2023

« Nous sommes dans une décennie cruciale : faire en 10 ans ce que nous n’avons pas pu faire en 30 ans ; en tant qu’entreprise, en tant que citoyen, nous nous devons de prendre les enjeux environnementaux à bras le corps. Ce que nous allons faire dans ce laps de temps va conditionner les décennies à venir. L’accélération de la transition énergétique attend encore des actions décisives. Nous avons un devoir d’action(s) et les entreprises de la filière ont un rôle à jouer. L’idée de Powr Earth Summit est née de ce constat » , expriment Jean-Christophe Vigouroux et Jean-Charles Drouvin , initiateurs de Powr Earth Foundation .

Ce partenariat aura vocation à amplifier à (re)poser les enjeux et les solutions proposées par les filières des énergies renouvelables et photovoltaïques au travers d’une chaîne dédiée sur Latribune.fr et lors des différents événements organisés par les équipes de La Tribune .