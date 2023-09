IMEON ENERGY, un pied en bourse pour un pas de gÃ©ant

IMEON ENERGY, spécialiste mondial des onduleurs solaires avec Intelligence Artificielle (IA), prépare son introduction en bourse pour lever 8M€ sur EURONEXT GROWTH. De quoi accélérer le développement de l’entreprise !

Grâce à sa future introduction en bourse, IMEON ENERGY va pouvoir accélérer la sortie de nouveaux produits qui lui permettront d’élargir sa gamme et de toucher une part plus importante des utilisateurs finaux, aussi bien dans les applications résidentielles, qu’industrielles et commerciales. Sur les cinq prochains exercices, la société Brestoise prévoit de se développer en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne et aux Etats-Unis en ouvrant localement des centres techniques afin de gérer les aspects liés au support client et au service après-vente au plus près des utilisateurs. IMEON ENERGY ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 82M€ à l’horizon 2028. Dans l’intervalle, les effectifs passeront de 17 en 2023 à 100 sur le site de Brest.

Précurseur dans son domaine, la société IMEON ENERGY a été créée en 2013 par Christophe Goasguen, son président, afin de commercialiser ses solutions tout-en-un en France et à l’international. Le mantra du boos : concevoir un onduleur solaire hybride permettant de rendre le kWh solaire moins cher que celui du réseau. Facile à installer et compacte, la solution IMEON utilise de multiples stratégies innovantes, basées sur des algorithmes d’intelligence artificielle, visant à augmenter la rentabilité des installations solaires avec stockage ainsi que la durée de vie des batteries.

Dix ans après sa création en 2013, la société s’impose comme le spécialiste mondial des onduleurs hybrides solaires intégrant une intelligence artificielle. La société commercialise un système dédié à l’autoconsommation solaire qui a déjà séduit plus de 6000 utilisateurs dans le monde. Cette solution permet d’autoconsommer l’énergie générée par une installation solaire et de stocker le surplus d’énergie dans des batteries au lithium. Au-delà de l’électronique de puissance, cette solution innove en intégrant au sein de ses systèmes, une intelligence artificielle qui gère les différentes sources d’énergie et la batterie en fonction de prévisions de consommation et de production. Les produits IMEON font baisser le prix du kWh généré par un système solaire, permettant de le rendre compétitif avec celui du réseau et donc accessible au plus grand nombre.

Encadré

Un marché exponentiel

Selon un rapport de l’Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables (https://irena.org/), il faut s’attendre à ce que les capacités de stockage d’énergie soient multipliées par 17 à 38 d’ici 2030. Le fort potentiel du marché attire les acteurs qui arrivent dans l’industrie solaire en provenance des entreprises d’électronique de puissance et d’automatisation (Schneider Electric par exemple) et des industriels historiquement spécialisés dans les onduleurs solaires connectés réseau (Sungrow, Goodwe, Ginlong, SolarEdge, Enphase…).