SYNAPSUN étend son expertise aux onduleurs, en partenariat avec GoodWe

Depuis près de dix ans, SYNAPSUN accompagne les acteurs du solaire dans le sourcing et l’approvisionnement de modules photovoltaïques, de l’usine jusqu’au chantier. Pour répondre aux transformations du marché et aux problématiques croissantes de pilotage de l’énergie solaire, SYNAPSUN élargit aujourd’hui son champ d’expertise aux onduleurs et aux batteries, en s’appuyant sur un partenariat stratégique avec GoodWe.

SYNAPSUN propose dès à présent l’ensemble de la gamme d’onduleurs GoodWe sur son portail digital SYNAPSUN.com qui sera prochainement complété par l’offre batteries. « Ce partenariat nous permet d’accompagner les grands développeurs français dans leurs souhaits de diversification, tout en bénéficiant de l’expertise et de l’efficacité opérationnelle de Synapsun » souligne Gilles Lemagnen, Country Manager France GoodWe.

Avec ce partenariat, SYNAPSUN et Goodwe apportent une offre onduleurs pertinente grâce à :

Une gamme complète, du C&I (25 – 165 kVA) aux grandes centrales (250–350 kVA)

Des performances remarquables, générant toujours plus de productible,

Des produits compacts et discrets (faible niveau sonore), pour les ombrières ou sites sensibles,

Une expertise historique de GoodWe dans les solutions hybrides avec stockage,

Des prix compétitifs optimisant le CAPEX des projets,

Un support technique et un SAV localisé en France.

“En combinant notre savoir-faire en sourcing à la technologie de pointe et à la compétitivité de GoodWe, nous renforçons notre accompagnement des acteurs du photovoltaïque en France,” ajoute Arnaud Catrice, Managing Director & fondateur de Synapsun.