Belgian Solar Day 2026 : assurer l’avenir avec l’Ã©nergie solaire

Le 13 janvier prochain, Bruxelles accueillera la cinquiÃ¨me Ã©dition du Belgian Solar Day, le plus grand Ã©vÃ©nement dÃ©diÃ© au photovoltaÃ¯que en Belgique.
OrganisÃ© en partenariat par le Becquerel Institute, ODE Vlaanderen et EDORA, cette journÃ©e rÃ©unira tous les acteurs du secteur solaire â€” entreprises, dÃ©cideurs politiques, investisseurs, chercheurs, installateurs et dÃ©veloppeurs â€” pour une journÃ©e dâ€™Ã©changes, de dÃ©bats et de rÃ©seautage autour de lâ€™avenir du photovoltaÃ¯que belge et europÃ©en. Le thÃ¨me de cette annÃ©e est Â« SÃ©curiser l’avenir grÃ¢ce Ã l’Ã©nergie solaireÂ Â». L’Ã©vÃ©nement s’articulera autour de l’interaction entre la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et l’Ã©nergie solaire, explorÃ©e dans toutes ses dimensions – de la rÃ©silience du rÃ©seau et de la cybersÃ©curitÃ© aux technologies locales, en passant par les dÃ©fis de la chaÃ®ne d’approvisionnement et les solutions flexibles des opÃ©rateurs de systÃ¨mes.
Un Ã©vÃ©nement fÃ©dÃ©rateur et ouvert Ã toute la filiÃ¨re solaire
Le Belgian Solar Day sâ€™adresse Ã toutes les entreprises et organisations impliquÃ©es dans le photovoltaÃ¯que et le stockage. Son objectif : favoriser le dialogue, la coopÃ©ration et le dÃ©veloppement dâ€™un Ã©cosystÃ¨me solaire et de stockage fort et durable en Belgique. Cette annÃ©e, toutes les sessions auront lieu en anglais. Le programme proposeraÂ :
- Des confÃ©rences sur les marchÃ©s, la rÃ©gulation, la digitalisation, le stockage et lâ€™intÃ©gration rÃ©seau ; sur diffÃ©rents sujets liÃ©s Ã la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique dans le secteur de l’Ã©nergie solaire et du stockage ;
- Des opportunitÃ©s de networking et un espace dâ€™exposition pour dÃ©couvrir les innovations du secteur ;
- Des opportunitÃ©s de partenariat pour renforcer la visibilitÃ© des entreprises engagÃ©es dans la transition Ã©nergÃ©tique.
L’Ã©dition 2026 se concentrera sur la faÃ§on dont l’Ã©nergie solaire et le stockage peuvent renforcer la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique dans un monde de plus en plus Ã©lectrifiÃ©.
- Comment le photovoltaÃ¯que et le stockage peuvent-ils renforcer notre sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique dans un monde de plus en plus Ã©lectrifiÃ© ?
- Quelles opportunitÃ©s et quels dÃ©fis le contexte actuel en matiÃ¨re d’investissement et de politique offre-t-il Ã l’Ã©nergie solaire et au stockage en Belgique et en Europe ?
- Comment pouvons-nous construire des Ã©cosystÃ¨mes locaux, durables et compÃ©titifs pour les technologies photovoltaÃ¯ques et de stockage ?
- Que faut-il pour construire des rÃ©seaux rÃ©silients et Ã l’Ã©preuve du temps ? Comment intÃ©grer le solaire et le stockage dans les systÃ¨mes Ã©lectriques de demain ?
- Comment pouvons-nous protÃ©ger le PV et le stockage contre les menaces telles que les cyberattaques, les pannes d’Ã©lectricitÃ© et la congestion du rÃ©seau, et quel rÃ´le le secteur peut-il jouer Ã cet Ã©gard ?