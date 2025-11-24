Belgian Solar Day 2026 : assurer l’avenir avec l’Ã©nergie solaire

Le 13 janvier prochain, Bruxelles accueillera la cinquiÃ¨me Ã©dition du Belgian Solar Day, le plus grand Ã©vÃ©nement dÃ©diÃ© au photovoltaÃ¯que en Belgique.

OrganisÃ© en partenariat par le Becquerel Institute, ODE Vlaanderen et EDORA, cette journÃ©e rÃ©unira tous les acteurs du secteur solaire â€” entreprises, dÃ©cideurs politiques, investisseurs, chercheurs, installateurs et dÃ©veloppeurs â€” pour une journÃ©e dâ€™Ã©changes, de dÃ©bats et de rÃ©seautage autour de lâ€™avenir du photovoltaÃ¯que belge et europÃ©en. Le thÃ¨me de cette annÃ©e est Â« SÃ©curiser l’avenir grÃ¢ce Ã l’Ã©nergie solaireÂ Â». L’Ã©vÃ©nement s’articulera autour de l’interaction entre la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et l’Ã©nergie solaire, explorÃ©e dans toutes ses dimensions – de la rÃ©silience du rÃ©seau et de la cybersÃ©curitÃ© aux technologies locales, en passant par les dÃ©fis de la chaÃ®ne d’approvisionnement et les solutions flexibles des opÃ©rateurs de systÃ¨mes.

Un Ã©vÃ©nement fÃ©dÃ©rateur et ouvert Ã toute la filiÃ¨re solaire

Le Belgian Solar Day sâ€™adresse Ã toutes les entreprises et organisations impliquÃ©es dans le photovoltaÃ¯que et le stockage. Son objectif : favoriser le dialogue, la coopÃ©ration et le dÃ©veloppement dâ€™un Ã©cosystÃ¨me solaire et de stockage fort et durable en Belgique. Cette annÃ©e, toutes les sessions auront lieu en anglais. Le programme proposeraÂ :

Des confÃ©rences sur les marchÃ©s, la rÃ©gulation, la digitalisation, le stockage et lâ€™intÃ©gration rÃ©seau ; sur diffÃ©rents sujets liÃ©s Ã la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique dans le secteur de l’Ã©nergie solaire et du stockage ;

Des opportunitÃ©s de networking et un espace dâ€™exposition pour dÃ©couvrir les innovations du secteur ;

Des opportunitÃ©s de partenariat pour renforcer la visibilitÃ© des entreprises engagÃ©es dans la transition Ã©nergÃ©tique.

L’Ã©dition 2026 se concentrera sur la faÃ§on dont l’Ã©nergie solaire et le stockage peuvent renforcer la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique dans un monde de plus en plus Ã©lectrifiÃ©.