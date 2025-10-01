SYNAPSUN.com met en ligne un filtre ECS pour identifier les modules satisfaisant les contraintes des projets PV

La base de donnÃ©es SYNAPSUN intÃ¨gre dÃ©sormais un filtrage spÃ©cifiquement dÃ©veloppÃ© pour gÃ©rer les ECS (Evaluation Carbone SimplifiÃ©) et leurs mises Ã jour, quelle que soit la mÃ©thode de calcul (PPE2 ou PPE2 V2). DÃ©tailsÂ !Â Â

Cette nouvelle fonctionnalitÃ© permet aux porteurs de projets PV dâ€™identifier en un clic les modules disposant des ECS requis pour leurs projets. GrÃ¢ce Ã cet outil, les porteurs de projets sâ€™y retrouvent dans la multitude de mÃ©thodes de calcul ECS et peuvent identifier lâ€™offre de modules associÃ©e Ã chaque note. Il leur suffit de sÃ©lectionner la mÃ©thode de calcul souhaitÃ©e (PPE2 ou PPE2 V2) et Ã©ventuellement la note ciblÃ©e pour prendre connaissance des diffÃ©rentes options qui se prÃ©sentent Ã eux.

SYNAPSUN aide Ã faire la diffÃ©rence entre ces deux mÃ©thodes, PPE2 et PPE2 V2Â :

MÃ©thodologie de calcul ECS PPE2

La mÃ©thode PPE2 autorise les Analyses de Cycle de Vie (ACV) pour calculer lâ€™impact carbone (coefficients GWP) des usines prises en compte dans la chaÃ®ne dâ€™approvisionnement. Les valeurs ECS sont arrondies au multiple de 50 le plus proche. On obtient donc des scores de 450, 400, 350… en kgCO2eq/kWc. Pour reconnaitre les certificats PPE2, câ€™est simple, ils sont bleus.

MÃ©thodologie de calcul ECS PPE2 V2

Avec la mÃ©thode PPE2 V2, on oublie les ACV, les coefficients dâ€™impact standard par pays sont utilisÃ©s. Le score ECS ne dÃ©pend donc plus que de la quantitÃ© de matiÃ¨re utilisÃ©e et de lâ€™origine de fabrication. Les producteurs dâ€™une mÃªme zone gÃ©ographique se voient attribuer un score quasi-identique, la diffÃ©rence se fait par des spÃ©cificitÃ©s techniques diffÃ©rentes (Ã©paisseur des wafers, du verre, de lâ€™encapsulant…). Les valeurs ECS sont arrondies au multiple de 10 le plus proche. On obtient donc des scores de 650, 640, 630, 620… en kgCO2eq/kWc. En plus de lâ€™Appel dâ€™Offre BÃ¢timent, la mÃ©thodologie PPE2 V2 est applicable pour l’Appel dâ€™Offre SimplifiÃ©e (valeur infÃ©rieure ou Ã©gale Ã 740 exigÃ©e) et le nouvel arrÃªtÃ© pour les installations rÃ©sidentielles (valeur infÃ©rieure ou Ã©gale Ã 530 exigÃ©e). Pour reconnaitre les certificats PPE2-V2, câ€™est simple, ils sont verts.

youtu.be/qABAd2V4JoQ?si=b4hVVCAgNVQsR-Zd