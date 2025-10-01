Faradae et Banque de la Transition Energétique par Banque Populaire AURA : un partenariat gagnant-gagnant

La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (BP AURA) vient de conclure un accord de refinancement inédit avec Faradae, spécialiste du tiers-investissement photovoltaïque, un cap déterminant dans le financement du photovoltaïque en autoconsommation. Entre analyse des risques et financement potentiel !

Loin des critères d’évaluation financière traditionnels, cette collaboration repose sur une analyse stratégique approfondie et une étude minutieuse de la solidité des autoproducteurs-autoconsommateurs. Un changement de paradigme qui reflète l’évolution du marché de l’énergie solaire et un pari stratégique sur l’avenir énergétique.

« La profondeur de l’analyse stratégique menée par la BTE par BP AURA »

Michel Lerendu, cofondateur et Directeur financier de Faradae salue “La profondeur de l’analyse stratégique menée par la Banque de la Transition Energétique (BTE) par BP AURA ainsi que le leadership dont elle fait preuve pour appuyer un modèle d’exploitation d’avenir “. Cette initiative intervient dans un contexte de mutation profonde du secteur. Les récentes révisions à la baisse des tarifs d’achat et la réduction progressive des subventions publiques fragilisent la rentabilité de l’injection sur le réseau électrique. En parallèle, l’autoconsommation individuelle séduit de plus en plus d’entreprises désireuses de maîtriser leurs coûts énergétiques et d’anticiper l’électrification de leurs usages. Le modèle de tiers-investissement proposé par Faradae apporte une réponse concrète à ces enjeux en garantissant un suivi expert des installations sur l’ensemble de leur cycle de vie – un atout décisif pour sécuriser les projets.

Evaluer finement la solidité des projets

Cette opération s’appuie sur la forte expertise développée par la Banque de la Transition Energétique au sein de BPAURA. Celle-ci lui permet d’évaluer finement la solidité des projets et d’élargir le cadre d’intervention classique des banques en matière de financement de la transition énergétique. “La BTE par BP AURA a su évaluer des projets à l’échelle d’un bâtiment, ce qui requiert une approche adaptée, experte, et dans un excellent esprit de collaboration “, précise Michel Lerendu, qui souligne la dimension pionnière de ce partenariat. “Nous sommes très fiers d’accompagner Faradae dans cette opération innovante et porteuse d’avenir, je tiens aussi à insister sur la qualité de nos échanges tout au long de l’analyse du projet ”, souligne Pierre-Henri Grenier, directeur exécutif de la Banque de la Transition Energétique par BP AURA. Cette opération pourrait faire école et ouvrir la voie à de nouveaux modes de financement pour l’autoconsommation photovoltaïque, secteur appelé à jouer un rôle central dans la transition énergétique française.