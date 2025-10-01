DÃ©cret sur la TVA solaire : Ekwateur salue lâ€™intention Ã©cologique mais alerte sur des conditions trop restrictives !

Le dÃ©cret dâ€™application du taux rÃ©duit de TVA pour les installations photovoltaÃ¯ques rÃ©sidentielles â‰¤ 9 kWc a Ã©tÃ© publiÃ© au Journal officiel le 9 septembre. Applicable dÃ¨s le 1er octobre 2025, il introduit des conditions dâ€™Ã©ligibilitÃ© strictes liÃ©es Ã lâ€™Ã©co-conception des modules et Ã lâ€™intÃ©gration dâ€™un gestionnaire dâ€™Ã©nergie en temps rÃ©el. Une mesure bienvenue maisâ€¦

Pour Ekwateur, ce dispositif va dans la bonne direction : il vise Ã encourager lâ€™autoconsommation solaire et Ã accompagner la transition Ã©nergÃ©tique des particuliers, dans un contexte oÃ¹ la baisse des aides publiques (prime Ã lâ€™investissement, tarif de rachat) fragilise lâ€™attractivitÃ© du photovoltaÃ¯que rÃ©sidentiel.

Des critÃ¨res techniques qui risquent de limiter lâ€™accÃ¨s au dispositif

Le dÃ©cret conditionne le bÃ©nÃ©fice du taux rÃ©duit Ã des standards cumulatifs trÃ¨s exigeants :

â€¢ Bilan carbone infÃ©rieur Ã 530 kgCOâ‚‚eq/kWc,

â€¢ Teneur en argent des cellules infÃ©rieure Ã 14 mg/W,

â€¢ Teneur en plomb des modules infÃ©rieure Ã 0,1 %,

â€¢ Teneur en cadmium infÃ©rieure Ã 0,01 %,

â€¢ IntÃ©gration dâ€™un systÃ¨me de pilotage Ã©nergÃ©tique en temps rÃ©el, permettant dâ€™optimiser la consommation locale.

Si Ekwateur salue la volontÃ© de tirer la filiÃ¨re vers le haut, lâ€™entreprise alerte toutefois sur le fait que ces contraintes techniques pourraient exclure de nombreux modules actuellement disponibles de la possibilitÃ© de bÃ©nÃ©ficier de la TVA rÃ©duite, et ralentir le dÃ©ploiement du photovoltaÃ¯que chez les particuliers.

Un dialogue Ã poursuivre avec la filiÃ¨re

Les propositions alternatives formulÃ©es par les acteurs de la filiÃ¨re lors du Conseil supÃ©rieur de lâ€™Ã©nergie visant Ã Ã©largir les critÃ¨res nâ€™ont pas Ã©tÃ© retenues (stockage, reconnaissance des installations RGE, solutions de pilotage intelligentes). Ekwateur souligne lâ€™importance de maintenir un Ã©quilibre entre ambition environnementale et accessibilitÃ© pour les mÃ©nages et installateurs. Â« Nous partageons pleinement lâ€™objectif dâ€™un photovoltaÃ¯que plus durable et mieux intÃ©grÃ© au systÃ¨me Ã©nergÃ©tique. Or les critÃ¨res retenus, en lâ€™Ã©tat, risquent de restreindre le bÃ©nÃ©fice dâ€™une TVA rÃ©duite et par consÃ©quent de freiner lâ€™adoption du photovoltaÃ¯que par les foyers. Lâ€™enjeu est de rendre la transition Ã©nergÃ©tique Ã la fois durable et accessible pour tous Â» constate Jonathan Martelli, cofondateur dâ€™Ekwateur.