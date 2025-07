SYNAPSUN.com met à jour son PAN ANALYZER, l’outil pour fiabiliser les études de productibles des projets photovoltaïques

SYNAPSUN fait évoluer son outil PAN ANALYZER, désormais capable de comparer et d’évaluer la fiabilité des fichiers .PAN. Face aux enjeux croissants de précision dans les études de productible, cette fonctionnalité vous aide à identifier les fichiers les plus fiables et à sécuriser vos projets dès la phase de simulation. Le fichier .PAN est une extension de fichier du logiciel PVSYST qui regroupe toutes les caractéristiques du panneau notamment électriques pour simuler la production d’un système PV dans son ensemble.

Des données facilement exploitables

Avec la mise à jour du PAN ANALYZER, les fichiers sont désormais convertis en données structurées, sous forme de tableaux et de graphiques :

Un diagramme radar pour rapidement visualiser et comparer des critères de performance et de fiabilité

Représentation graphique du comportement à basse irradiance et du Modificateur d’Angle d’Incidence (IAM) pour comprendre leur impact sur le productible

Comparatifs des paramètres principaux et avancés comme la détection de technologie, du facteur de forme ou du taux de bifacialité

Cette analyse n’évalue pas les performances d’un module, mais la crédibilité des données fournies dans son fichier .PAN. « Il a fait l’objet de tests par des “technical advisors”, laboratoires, fabricants et des développeurs partenaires. C’est grâce à leurs retours, ainsi qu’à des valeurs de référence fiables, que cet outil a été conçu et est mis à jour régulièrement en fonction des nouvelles tendances de l’industrie » précise le communiqué.