Et le duo RECTOR /SolvÃ© Energies crÃ©a lâ€™ombriÃ¨re industrielle photovoltaÃ¯que en bÃ©ton pour protÃ©ger les matÃ©riaux

Portées par les enjeux RSE et un cadre réglementaire renforcé tel que la loi APER et l’obligation de rédiger un plan de valorisation du foncier pour les grandes entreprises, les surfaces déjà artificialisées (parkings et zones de stockage industrielles) prennent une dimension stratégique dans le développement du photovoltaïque. Dans ce cadre, RECTOR lance une nouvelle activité d’ombrières industrielles photovoltaïques en béton, en partenariat avec Solveo Energies. Une initiative béton ! !

Alors que le contexte politique autour des renouvelables se révèle chaque jour un peu plus anxiogène, les acteurs du secteur ne baissent pas les bras. Mieux, ils innovent et proposent des solutions de plus en plus pertinentes. Histoire de ne point insulter l’avenir énergétique du pays et des territoires. Rector, préfabriquant d’éléments de charpente et d’ossature en béton depuis plus de 30 ans et fort d’une expertise de 70 ans dans la préfabrication, a lancé le 10 juillet dernier, en partenariat avec Solveo Energies, producteur indépendant d’électricité renouvelable, des ombrières industrielles photovoltaïques en béton. Conçue pour les grandes hauteurs et grandes portées, cette solution tout-en-un s’impose comme une réponse d’avenir permettant de valoriser les surfaces extérieures disponibles sans compromettre leur fonction, tout en produisant une énergie renouvelable.

Un partenariat entre deux acteurs complémentaires et reconnus sur leur marché

Porté par sa politique RSE ambitieuse et labellisée par l’AFNOR, Rector, industriel français reconnu dans le domaine de la préfabrication des charpentes en béton armé et pré-contraint s’engage concrètement pour un développement durable à travers des systèmes constructifs plus vertueux et responsables. En lançant une nouvelle activité autour des énergies renouvelables, les ombrières industrielles photovoltaïques en béton préfabriqué bas carbone, Rector franchit une étape supplémentaire en faveur de la transition énergétique et d’une industrie plus durable. Misant sur l’ancrage territorial et la proximité, Rector a souhaité collaborer avec Solveo Energies, producteur français indépendant d’électricité renouvelable depuis près de 20 ans, pour développer cette offre. Complémentaires, leurs savoir-faire et leurs expertises permettent à ces deux acteurs de renom de proposer une solution globale pilotée par des équipes dédiées, de l’étude de faisabilité du projet à la réalisation et à l’exploitation. Rector accompagne ses clients dans leurs projets d’ombrières industrielles tout-en-un, de la fourniture des fondations et de la structure porteuse en béton (poteaux, poutres et pannes) jusqu’à la pose des panneaux photovoltaïques. Grâce à une équipe répondant aux exigences spécifiques de chaque étape du projet, tout en assurant sa continuité, la gestion est simplifiée, les risques sont réduits et les coûts et les délais maîtrisés. Solveo Energies prend en charge les études de productible, le développement, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance des projets.

Ombrières photovoltaïques tout-en-un en béton bas carbone

Pour s’adapter aux contraintes des parcs industriels ou logistiques (stockage de marchandises, parking d’engins de chantier, de véhicules utilitaires, …), les ombrières de Rector sont dotées d’ossatures en béton sans bracon, à grandes portées (>15 m) et grandes hauteurs (jusqu’à 15 m), avec des fondations réduites pour optimiser les coûts et l’implantation. Elles sont conçues pour offrir une structure à la fois robuste, durable et à faible empreinte carbone. Le système de connexion intégré dans la fondation réduit le temps de pose tout en garantissant une installation fiable et sécurisée. Pensée pour produire de l’énergie verte et valoriser les espaces extérieurs des parcs industriels et logistiques, cette offre complète d’ombrières photovoltaïques industrielles en béton bas carbone garantit la durabilité du projet grâce à la complémentarité des deux partenaires.

Unité de production de RECTOR à Tournefeuille

1ère concrétisation du partenariat Rector Solveo Energies avec l’installation d’ombrières industrielles photovoltaïques en béton du fabricant : l’unité de production de RECTOR à Tournefeuille près de Toulouse. Dans le cadre de sa stratégie RSE, Rector a choisi de mettre en œuvre sa première implantation d’ombrières sur son site de production de Tournefeuille survolé par les avions du groupe Airbus. Pour ce projet ambitieux, lauréat de l’appel d’offres CRE, Rector est accompagné par Solveo Energies sur l’ensemble de la chaîne du projet : développement, financement, construction et exploitation. Représentant 4,6 millions d’euros d’investissement, il a été soutenu à hauteur de 600 000 euros par du financement participatif citoyen local (200 investisseurs). Les 5 ombrières, d’une puissance de 4.5 MWc et couvrant 20 200 m² sont actuellement en cours d’installation sur les zones extérieures de stockage de l’usine et n’ont pas nécessité de stopper l’activité du site. Prévue fin 2025, leur mise en service permettra de produire 5,5 GWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation de 1 270 foyers, et d’éviter l’émission de 44 tCO2 par an (en comparaison avec le mix électrique français 2023 – source : base Empreinte de l’ADEME). Des ombrières pour stocker à l’abri les matériaux et conforter le bien-être au travail des caristes, panacées face aux canicules et aux intempéries !

Encadré

Deux nouvelles centrales en ombrières industrielles à venir sur les sites Rector

Rector poursuivra cette dynamique avec Solveo Energies au troisième trimestre 2025 en équipant ses unités de production de Berre (Bouches-du-Rhône) et Couëron (Loire- Atlantique) d’ombrières photovoltaïques en béton d’une puissance totale de 10 MWc et d’une surface de 43 100 m², pour un investissement global de 3 millions d’euros. A l’horizon 2026, la production d’électricité issue de ces installations couvrira 45% de la consommation électrique de Rector, soit l’équivalent de la consommation annuelle de la ville de Tournefeuille.