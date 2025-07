SeeYouSun et Enogrid crÃ©ent Ici & LÃ  Ã‰nergies pour accÃ©lÃ©rer lâ€™autoconsommation collective

Dans un contexte de mutation du marché de l’énergie et face aux enjeux de souveraineté énergétique, SeeYouSun et Enogrid annoncent la création d’Ici & Là Énergies. Cette offre pionnière a vocation à simplifier et sécuriser le développement des opérations locales de fourniture d’énergie. De la mise en place de boucles locales, au développement de communautés d’énergie, en passant par la gestion des opérations, Ici & Là Énergies lève tous les freins technico-administratifs à l’autoconsommation collective et remet le consommateur au coeur des systèmes énergétiques. Une offre complète dédiée au pilotage de la fourniture d’énergie de proximité !

Alors que la France compte moins de 1 200 opérations d’autoconsommation collective, SeeYouSun et Enogrid s’associent pour massifier le développement de ce modèle énergétique local. L’opérateur solaire conjugue son ancrage local avec le spécialiste de l’autoconsommation collective pour lancer une offre dédiée à la fourniture d’énergie de proximité, et en libérer le plein potentiel.

Une offre pionnière pour massifier l’autoconsommation collective

Avec Ici & Là Énergies, producteurs et propriétaires de centrales d’électricité renouvelable peuvent désormais déléguer l’intégralité du déploiement d’une opération d’autoconsommation collective. SeeYouSun et Enogrid prennent à leur charge l’ensemble des démarches technico-administratives et de la gestion opérationnelle. « Nous lançons aujourd’hui une offre qui répond à une attente forte du marché : la possibilité, pour les producteurs et propriétaires de centrales d’électricité renouvelable, de déléguer entièrement la gestion de leur opération d’autoconsommation collective. Grâce à ce partenariat avec SeeYouSun, nous pouvons proposer un service industrialisé, capable de gérer efficacement un grand nombre d’opérations tout en restant fidèle à l’esprit même de l’autoconsommation collective : une énergie produite localement, pensée avec et pour les acteurs du territoire. » précise Rémi Bastien, président d’Enogrid.

L’offre clé en main comprend :

1. la mise en place : Personne Morale Organisatrice, lien avec Enedis, coordination avec agrégateur ;

2. le pilotage : recrutement des consommateurs, optimisation énergétique & financière ;

3. la gestion pour compte de tiers : facturation, recouvrement, trésorerie, etc.

4. l’animation : service clients et développement de la communauté d’énergie.

Ici & Là Énergies constitue une réponse concrète et structurante aux grands défis de la transition énergétique : relocaliser la production, structurer les circuits courts d’énergie renouvelable et renforcer la souveraineté énergétique des territoires.

Une ambition partagée : relocaliser l’énergie, partager la valeur, décarboner les usages

Volatilité des prix, contraintes d’injection sur le réseau, complexité des modèles contractuels… Face aux tensions croissantes du marché de l’énergie, SeeYousun et Enogrid ouvrent et sécurisent une nouvelle voie : celle des boucles locales d’énergie décarbonée, pensées à l’échelle des territoires. Ce modèle repose sur une chaîne de valeur renouvelée, fondée sur :

• le rapprochement entre producteurs et consommateurs ;

• le partage local de l’énergie ;

• la création de boucles agiles, robustes et interconnectées, ancrées dans les territoires.

François Guérin, président de SeeYouSun ajoute : « Ce qui nous relie, c’est une vision commune : dans un monde fluctuant, il est essentiel de développer des systèmes énergétiques robustes, locaux et coopératifs. En produisant de l’énergie renouvelable au plus près des besoins et en la partageant à l’échelle d’un quartier entre citoyens, collectivités et entreprises, nous recréons du lien, renforçons la souveraineté des territoires et reprenons collectivement la main sur notre avenir énergétique. C’est notre vision de la ville solaire. » Avec Ici & Là Énergies, SeeYouSun et Enogrid s’engagent dans une démarche structurante : réduire la dépendance aux énergies fossiles et accompagner la décarbonation complète des usages, qu’il s’agisse d’habitat, d’équipements publics, d’activités économiques ou de mobilités.