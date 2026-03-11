Symphonics sâ€™implante en Espagne pour aider les particuliers et les entreprises Ã  rÃ©duire leurs factures dâ€™Ã©lectricitÃ©

FondÃ©e en 2023, Symphonics, scale-up franÃ§aise innovante au cÅ“ur de la transition Ã©cologique, spÃ©cialisÃ©e dans le pilotage intelligent des Ã©quipements de production,Â de fournitureÂ et de stockage et de consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© et fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ©, annonce lâ€™ouverture de sa filiale en Espagne, avec lâ€™installation de ses bureaux Ã Madrid. Objectif : permettre aux particuliers et aux entreprises ibÃ©riques de mieux maÃ®triser leur consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© et de rÃ©duire leurs factures.

Lâ€™Espagne connait une accÃ©lÃ©ration majeure de leur transition Ã©nergÃ©tique, portÃ©e par lâ€™Ã©lectrification des usages, le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables et lâ€™Ã©volution du cadre rÃ©glementaire. Lâ€™Espagne, un marchÃ© Ã©nergÃ©tique en pleine expansionÂ ! Le pays a rÃ©cemment franchi une Ã©tape clÃ© avec la publication du DÃ©cret Royal 88/2026, qui ouvre officiellement la voie aux agrÃ©gateurs indÃ©pendants dâ€™Ã©lectricitÃ©. Câ€™est dans ce contexte que Symphonics sâ€™implique au sein du groupe de travail RD-ES et se positionne dÃ¨s aujourdâ€™hui comme futur agrÃ©gateur indÃ©pendant.

Des partenariats clÃ©s pour ancrer lâ€™offre dans le marchÃ©

Dans le cadre de son dÃ©ploiement, Symphonics sâ€™appuie notamment sur AXDIS IbÃ©rica afin de structurer une offre adaptÃ©e aux spÃ©cificitÃ©s du marchÃ© espagnol. Lâ€™entreprise dÃ©veloppe Ã©galement des collaborations stratÃ©giques avec ses filiales locales Solarshop et Splitmania pour accompagner le dÃ©ploiement dâ€™Ã©quipements comme les batteries et les pompes Ã chaleur. Ces partenariats permettent dâ€™intÃ©grer dÃ¨s le dÃ©part dans les Ã©quipements, une gestion intelligente de lâ€™Ã©nergie et de faire profiter aux clients dâ€™une rÃ©duction sur leur facture. Symphonics travaille par ailleurs Ã des projets pilotes avec des Ã©nergÃ©ticiens locaux afin de valider ses capacitÃ©s techniques sur les marchÃ©s ibÃ©riques et dâ€™accÃ©lÃ©rer la mise en Å“uvre opÃ©rationnelle.

Une ambition claire : rÃ©duire la facture dâ€™Ã©lectricitÃ© des Espagnols et soutenir le dÃ©veloppement des renouvelables

Avec cette nouvelle implantation, Symphonics confirme son ambition de rÃ©duire la facture dâ€™Ã©lectricitÃ© des particuliers et des entreprises ibÃ©riques, dâ€™aider les consommateurs Ã mieux comprendre et maÃ®triser leur consommation ainsi que de transformer la transition Ã©nergÃ©tique en opportunitÃ© Ã©conomique. Avec en filigrane, la volontÃ© de Symphonics de soutenir le dÃ©veloppement des renouvelables en facilitant lâ€™intÃ©gration et la gestion de lâ€™intermittence de ses Ã©nergies dans les rÃ©seaux. Dans un contexte de volatilitÃ© des prix et dâ€™accÃ©lÃ©ration de lâ€™Ã©lectrification, la capacitÃ© Ã piloter intelligemment lâ€™Ã©nergie devient un enjeu stratÃ©gique. Et Symphonics entend jouer un rÃ´le clÃ© dans cette nouvelle Ã©tape du marchÃ© ibÃ©rique.

Une ambition europÃ©enne affirmÃ©e

Symphonics confirme son ambition de devenir un acteur de rÃ©fÃ©rence de lâ€™agrÃ©gation et du pilotage intelligent de lâ€™Ã©nergie Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne et la portabilitÃ© de son modÃ¨le. En connectant actifs flexibles, technologies numÃ©riques et marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie, Symphonics entend contribuer Ã un systÃ¨me Ã©lectrique plus rÃ©silient, plus dÃ©carbonÃ© et Ã©conomiquement plus efficient pour les consommateurs comme pour les opÃ©rateurs. Â« En Espagne, les consommateurs cherchent des solutions simples pour reprendre le contrÃ´le de leur facture dâ€™Ã©lectricitÃ©. Notre rÃ´le est de rendre cette maÃ®trise possible, sans complexitÃ© technique pour eux Â», dÃ©clare Mathieu Rochard, fondateur et directeur gÃ©nÃ©ral de Symphonics.Â Fort dâ€™un modÃ¨le pouvant Ãªtre rapidement portÃ© Ã l’international, lâ€™entreprise entend Ã©galement porter ses activitÃ©s prochainement dans dâ€™autres pays europÃ©ens.