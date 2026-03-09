Mission Levy-Tuot – Les Ã©nergies renouvelables rapportent Ã  l’Etat 2 fois plus quâ€™elles ne lui coÃ»tent !

Le RÃ©seau Action Climat, avec l’expert ThÃ©o Fiquet, vient de publier une note visant Ã estimer et comparer les coÃ»ts du soutien public aux Ã©nergies renouvelables, et leurs retombÃ©es budgÃ©taires pour la collectivitÃ©. Cette note rÃ©vÃ¨le, calculs Ã lâ€™appui, que la filiÃ¨re Ã©olienne a rapportÃ© 4,3 Mdâ‚¬ nets Ã la collectivitÃ© et que le photovoltaÃ¯que construit aprÃ¨s le moratoire lui a rapportÃ© 3,4 Mdâ‚¬ nets.

Cette note est une contribution Ã la mission Levy-Tuot, chargÃ©e par l’Etat de rÃ©flÃ©chir Ã l’optimisation du soutien aux Ã©nergies renouvelables, du point de vue du budget de l’Etat. Sans prÃ©tendre Ã une exactitude totale au vu des moyens limitÃ©s de ses auteurs, cette note prÃ©pare un travail plus large de la statistique publique, en dÃ©montrant qu’il est capable d’Ã©viter deux Ã©cueils majeurs.

D’une part, la sur-focalisation sur les dÃ©penses ne doit pas rendre aveugle aux recettes gÃ©nÃ©rÃ©es par les Ã©nergies renouvelables. D’autre part, l’Ã©nergie photovoltaÃ¯que ne peut Ãªtre considÃ©rÃ©e d’un seul bloc, mais l’analyse doit sÃ©parer le solaire coÃ»teux construit avant 2011 avec le solaire construit aprÃ¨s la rÃ©forme du soutien public.

Entre 2006 et 2024, le soutien Ã la filiÃ¨re Ã©olienne a coÃ»tÃ© 5,6 Mdâ‚¬, mais les recettes des cotisations sociales et de lâ€™impÃ´t sur le revenu ont rapportÃ© 8,5 Mdâ‚¬ Ã la collectivitÃ©. En comptant les dÃ©penses de soutien, de raccordement, de R&D, et les recettes locales, liÃ©es aux emplois, et lâ€™impÃ´t sur les sociÃ©tÃ©s, le RÃ©seau Action Climat et ThÃ©o Fiquet estiment que la filiÃ¨re Ã©olienne a rapportÃ© 4,3 Mdâ‚¬ nets Ã la collectivitÃ©. Lâ€™accise liÃ©e Ã lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par les Ã©oliennes, non prise en compte ici, sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 9,5 Mdâ‚¬ sur la pÃ©riode.

De mÃªme, entre 2010 et 2024, le photovoltaÃ¯que construitÂ avant le moratoire de 2011 a coÃ»tÃ© 20 Mdâ‚¬ nets Ã la puissance publique, alors que le photovoltaÃ¯que construit aprÃ¨s le moratoire lui a rapportÃ© 3,4 Mdâ‚¬ nets.

Lâ€™accise liÃ©e Ã la vente de lâ€™Ã©lectricitÃ© gÃ©nÃ©rÃ©e par le photovoltaÃ¯que prÃ©-moratoire sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 1,5Mdâ‚¬, et Ã 1,8 Mdâ‚¬ en cumulÃ© sur la mÃªme pÃ©riode.

Le RÃ©seau Action Climat appelle donc la mission Levy-Tuot, qui doit rendre ses conclusions dans les semaines Ã venir, Ã faire preuve de la plus grande rigueur dans l’analyse des donnÃ©es disponibles, et Ã mobiliser les moyens Ã sa disposition pour produire une vision complÃ¨te du rapport entre les Ã©nergies renouvelables et le budget public.

reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2026/03/mission-levy-tuot-fiquet-rac.pdf