Les enchÃ¨res solaires et les cPPA protÃ¨gent les citoyens et entreprises europÃ©ens des crises Ã©nergÃ©tiques

Un nouveau rapport de SolarPower Europe rÃ©vÃ¨le que les enchÃ¨res publiques d’Ã©nergie et les PPA des entreprises ont reprÃ©sentÃ© 92 GW d’installations solaires dans l’UE entre 2022 et 2025.Â C’est la capacitÃ© Ã©nergÃ©tique Ã©quivalente Ã la consommation de 28 millions de foyers europÃ©ens, ce qui reprÃ©sente plus de 10 % des foyers du continent.Â Les enchÃ¨res et les cPPA dÃ©veloppÃ©s en Europe correspondent Ã plus de trois fois le solaire que l’Espagne a installÃ© dans la mÃªme pÃ©riode (27,6 GW). Une sacrÃ©e dynamiqueÂ !

L’analyse de SolarPower Europe dÃ©montre comment les contrats Ã long terme ont offert une vÃ©ritable bouÃ©e de sauvetage aux entreprises et aux citoyens de l’UE Ã la suite de la crise Ã©nergÃ©tique de 2022, alors mÃªme que ces contrats commencent Ã faire face Ã des vents contraires.Â Alors qu’une nouvelle crise des Ã©nergies fossiles sâ€™avance et que le dÃ©ploiement du solaire dans l’UE est sous pression, le dernier rapport de SolarPower Europe souligne que l’Europe doit garantir une continuitÃ© saine pour les appels dâ€™offre publics et les PPA. Â« Les dirigeants de l’UE cherchent des moyens efficaces d’accroÃ®tre la compÃ©titivitÃ© des prix de l’Ã©nergie et de protÃ©ger l’Europe d’une nouvelle crise des prix des combustibles fossiles. Ils disposent dÃ©jÃ de solutions Ã©prouvÃ©es sous forme de PPA d’entreprise et d’enchÃ¨res attribuant des contrats selon la diffÃ©rence.Â Il est dÃ©sormais plus crucial que jamais que l’Europe favorise l’Ã©lectrification industrielle et l’accÃ¨s aux PPA, tout en veillant Ã ce que les appels dâ€™offre soient bien conÃ§us pour Ã©viter les occasions manquÃ©es et la sous-souscription. Un raccourci clair ? Veiller Ã ce que le stockage soit correctement intÃ©grÃ© Ã travers ces deux routes solaires vitales vers le marchÃ© Â» analyse Dries Acke, directeur gÃ©nÃ©ral adjoint de SolarPower Europe.

Â«Â Envisager le stockage d’Ã©nergie dans la conception du soutien publicÂ Â»

Le rapport Â« EnchÃ¨res et PPA d’entreprise : European Market Review 2025 Â» analyse la premiÃ¨re moitiÃ© des annÃ©es 2020 marquÃ©e par des obstacles systÃ©miques Ã la performance des enchÃ¨res solaires.Â La performance aux enchÃ¨res solaires a atteint un pic de 14,8 GW en 2021, mais a ensuite diminuÃ© entre 2022 et 2023. Cette baisse met en lumiÃ¨re les lacunes dans les conceptions des enchÃ¨res des pays de l’UE, oÃ¹ la hausse des coÃ»ts des Ã©quipements liÃ©e Ã la crise Ã©nergÃ©tique a Ã©tÃ© confrontÃ©e Ã des tarifs plafonds insuffisants, des systÃ¨mes d’enchÃ¨res technologiquement neutres, des procÃ©dures administratives longues et parfois des critÃ¨res non liÃ©s aux prix complexes. AprÃ¨s 2023, les enchÃ¨res solaires ont repris, avec un record de 25,2 GW d’installations solaires via des enchÃ¨res et appels d’offres en 2025, soit une augmentation de 23 % par rapport Ã 2024 et un nouveau record historique.Â Cela montre le type de redressement rapide et de croissance possibles grÃ¢ce aux amÃ©liorations de la conception des enchÃ¨res.Â Cependant, des amÃ©liorations supplÃ©mentaires sont encore nÃ©cessaires.Â Entre 2021 et 2025, prÃ¨s de la moitiÃ© des tours d’enchÃ¨res de l’UE ont attirÃ© des offres infÃ©rieures Ã la capacitÃ© proposÃ©e, mettant en lumiÃ¨re une opportunitÃ© majeure manquÃ©e pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement du solaire. Â« Pour garantir que les enchÃ¨res puissent continuer Ã jouer leur rÃ´le croissant dans le dÃ©ploiement du solaire, les dÃ©cideurs de l’UE devraient prioriser l’amÃ©lioration des cadres des enchÃ¨res, soutenir les appels d’offres technologiques spÃ©cifiques, offrir une visibilitÃ© d’investissement Ã long terme et envisager le stockage d’Ã©nergie dans la conception du soutien public Â» ajoute Simon Dupond, conseiller principal en politique chez SolarPower Europe.

Â

La santÃ© du marchÃ© du PPA varie en Europe

En regardant le marchÃ© des PPA en entreprise, l’histoire est un peu diffÃ©rente. Dans l’immÃ©diat aprÃ¨s-coup de la crise Ã©nergÃ©tique de 2023 et 2024, les PPA solaires ont connu des annÃ©es de prospÃ©ritÃ© successives.Â En 2025, cependant, les volumes de PPA des entreprises pour le solaire photovoltaÃ¯que sont tombÃ©s en dessous du record de l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente pour la premiÃ¨re fois depuis plusieurs annÃ©es. La santÃ© du marchÃ© du PPA varie en Europe.Â Dans plusieurs pays, des contraintes structurelles telles que la cannibalisation des prix ou la congestion du rÃ©seau diminuent l’adoption des PPA.Â L’Allemagne illustre clairement cette dynamique, avec une baisse de 56 % des volumes PPA signÃ©s par les entreprises solaires.Â Il est Ã©galement vrai que, comme les fruits Ã portÃ©e de main ont largement stimulÃ© l’adoption des PPA, la demande des entreprises pour l’Ã©lectricitÃ© propre Ã des prix stables dÃ©pend dÃ©sormais de nouveaux utilisateurs industriels ou d’utilisateurs nouvellement Ã©lectrifiÃ©s. L’Espagne reste une exception notable et continue de dominer le marchÃ© europÃ©en des PPA, avec plus de 2 GW de PPA solaires d’entreprise signÃ©s chaque annÃ©e entre 2023 et 2025. L’Italie, la Pologne et la Bulgarie ont Ã©galement connu une forte croissance. Ces pays dÃ©pendent encore fortement de la production au gaz et font donc face Ã des prix de gros de l’Ã©lectricitÃ© relativement Ã©levÃ©s, ce qui encourage leur adoption des PPA.

Cinq recommandations

L’ouvrage Â« Auctions and Corporate PPA : European Market Review 2025 Â» formule cinq recommandations politiques pour maximiser l’impact positif que les PPA solaires et les enchÃ¨res Ã©nergÃ©tiques peuvent avoir sur la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et la compÃ©titivitÃ© de l’Europe :

Garantir un terrain de jeu Ã©quitable entre toutes les lignes vers le marchÃ©

Les dÃ©veloppeurs de projets solaires devraient pouvoir utiliser les PPA ou participer aux enchÃ¨res d’Ã©nergie selon leurs besoins professionnels.Â Les cadres rÃ©glementaires ne doivent pas exclure l’accÃ¨s Ã l’une ou l’autre stratÃ©gie de financement, et tout effort visant Ã combiner les deux mÃ©thodes doit Ãªtre menÃ© avec beaucoup de prudence.

Adapter les enchÃ¨res et appels d’offres aux besoins des actifs et des systÃ¨mes

Chaque enchÃ¨re organisÃ©e en Europe devrait allouer autant d’Ã©nergie renouvelable que possible.Â Pour Ã©viter la sous-souscription, les enchÃ¨res devraient Ãªtre spÃ©cifiques Ã la technologie, car cela facilite la conception et la reconnaissance des diffÃ©rentes conditions structurelles et des avantages de l’Ã©olien et du solaire.Â Les critÃ¨res de rÃ©silience doivent Ãªtre appliquÃ©s de maniÃ¨re sensÃ©e et Ã©viter de ralentir le dÃ©ploiement. Les investisseurs doivent pouvoir compter sur et planifier autour de calendriers transparents de planification anticipÃ©e et d’enchÃ¨res.Â Enfin, les installations plus petites de moins de 1 MW devraient rester exemptÃ©es des exigences obligatoires d’appel d’offres.

IntÃ©grer la flexibilitÃ© du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique dans les contrats de couverture Ã long terme

La frÃ©quence croissante des heures de prix nÃ©gatives, la rÃ©duction croissante des restrictions et la congestion croissante du rÃ©seau exercent une pression croissante sur la conception de programmes de soutien aux Ã©nergies renouvelables et sur l’appÃ©tit pour des accords privÃ©s Ã long terme.Â RÃ©soudre ces dÃ©fis peut Ãªtre atteint sans compromettre la certitude de l’investissement par des interventions de marchÃ© inutiles ou distorsives. La solution accÃ©lÃ©rÃ©e consiste Ã garantir que le stockage d’Ã©nergie, en particulier le stockage par batterie, est reconnu et intÃ©grÃ© dans les PPA et les cadres d’enchÃ¨res.

Garantir un traitement Ã©quitable des PPA dans les rÃ¨gles de comptabilitÃ© carbone de l’UE

Les mÃ©thodologies de comptabilitÃ© carbone de l’UE doivent reconnaÃ®tre les instruments de marchÃ© utilisÃ©s dans l’approvisionnement Ã©nergÃ©tique des entreprises comme moyen de rÃ©duire l’empreinte carbone.Â L’UE doit veiller Ã une approche uniforme pour mesurer l’empreinte carbone d’un produit, en commenÃ§ant par les batteries de vÃ©hicules Ã©lectriques et les modules photovoltaÃ¯ques, qui reconnaisse les accords d’achat d’Ã©nergie propre et renouvelable ainsi que les garanties d’origine.

Stimuler la demande d’Ã©lectricitÃ© par l’Ã©lectrification dans tous les secteurs

Les taux d’Ã©lectrification dans l’UE stagnent, laissant la majoritÃ© de la consommation d’Ã©nergie encore dÃ©pendante de la combustion des combustibles fossiles, y compris de nombreux procÃ©dÃ©s industriels.Â Une stratÃ©gie globale d’Ã©lectrification de l’UE doit s’attaquer aux obstacles Ã©conomiques et rÃ©glementaires qui entravent l’Ã©lectrification industrielle, y compris un rÃ©gime fiscal plus Ã©quitable et plus compÃ©titif pour l’Ã©lectricitÃ©.

www.solarpowereurope.org/insights/thematic-reports/auctions-and-corporate-pp-as-european-market-review-2025