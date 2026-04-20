Symphonics rachÃ¨te le surplus dâ€™Ã©nergie des installations photovoltaÃ¯ques, pour soutenir les revenus des producteurs

Alors que les projets dâ€™autoconsommation, notamment collective (ACC), se dÃ©veloppent et que de nombreuses installations photovoltaÃ¯ques arrivent en fin de contrat dâ€™obligation dâ€™achat, les producteurs doivent trouver de nouvelles solutions pour valoriser leur Ã©lectricitÃ© et rentabiliser leurs Ã©quipements.Â

Symphonics, spÃ©cialiste du pilotage intelligent de lâ€™Ã©nergie et fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ©, se positionne en soutien de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que et annonce le lancement dâ€™une offre dÃ©diÃ©e au rachat et Ã la valorisation du surplus dâ€™Ã©lectricitÃ©. Cette offre concerne toutes les installations photovoltaÃ¯ques, professionnelles comme rÃ©sidentielles.

Symphonics sâ€™engage Ã acheter le surplus dâ€™Ã©nergie pour tous les Ã©quipements

Symphonics se positionne comme acheteur de surplus pour un large portefeuille dâ€™installations photovoltaÃ¯ques, couvrant aussi bien les sites rÃ©sidentiels que les actifs professionnels, jusquâ€™Ã 10 MWc.Â Lâ€™entreprise agrÃ¨ge ces volumes afin dâ€™en optimiser la valorisation sur les marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie. Elle regroupe lâ€™ensemble de ces surplus rachetÃ©s afin de les revendre dans les meilleures conditions.

Un enjeu croissant avec la fin des obligations dâ€™achat

Afin de rÃ©pondre aux diffÃ©rents profils de producteurs, Symphonics propose plusieurs types dâ€™offres :

Des offres Ã prix fixes

Des offres indexÃ©es sur les prix de marchÃ© (spot ou M0) notamment pour les sites en complÃ©ment de rÃ©munÃ©ration

Ces offres sont conÃ§ues pour sâ€™intÃ©grer pleinement dans des schÃ©mas dâ€™autoconsommation individuelle comme dâ€™autoconsommation collective, en maximisant la valeur du surplus injectÃ©. Symphonics travaille dÃ©jÃ avec des acteurs qui pilotent des projets dâ€™autoconsommation collective (PMO), afin dâ€™optimiser les revenus des producteurs.

Un enjeu croissant avec la fin des obligations dâ€™achat

Ã€ partir de lâ€™annÃ©e prochaine, un volume croissant dâ€™installations photovoltaÃ¯ques arrivera en fin de contrat dâ€™obligation dâ€™achat, ces dispositifs nâ€™Ã©tant pas reconductibles (3000 contrats arriveront Ã terme en 2027, puis 100 000 en 2028). Dans ce contexte, les producteurs doivent trouver de nouveaux dÃ©bouchÃ©s pour valoriser leur Ã©lectricitÃ©. Symphonics propose une solution permettant de sÃ©curiser un revenu pour ces installations, en assurant lâ€™achat du surplus, son agrÃ©gation et sa valorisation sur les marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie.

Une approche intÃ©grÃ©e de la chaÃ®ne Ã©nergÃ©tique : production â€“ agrÃ©gation â€“ fourniture

En tant que fournisseur dâ€™Ã©nergie, Symphonics est en mesure de proposer une approche globale combinant la valorisation du surplus de production, lâ€™agrÃ©gation des actifs et la fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© pour couvrir les besoins rÃ©siduels des clients. Cette approche permet de construire des solutions Ã©nergÃ©tiques complÃ¨tes, adaptÃ©es aux nouveaux modÃ¨les de consommation dÃ©centralisÃ©e. Avec cette nouvelle offre, Symphonics entend accompagner les producteurs dans la transition post-obligation dâ€™achat et contribuer Ã structurer un marchÃ© plus dynamique et plus compÃ©titif pour la valorisation de lâ€™Ã©lectricitÃ© photovoltaÃ¯que.