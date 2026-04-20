L’essor du solaire rÃ©duit la croissance de la production d’Ã©lectricitÃ© Ã  partir de combustibles fossiles dans le monde en 2025

L’Ã©nergie propre a couvert l’intÃ©gralitÃ© de la croissance de la demande en 2025, maintenant la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de combustibles fossiles Ã un niveau stable. Le solaire a couvert Ã lui seul les trois quarts de l’augmentation de la demande d’Ã©lectricitÃ©, tandis que le solaire et l’Ã©olien en ont couvert la quasi-totalitÃ©. Les Ã©nergies renouvelables ont dÃ©passÃ© le charbon pour la premiÃ¨re fois Ã l’Ã¨re moderne. Analyse de lâ€™Ã©tude EmberÂ !

L’essor de l’Ã©lectricitÃ© propre a atteint un nouveau tournant en 2025, les sources d’Ã©nergie propre couvrant l’intÃ©gralitÃ© de la croissance de la demande mondiale d’Ã©lectricitÃ©, empÃªchant ainsi une augmentation de la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de combustibles fossiles, selon un nouveau rapport du groupe de rÃ©flexion mondial sur l’Ã©nergie Ember.

La production mondiale d’Ã©nergie solaire est dÃ©sormais Ã©quivalente Ã la demande totale d’Ã©lectricitÃ© de l’UE-27

La croissance record du solaire en a Ã©tÃ© le principal moteur. La production mondiale d’Ã©nergie solaire a augmentÃ© de 636 TWh en 2025, soit une augmentation de 30 % par rapport Ã l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente. MalgrÃ© des augmentations absolues beaucoup plus importantes, il s’agit de la plus forte croissance en pourcentage enregistrÃ©e depuis huit ans. Depuis 2015, la production d’Ã©nergie solaire a Ã©tÃ© multipliÃ©e par plus de dix, doublant environ tous les trois ans. La production mondiale d’Ã©nergie solaire est dÃ©sormais Ã©quivalente Ã la demande totale d’Ã©lectricitÃ© de l’UE-27. La Chine a Ã©tÃ© le moteur de cette croissance mondiale, reprÃ©sentant plus de la moitiÃ© de l’augmentation de la capacitÃ© et de la production d’Ã©nergie solaire en 2025.

Â«Â La dynamique que nous observons n’est plus une simple ambition, mais une rÃ©alitÃ© structurelleÂ Â»

ConjuguÃ©e Ã la croissance d’autres sources d’Ã©nergie propre, cette forte progression du solaire a permis Ã l’Ã©nergie propre de rÃ©pondre Ã la totalitÃ© de la croissance de la demande mondiale d’Ã©lectricitÃ© en 2025. L’Ã©nergie solaire a couvert Ã elle seule les trois quarts (75 %) de cette augmentation, tandis que l’Ã©nergie solaire et Ã©olienne combinÃ©es en ont couvert la quasi-totalitÃ© (99 %). Au total, la production d’Ã©nergie propre a augmentÃ© de 887 TWh, dÃ©passant lÃ©gÃ¨rement la croissance de la demande de 849 TWh. En consÃ©quence, la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de combustibles fossiles a diminuÃ© de 0,2 %, faisant de 2025 la cinquiÃ¨me annÃ©e seulement de ce siÃ¨cle sans croissance de la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de combustibles fossiles. Â« Nous sommes fermement entrÃ©s dans l’Ã¨re de la croissance propre Â», a dÃ©clarÃ© Aditya Lolla, directeur gÃ©nÃ©ral d’Ember. Â« L’Ã©nergie propre se dÃ©veloppe dÃ©sormais suffisamment rapidement pour absorber la demande mondiale croissante d’Ã©lectricitÃ©, maintenant ainsi la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de combustibles fossiles Ã un niveau stable avant son dÃ©clin inÃ©vitable. La dynamique que nous observons n’est plus une simple ambition, mais une rÃ©alitÃ© structurelle. Â»

Le dÃ©clin des Ã©nergies fossiles en Chine et en Inde a permis aux Ã©nergies renouvelables de dÃ©passer le charbon Ã l’Ã©chelle mondiale

L’analyse rÃ©vÃ¨le que la transition mondiale d’un systÃ¨me Ã©lectrique basÃ© sur les Ã©nergies fossiles vers un systÃ¨me de plus en plus basÃ© sur l’Ã©lectricitÃ© propre a Ã©tÃ© largement impulsÃ©e par les Ã©volutions en Chine et en Inde, principaux contributeurs Ã la croissance mondiale de la production d’Ã©nergie fossile au cours des deux derniÃ¨res dÃ©cennies au moins. Dans les deux pays, les ajouts records d’Ã©nergie propre ont dÃ©passÃ© la croissance de la demande, entraÃ®nant une baisse de la production d’Ã©nergie fossile en 2025. En Chine, la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de combustibles fossiles a diminuÃ© de 56 TWh, la croissance rapide des Ã©nergies propres ayant permis de rÃ©pondre Ã l’ensemble de la demande. Â« Le dÃ©veloppement rapide de l’Ã©nergie solaire et Ã©olienne en Chine rÃ©pond Ã la demande croissante d’Ã©lectricitÃ© sur son territoire, tout en influenÃ§ant la transition Ã©nergÃ©tique mondiale. En tant que premier producteur mondial d’Ã©nergie propre, la Chine dÃ©montre par ses progrÃ¨s comment la demande croissante peut Ãªtre de plus en plus satisfaite par de l’Ã©lectricitÃ© propre plutÃ´t que par des combustibles fossiles Â» confie le professeur Xunpeng Shi, prÃ©sident de la SociÃ©tÃ© internationale d’Ã©tudes sur la transition Ã©nergÃ©tique (ISETS). En Inde, la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de combustibles fossiles a diminuÃ© de 52 TWh, grÃ¢ce Ã des augmentations record de la production d’Ã©nergie solaire et Ã©olienne, Ã une forte production hydroÃ©lectrique et Ã une croissance de la demande plus lente. C’est la premiÃ¨re fois depuis le dÃ©but du siÃ¨cle que la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de combustibles fossiles diminue Ã la fois en Chine et en Inde. Ensemble, ces Ã©volutions ont bouleversÃ© l’Ã©quilibre mondial. Les Ã©nergies renouvelables ont atteint 34 % de la production mondiale d’Ã©lectricitÃ© en 2025, dÃ©passant ainsi la part de 33 % du charbon pour la premiÃ¨re fois en 100 ans. La production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir du charbon a diminuÃ© de 63 TWh Ã l’Ã©chelle mondiale, son premier recul depuis 2020 et la premiÃ¨re fois que le charbon passe sous la barre du tiers de la production mondiale.

Â«Â Il sâ€™agit dâ€™une rÃ©volution irrÃ©versible, portÃ©e par des technologies fondamentalement supÃ©rieuresÂ Â»

Les batteries permettent d’accÃ©lÃ©rer la croissance du solaire, renforÃ§ant la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce Ã une Ã©nergie propre abondante. Face Ã l’essor de l’Ã©nergie solaire, le dÃ©ploiement massif de batteries contribue Ã transformer la production diurne en une alimentation continue. En 2025, la capacitÃ© de stockage par batteries installÃ©e Ã©tait suffisante pour dÃ©caler 14 % de la production solaire ajoutÃ©e cette annÃ©e-lÃ de midi vers d’autres heures de la journÃ©e. Des pays pionniers comme le Chili et l’Australie installent dÃ©jÃ suffisamment de batteries Ã l’Ã©chelle du rÃ©seau pour dÃ©caler une part importante de la production solaire au-delÃ des heures d’ensoleillement, dÃ©montrant ainsi comment le stockage contribue Ã rÃ©pondre aux besoins de flexibilitÃ© du systÃ¨me et permet d’intÃ©grer une part plus importante d’Ã©nergie solaire dans le mix Ã©lectrique. Â« L’Ã©nergie solaire a Ã©tÃ© le principal moteur de changement dans le systÃ¨me Ã©lectrique mondial Â», a ajoutÃ© Aditya Lolla. Â« AssociÃ©e au stockage par batteries, elle ouvre la voie Ã une production d’Ã©nergie propre, rapide et continue. Les Ã©nergies propres redÃ©finissent rapidement les fondements de la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique dans un monde instable Â», a conclu Aditya Lolla. Â« Elles aident dÃ©jÃ les pays Ã rÃ©duire leur exposition aux importations de combustibles fossiles et Ã leurs coÃ»ts, tout en rÃ©pondant Ã la demande croissante d’Ã©lectricitÃ©. La prochaine Ã©tape consiste Ã moderniser les rÃ©seaux et les cadres rÃ©glementaires afin que les systÃ¨mes Ã©lectriques soient prÃªts Ã faire face Ã cette nouvelle rÃ©alitÃ©. Â» Et Adair Turner, coprÃ©sident de la Commission sur les transitions Ã©nergÃ©tiques, de conclureÂ : Â«Â Lâ€™Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que est le moyen le plus Ã©conomique de produire de lâ€™Ã©lectricitÃ© dans la majeure partie du monde, et la baisse rapide du coÃ»t des batteries a fait de lâ€™Ã©nergie solaire et des batteries une solution Ã©conomique pour fournir de lâ€™Ã©lectricitÃ© 24Â h/24 dans de nombreux pays. DÃ©jÃ , lâ€™Ã©nergie solaire et Ã©olienne reprÃ©sentent la quasi-totalitÃ© de la croissance de lâ€™offre mondiale dâ€™Ã©lectricitÃ©, et la croissance future entraÃ®nera une diminution de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã partir de combustibles fossiles. Il sâ€™agit dâ€™une rÃ©volution irrÃ©versible, portÃ©e par des technologies fondamentalement supÃ©rieures.Â Â»

EncadrÃ©

Une Ã©tude exhaustive

La septiÃ¨me Ã©dition annuelle de l’Ã‰tude mondiale de l’Ã©lectricitÃ© d’Ember offre le premier aperÃ§u complet du systÃ¨me Ã©lectrique mondial en 2025, basÃ© sur des donnÃ©es nationales. Elle a Ã©tÃ© publiÃ©e mardi 21 avril, en mÃªme temps que le premier ensemble de donnÃ©es ouvert au monde sur la production d’Ã©lectricitÃ© en 2025, qui couvre les donnÃ©es historiques de 215 pays, dont les donnÃ©es les plus rÃ©centes pour 2025 pour 91 pays reprÃ©sentant 93 % de la demande mondiale d’Ã©lectricitÃ©.

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