FFIE : lâ€™Ã©lectrification des usages est une ardente nÃ©cessitÃ© pour la France

La FFIE, forte de lâ€™expÃ©rience de terrain de ses 8 500 entreprises adhÃ©rentes, salue le plan dâ€™Ã©lectrification des usages et publie ses propositions pour accÃ©lÃ©rer sa mise en Å“uvre. La FFIE, FÃ©dÃ©ration franÃ§aise des intÃ©grateurs Ã©lectriciens, salue le plan dâ€™Ã©lectrification des usages portÃ© par les pouvoirs publics.

Dans un contexte de dÃ©carbonation, de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et de transformation des bÃ¢timents, cette orientation constitue une nÃ©cessitÃ© stratÃ©gique pour notre pays. La FFIE publie 8 propositions concrÃ¨tes pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de lâ€™Ã©lectrification sur lâ€™ensemble du territoire. Parce quâ€™elles interviennent chaque jour dans les logements, les bÃ¢timents tertiaires et les infrastructures, les entreprises dâ€™intÃ©gration Ã©lectrique connaissent les conditions pratiques de rÃ©ussite de cette transformation. Lâ€™accÃ©lÃ©ration de lâ€™Ã©lectrification doit sâ€™appuyer sur des installations sÃ»res, adaptÃ©es aux nouveaux usages et inscrites dans une logique de qualitÃ© durable.

La FÃ©dÃ©ration appelle notamment Ã :

- agir sur le prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©,

- simplifier, stabiliser les dispositifs de soutien (CEE, fiscalitÃ© sur le prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©, aides aux artisans),

- communiquer efficacement sur les bienfaits de lâ€™Ã©lectrification des usages.

Pour Pascal Toggenburger, PrÃ©sident de la FFIE : Â« Lâ€™Ã©lectrification des usages est une ardente nÃ©cessitÃ© pour notre pays. Elle est au croisement de trois impÃ©ratifs : la dÃ©carbonation, la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et la modernisation de nos bÃ¢timents. Forte de lâ€™expÃ©rience de terrain de ses 8 500 entreprises adhÃ©rentes, la FFIE entend contribuer pleinement Ã cette accÃ©lÃ©ration en portant des propositions concrÃ¨tes, pragmatiques et immÃ©diatement mobilisables. Â»