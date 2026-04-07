Symphonics lance une offre dÃ©diÃ©e au dispositif SMART OA dâ€™EDF pour accompagner les producteurs photovoltaÃ¯ques

Produire de lâ€™Ã©lectricitÃ© solaire ne suffit plus Ã garantir des revenus : Ã certains moments, les producteurs doivent rÃ©duire ou arrÃªter leur production pour sâ€™adapter aux rÃ¨gles du marchÃ©. Symphonics, spÃ©cialiste du pilotage intelligent de lâ€™Ã©nergie et fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ©, annonce le lancement dâ€™une offre dâ€™accompagnement dÃ©diÃ©e au dispositif SMART OA dâ€™EDF Obligation dâ€™Achat, pour aider les exploitants Ã gÃ©rer ces nouvelles contraintes et sÃ©curiser leurs revenus.

Le dispositif dÃ©veloppÃ© par Symphonics sâ€™inscrit dans le cadre du mÃ©canisme de complÃ©ment de rÃ©munÃ©ration, dÃ©fini notamment par lâ€™article L.314-20 du Code de lâ€™Ã©nergie. Il impose aux producteurs dâ€™Ã©lectricitÃ©, en particulier pour les installations de puissance significative, de suspendre ou de rÃ©duire leur production lors des pÃ©riodes de prix de marchÃ© nÃ©gatifs.

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Ajuster la production en temps rÃ©el

Aujourdâ€™hui, les producteurs photovoltaÃ¯ques doivent Ãªtre capables dâ€™ajuster leur production presque en temps rÃ©el. Le dispositif SMART OA fonctionne grÃ¢ce Ã des consignes envoyÃ©es par EDF Obligation dâ€™Achat, demandant de rÃ©duire ou dâ€™arrÃªter temporairement la production. Ces consignes sont accessibles via une API[1] dÃ©diÃ©e et nÃ©cessitent une coordination entre plusieurs acteurs : les systÃ¨mes de supervision des centrales (EMS[2], SCADA[3]), les agrÃ©gateurs et les exploitants. Le respect de ces consignes est essentiel car la rÃ©munÃ©ration des producteurs en dÃ©pend directement. En cas de non-respect, les pertes financiÃ¨res peuvent Ãªtre importantes.

Lâ€™offre de Symphonics facilite la gestion de ces nouvelles obligations

Symphonics a dÃ©veloppÃ© une expertise reconnue dans le pilotage des centrales solaires en proposant de les rÃ©munÃ©rer au travers dâ€™offres dâ€™ajustement ou dâ€™agrÃ©gation. Pour prolonger son accompagnement auprÃ¨s des producteurs, Symphonics innove et propose une offre couvrant lâ€™ensemble des besoins liÃ©s Ã un arrÃªt sur prix nÃ©gatif :

IntÃ©gration de lâ€™API SMART OA dâ€™EDF pour le compte du producteur

Automatisation des signaux de pilotage en fonction des prix de marchÃ©

Ajustement dynamique de la puissance des installations

Supervision et traÃ§abilitÃ© des opÃ©rations rÃ©alisÃ©es

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Cette offre sâ€™appuie sur lâ€™expertise de Symphonics en pilotage en temps rÃ©el et en optimisation Ã©nergÃ©tique, avec plus de 400 000 Ã©quipements de production, de stockage et de consommation gÃ©rÃ©s.

Un enjeu Ã la fois rÃ©glementaire et Ã©conomique sur un marchÃ© volatil

Au-delÃ du respect des obligations rÃ©glementaires, lâ€™enjeu est aussi Ã©conomique : limiter les pertes liÃ©es Ã lâ€™Ã©lectricitÃ© produite mais non rÃ©munÃ©rÃ©e et adapter la production aux conditions du marchÃ©. GrÃ¢ce Ã son approche intÃ©grÃ©e, Symphonics offre aux exploitants une solution robuste et automatisÃ©e, rÃ©duisant les risques opÃ©rationnels et maximisant la valeur des actifs de production.

[1] Il sâ€™agit dâ€™une interface informatique qui permet Ã deux systÃ¨mes de communiquer automatiquement entre eux les consignes envoyÃ©es (arrÃªter ou rÃ©duire la production).

[2] EMS (Energy Management System) qui gÃ¨re et optimise la production dâ€™Ã©nergie.

[3] SCADA qui supervise les Ã©quipements en temps rÃ©el (surveillance, contrÃ´le Ã distance).