LONGi dÃ©voile LONGi ONE, inaugurant une nouvelle Ã¨re pour les systÃ¨mes solaires intÃ©grÃ©s avec stockage d’Ã©nergie

LONGi a officiellement dÃ©voilÃ© ces derniers jours Ã PÃ©kin sa stratÃ©gie intÃ©grÃ©e solaire et de stockage LONGi ONE, marquant une transition des architectures multi-fournisseurs traditionnelles vers une conception de systÃ¨me entiÃ¨rement unifiÃ©e. Un passage de la fragmentation Ã l’intÃ©grationÂ !

Alors que l’Ã©nergie solaire s’impose comme un pilier essentiel du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique mondial, les solutions conventionnelles Â«Â assemblÃ©esÂ Â» sont de plus en plus limitÃ©es par des pertes d’efficacitÃ©, une mise en service complexe et un manque de clartÃ© quant Ã la responsabilitÃ©. LONGi ONE relÃ¨ve ces dÃ©fis grÃ¢ce Ã une intÃ©gration native complÃ¨te et dÃ©veloppÃ©e en interne, combinant une technologie solaire BC avancÃ©e avec une technologie de stockage 5S performante pour fournir un Â«Â gÃ©nÃ©rateur solaireÂ Â» unifiÃ© et haute performance.

Un systÃ¨me, une plateforme, une responsabilitÃ©

LONGi ONE repose sur trois principes fondamentaux : un systÃ¨me, une plateforme et une responsabilitÃ©. Son architecture nativement intÃ©grÃ©e rÃ©duit les pertes systÃ¨me, amÃ©liore les performances et accÃ©lÃ¨re le dÃ©ploiement. Une plateforme unifiÃ©e, pilotÃ©e par l’IA, permet une optimisation coordonnÃ©e de la production, du stockage et de la consommation. De mÃªme, le principe de responsabilitÃ© unique redÃ©finit la notion de responsabilitÃ© dans les systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie solaire. Au lieu de gÃ©rer plusieurs fournisseurs, les clients collaborent avec un partenaire unique, LONGi, tout au long du cycle de vie, des modules au stockage, en passant par les services. Ceci Ã©limine les interfaces fragmentÃ©es, Ã©vite les lacunes en matiÃ¨re de responsabilitÃ© et garantit une rÃ©solution plus rapide des problÃ¨mes grÃ¢ce Ã une attribution claire des responsabilitÃ©s.

Un portefeuille de produits complet

LONGi ONE propose des solutions sur mesure pour deux segments de marchÃ© clÃ©sÂ : les applications Ã grande Ã©chelle et les applications commerciales et industrielles (C&I). Pour les projets Ã grande Ã©chelle, OneBank 2.0 propose une solution de stockage AC/DC entiÃ¨rement intÃ©grÃ©e, dotÃ©e d’une conception de sÃ©curitÃ© avancÃ©e. Sa technologie iCCS propriÃ©taire permet la dÃ©tection et l’isolation des dÃ©fauts Ã l’Ã©chelle de la milliseconde, rÃ©duisant ainsi les taux de dÃ©faillance au niveau du systÃ¨me de 60 % et le temps de prÃ©-mise en service de plus de 30 %. OneMatrix 2.0 offre une approche flexible et modulaire pour le dÃ©ploiement au niveau de l’usine, prenant en charge plusieurs scÃ©narios de durÃ©e (2h/4h/8h) tout en rÃ©duisant le temps de dÃ©ploiement de 20 Ã 30 % et en diminuant les coÃ»ts du cycle de vie. Pour les utilisateurs commerciaux et industriels, Hi-MO One, associÃ© Ã la plateforme EnergyOne, offre un rendement de module de 24,8 % et un rendement systÃ¨me pouvant atteindre 90,3 %. GrÃ¢ce Ã des temps de rÃ©ponse infÃ©rieurs Ã 20 ms et Ã une gestion de l’Ã©nergie pilotÃ©e par l’IA, il permet un fonctionnement intelligent et des rendements optimisÃ©s.

EncadrÃ©

Vers l’Ã¨re des gÃ©nÃ©rateurs solaires

Des technologies monocristallines aux technologies BC, du photovoltaÃ¯que au stockage, LONGi reste dÃ©terminÃ©e Ã transformer l’innovation en valeur ajoutÃ©e pour ses clients. Avec LONGi ONE, l’entreprise ambitionne de redÃ©finir l’Ã©nergie solaire comme un Â«Â gÃ©nÃ©rateur solaireÂ Â» stable, pilotable et intelligent, contribuant ainsi Ã la prochaine Ã©tape de la transition Ã©nergÃ©tique mondiale.