Petites installations solaires : pour Enerplan, lâ€™Ã‰tat met les deux pieds sur le frein !

Jeudi 2 avril dernier, lors de la prÃ©sentation aux filiÃ¨res renouvelables du calendrier des appels dâ€™offres pour les moyennes et grandes installations, les ministres Roland Lescure et Maud BrÃ©geon ont Ã©voquÃ©, sans grande prÃ©cision, le devenir des petites installations solaires. Le dossier de presse mentionnait une “modification du guichet ouvert pour les installations de moins de 100kWc encourageant fortement lâ€™autoconsommation sur le segment 9-100kWc”. Dans la foulÃ©e, un texte sur lâ€™autoconsommation collective visant Ã la “maximisation de lâ€™autoconsommation” Ã©tait annoncÃ©.

Sur le principe, Enerplan est tout Ã fait en phase avec ces grandes orientations. La ministre de lâ€™Energie a annoncÃ© que ces Ã©volutions passeraient par des textes soumis au Conseil SupÃ©rieur de lâ€™Ã‰nergie (CSE) rapidement. Dont acte.

Cependant, Enerplan a Ã©tÃ© pour le moins surpris de dÃ©couvrir lâ€™envoi, dans la soirÃ©e de jeudi 2 avril, de deux textes au Conseil supÃ©rieur de lâ€™Ã©nergie. Surpris car le texte rÃ©formant le guichet ouvert pour les petites installations nâ€™a fait lâ€™objet dâ€™aucune discussion prÃ©alable. Surpris car ce texte vient abruptement modifier les soutiens publics de fond en comble, divisant par plus de 4 le soutien au surplus de ces installations : le soutien serait ainsi Ã©tabli Ã 0,011 euros par kWh lorsque les prix de marchÃ© sont positifs, contre actuellement 0,04 pour le segment 0-9 kWc et 0,47 pour le segment 9 -100kWc. Pour le premier, câ€™est une division par 12,6 par rapport Ã mars 2025 ! En sus, le texte prÃ©voit une suppression de la prime Ã lâ€™autoconsommation et un tarif nul lors des Ã©pisodes de prix nÃ©gatifs.

Ces modifications brutales, faisant suite Ã celles dÃ©jÃ enclenchÃ©es il y a un an, sont un coup portÃ© Ã lâ€™ensemble des installateurs qui maillent le territoire.

Enerplan rappelle que les producteurs qui mettent en Å“uvre ces petites centrales sont des particuliers, des collectivitÃ©s locales, des PME qui ne sont pas des acteurs du marchÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Cette mesure revient donc, in fine, Ã supprimer toute rÃ©munÃ©ration pour ces petits producteurs et va dÃ©stabiliser une fois de plus des milliers dâ€™installateurs dÃ©jÃ fragilisÃ©s par les rÃ©formes de 2025 et les atermoiements politiques autour de la TVA rÃ©duite, de la PPE et des menaces de moratoire.

La rÃ©forme de lâ€™autoconsommation collective, objet du second texte transmis au CSE, si elle poursuit un objectif partagÃ© par la filiÃ¨re, vient mettre Ã mal de maniÃ¨re rÃ©troactive lâ€™ensemble des opÃ©rations en supprimant la possibilitÃ© dâ€™allouer librement la production aux autoconsommateurs, favorisant de fait les plus gros consommateurs au dÃ©triment des modalitÃ©s de fonctionnement fixÃ©es par les autoconsommateurs eux-mÃªmes. Comment espÃ©rer dÃ¨s lors maintenir la confiance et engager de nouvelles opÃ©rations si on remet en cause le modÃ¨le mÃªme des opÃ©rations ? Ce texte est, dans sa rÃ©daction, contradictoire avec lâ€™objectif dâ€™orienter vers les boucles locales et lâ€™autoconsommation collective. Les Ã©changes menÃ©s en amont avec les organisations de la filiÃ¨re nâ€™ont manifestement pas Ã©tÃ© entendues, et les propositions des premiers concernÃ©s, les autoconsommateurs, ne sont absolument pas prises en compte.

Pour Daniel Bour, PrÃ©sident dâ€™Enerplan, ” Nous avions dÃ©jÃ alertÃ© le gouvernement sur la situation difficile de nombreux professionnels du secteur solaire par manque de visibilitÃ©. Lâ€™annonce de la PPE et sa publication par le Premier Ministre avaient calmÃ© les inquiÃ©tudes. La rÃ©union, jeudi dernier, pour annoncer les mesures de relance Ã©tait prometteuse mais dans les faits les mesures annoncÃ©es par la ministre de lâ€™Energie pour le solaire photovoltaÃ¯que nous ont laissÃ© perplexes Ã cause du flou autour des futurs Appels dâ€™Offres, avec une seule session annoncÃ©e au lieu de 3 prÃ©vues, et autour de lâ€™avenir du petit photovoltaÃ¯que. Le jour mÃªme, sans aucune concertation deux projets dâ€™arrÃªtÃ©s ont Ã©tÃ© envoyÃ©s au Conseil SupÃ©rieur de lâ€™Ã‰nergie. Le premier, sur les petites installations de moins de 100 kWc, prÃ©voit la suppression totale des aides de lâ€™Ã‰tat et le second remet en cause le modÃ¨le de lâ€™autoconsommation collective. Enerplan a toujours Ã©tÃ© favorable Ã une rÃ©forme du S21, infÃ©rieur Ã 100 kWc, notamment vers lâ€™autoconsommation et a fait des propositions en ce sens. Mais la proposition consistant Ã quasi supprimer le rachat du surplus avec un prix deÂ 1,1centime par kWh, hors prix nÃ©gatif, au lieu de 4c/kWh, Ã comparer Ã un prix de marchÃ© solaire de 4,2c/kWh, est incomprÃ©hensible. Câ€™est un signal trÃ¨s nÃ©gatif qui risque de stopper le secteur faisant peser les risques sur les entreprises et sur lâ€™emploi en milieu rural. Dans ce contexte la mÃ©thode utilisÃ©e ici sans aucune concertation est contraire Ã lâ€™esprit dâ€™ouverture et dâ€™Ã©changes que nous avons eu avec le premier ministre. Jâ€™appelle au retrait deÂ ces deux textes de lâ€™ordre du jour du CSE du 16 avril, et je demande Ã la ministre de lâ€™Energie de rÃ©unir en urgence les reprÃ©sentants de la profession pour trouver une voie acceptable et efficace de la rÃ©forme”.