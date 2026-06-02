Symphonics et Energies de Loire dÃ©montrent le potentiel des batteries pour renforcer la stabilitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique

Une expÃ©rimentation menÃ©e conjointement entre Symphonics et Ã‰nergies de Loire ouvre la voie Ã une nouvelle gÃ©nÃ©ration de flexibilitÃ©s Ã©nergÃ©tiques plus rapides et plus dÃ©centralisÃ©es. Le stockage comme une panacÃ©eÂ !

SpÃ©cialiste du pilotage intelligent de lâ€™Ã©nergie, Symphonics peaufine son savoir-faire dans le pilotage de batteries destinÃ©es Ã soutenir lâ€™Ã©quilibre du rÃ©seau Ã©lectrique franÃ§ais. MenÃ©e avec Ã‰nergies de Loire sur un site situÃ© Ã CandÃ© (49), cette expÃ©rimentation a permis de dÃ©montrer quâ€™une batterie installÃ©e localement pouvait rÃ©agir en temps rÃ©el aux besoins du rÃ©seau Ã©lectrique avec un trÃ¨s haut niveau de fiabilitÃ©.

Les batteries, nouvelles alliÃ©es du rÃ©seau Ã©lectrique

Avec le dÃ©veloppement rapide du solaire et des Ã©nergies renouvelables, le rÃ©seau Ã©lectrique doit devenir plus flexible pour absorber les variations de production et de consommation. Jusquâ€™ici, cet Ã©quilibre reposait principalement sur de grandes infrastructures de production dâ€™Ã©lectricitÃ©. Demain, il pourra aussi sâ€™appuyer sur des Ã©quipements dÃ©centralisÃ©s comme les batteries. Lâ€™enjeu : pouvoir mobiliser trÃ¨s rapidement ces capacitÃ©s de stockage pour aider Ã stabiliser le rÃ©seau lorsque cela est nÃ©cessaire.

Une campagne dâ€™essais grandeur rÃ©elle largement rÃ©ussie

Les essais rÃ©alisÃ©s par Symphonics et Energies de Loire ont permis de tester, en situation rÃ©elle, le pilotage dâ€™une batterie connectÃ©e au rÃ©seau Ã©lectrique. Durant plusieurs heures, la solution a dÃ©montrÃ© sa capacitÃ© Ã recevoir instantanÃ©ment les demandes du rÃ©seau, Ã ajuster automatiquement le fonctionnement de la batterie et Ã maintenir un pilotage stable et fiable dans la durÃ©e. Les performances observÃ©es dÃ©passent les niveaux attendus pour ce type de service, confirmant la capacitÃ© des batteries Ã jouer un rÃ´le concret dans lâ€™Ã©quilibre du systÃ¨me Ã©lectrique. Les essais se sont dÃ©roulÃ©s sur le site dâ€™Energies de Loire Ã CandÃ©, avec une batterie raccordÃ©e Ã la chaÃ®ne de pilotage Symphonics par l’intermÃ©diaire de la box de pilotage de Symphonics, physiquement cÃ¢blÃ©e Ã la batterie du site (Huawei LUNA).

AccÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce aux Ã©nergies renouvelables

Ã€ travers cette expÃ©rimentation, Symphonics et Energies de Loire poursuivent le dÃ©veloppement de solutions permettant de mieux piloter les usages Ã©nergÃ©tiques et les capacitÃ©s de stockage. Lâ€™objectif : accompagner un systÃ¨me Ã©lectrique plus flexible, plus rÃ©silient et mieux adaptÃ© Ã lâ€™essor des Ã©nergies renouvelables, tout en apportant des leviers concrets aux producteurs de la filiÃ¨re. Â« Dans un contexte de fortes tensions sur les marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie et de volatilitÃ© croissante des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©, la capacitÃ© Ã piloter les Ã©nergies renouvelables devient un enjeu central pour le systÃ¨me Ã©lectriqueÂ Â», explique GrÃ©goire Papion PrÃ©sident et Co-fondateur dâ€™Energies de Loire. Â«Â Chez Energies de Loire, nous sommes convaincus depuis longtemps que les actifs renouvelables dÃ©centralisÃ©s peuvent contribuer activement Ã lâ€™Ã©quilibrage du rÃ©seau. Mais au-delÃ de cette conviction, nous avanÃ§ons Ã©tape par Ã©tape pour le dÃ©montrer concrÃ¨tement sur le terrain.Â Â»