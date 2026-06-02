Ã–koFEN et Effy sâ€™allient pour accÃ©lÃ©rer lâ€™accÃ¨s des FranÃ§ais aux solutions de chauffage renouvelable

Ã–koFEN, acteur de rÃ©fÃ©rence du chauffage renouvelable (chaudiÃ¨re Ã granulÃ©s, pompes Ã chaleur et solaire thermique) et Effy, spÃ©cialiste de lâ€™accompagnement Ã la rÃ©novation Ã©nergÃ©tique en France annoncent un partenariat visant Ã simplifier lâ€™accÃ¨s aux aides CEE pour les particuliers et les installateurs du rÃ©seau Ã–koFEN. Ensemble, les deux acteurs souhaitent fluidifier les dÃ©marches administratives et accÃ©lÃ©rer lâ€™adoption dâ€™Ã©quipements de chauffage performants et dÃ©carbonÃ©s.

Premier pilier de ce partenariat, Effy met son expertise au service des Ã©quipes dâ€™instruction dâ€™Ã–koFEN et de ses installateurs partenaires pour les accompagner dans la gestion des dossiers de Certificats dâ€™Ã‰conomies dâ€™Ã‰nergie de leurs clients. GrÃ¢ce Ã cet accompagnement dÃ©diÃ©, les professionnels du rÃ©seau Ã–koFEN bÃ©nÃ©ficient dâ€™un appui administratif et rÃ©glementaire, dâ€™une sÃ©curisation des dossiers CEE, dâ€™un gain de temps significatif, et dâ€™une simplification des dÃ©marches liÃ©es aux aides financiÃ¨res. Lâ€™objectif : permettre aux installateurs de se concentrer pleinement sur leur cÅ“ur de mÃ©tier Ã savoir le conseil et lâ€™installation de solutions de chauffage renouvelable performantes. Pour Frederic Utzmann, prÃ©sident dâ€™Effy, Â« avec Ã–koFEN nous partageons une mÃªme ambition : lever les freins administratifs et financiers Ã la rÃ©novation Ã©nergÃ©tique et favoriser lâ€™adoption massive de solutions de chauffage bas carbone. En combinant la qualitÃ© des Ã©quipements Ã–koFEN et lâ€™expertise dâ€™Effy dans lâ€™accompagnement des aides Ã la rÃ©novation, les deux acteurs souhaitent contribuer concrÃ¨tement Ã la dÃ©carbonation du parc rÃ©sidentiel franÃ§ais. Â»

Un parcours digital simple et fluide pour les particuliers

Second volet de cette collaboration : les installateurs du rÃ©seau Ã–koFEN pourront dÃ©sormais orienter leurs clients vers une plateforme digitale dÃ©diÃ©e dÃ©veloppÃ©e avec Effy, afin de leur permettre dâ€™obtenir facilement leur Prime CEE. Â Accessible en ligne, ce parcours digital offre aux particuliers une expÃ©rience simplifiÃ©e, rapide et intuitive pour estimer et demander leur Prime Effy. Cette solution permet de renforcer la transparence et la lisibilitÃ© des aides disponibles pour les mÃ©nages souhaitant investir dans des Ã©quipements de chauffage plus Ã©conomiques et respectueux de lâ€™environnement. Â« Effy et Ã–koFEN partagent une mÃªme vision de la transition Ã©nergÃ©tique : rendre les solutions de chauffage et de rÃ©novation plus durables, accessibles et performantes, en combinant innovation, impact environnemental concret et accompagnement de qualitÃ© pour accÃ©lÃ©rer la dÃ©carbonation de lâ€™habitat Â» ajoute Laurent Bestenti, directeur gÃ©nÃ©ral de Ã–koFEN France.