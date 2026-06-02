Lâ€™appel photovoltaÃ¯que du 18 juin Ã  Saint-Romans en IsÃ¨re

Un parc photovoltaÃ¯que exemplaire qui concilie production d’Ã©nergie solaire, intÃ©gration dans l’environnement local et prÃ©servation de la biodiversitÃ© sera inaugurÃ© par Enercoop Auvergne-RhÃ´ne-Alpes et la SEM Energâ€™IsÃ¨re Ã Saint-Romans (38) le 18 juin prochain en fin dâ€™aprÃ¨s-midi. AnnonceÂ !

Le 18 juin 2026 Ã 17h, Enercoop Auvergne-RhÃ´ne-Alpes et Energ’IsÃ¨re inaugureront leur parc solaire citoyen de 1,6 MWc, dÃ©veloppÃ© en place de l’ancienne carriÃ¨re de Saint-Romans. En exploitation depuis fin 2025, l’Ã©nergie produite est vendue en PPA (Power Purchase Agreement) Ã Enercoop pour l’approvisionnement de ses clientÂ·es.

Un ancrage rÃ©flÃ©chi et maÃ®trisÃ© du parc grÃ¢ce aux acteurs locaux

Ce parc est le fruit d’une coopÃ©ration d’acteurs locaux entre la coopÃ©rative Enercoop Auvergne RhÃ´ne-Alpes et la SEM Energ’IsÃ¨re, en lien Ã©troit avec le Parc naturel rÃ©gional du Vercors et les Centrales Villageoises des Portes du Vercors. Ces acteurs composent le comitÃ© de suivi du projet et s’accordent sur une dÃ©marche de dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables au service des territoires, et en accord avec leurs singularitÃ©s. Il bÃ©nÃ©ficie du label d’excellence Ã‰nergie PartagÃ©e.

Un parc intÃ©grÃ© de maniÃ¨re exemplaire sur son site avec des actions de renaturation

Ce parc photovoltaÃ¯que sâ€™inscrit au cÅ“ur dâ€™un environnement naturel remarquable, faÃ§onnÃ© par la proximitÃ© du Massif du Vercors. Afin de prÃ©server cette richesse Ã©cologique tout en dÃ©veloppant une production locale dâ€™Ã©nergie solaire, une Ã©tude d’impact complÃ¨te sur les quatre saisons a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e par un bureau d’Ã©tude indÃ©pendant afin de dÃ©terminer les enjeux concernant le milieu naturel. La coopÃ©rative Enercoop Auvergne-RhÃ´ne-Alpes et la SEM Energâ€™IsÃ¨re se sont entourÃ©es du Parc naturel rÃ©gional du Vercors, de la LPO38 et des Centrales Villageoises des Portes du Vercors afin de dÃ©finir et mettre en Å“uvre des actions en faveur de la biodiversitÃ©, en lien avec le bureau d’Ã©tude AuddicÃ© Environnement.Â Un modÃ¨le exemplaire de concertation rÃ©ussieÂ !