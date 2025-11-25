REN21 : Le rÃ©sultat de la COP30 ne rÃ©pond pas aux attentes mondiales pour un avenir renouvelable

Le rÃ©sultat de la COP30 est bien loin des attentes de progrÃ¨s de la communautÃ© des Ã©nergies renouvelables. Constat dâ€™une profonde dÃ©ceptionÂ !

La COP28 avait crÃ©Ã© un alignement politique sans prÃ©cÃ©dent sur la transition mondiale loin des combustibles fossiles et sur lâ€™augmentation de lâ€™Ã©chelle des Ã©nergies renouvelables et de lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. Lors de la COP30, le monde anticipait une nouvelle Ã©tape en avant : des voies de mise en Å“uvre plus claires, des signaux de soutien plus forts, et une rÃ©affirmation de la tendance mondiale vers une Ã©conomie fondÃ©e sur les Ã©nergies renouvelables. Au lieu de cela, des Ã©lÃ©ments clÃ©s de clartÃ© â€” sur la finance, le transfert de technologie et le renforcement des capacitÃ©s â€” nâ€™ont pas Ã©tÃ© inclus dans le texte. Ce qui reste est un ensemble diluÃ© de messages qui ne reflÃ¨te ni lâ€™urgence du moment ni ne fournit aux gouvernements les outils nÃ©cessaires pour mener Ã bien la transition. Â« Bien que la COP30 nâ€™ait pas su reflÃ©ter lâ€™Ã©lan rÃ©el derriÃ¨re les renouvelables, rien ne peut arrÃªter ce qui se passe dÃ©jÃ sur les marchÃ©s et les Ã©conomies. La rÃ©alitÃ© est claire : les Ã©nergies renouvelables sont dÃ©sormais lâ€™option la plus abordable et la plus fiable, apportant des bÃ©nÃ©fices Ã©conomiques et sociaux tangibles et renforÃ§ant la capacitÃ© des pays Ã rÃ©sister Ã la fois aux chocs climatiques et Ã©conomiques. La transition est motivÃ©e par la nÃ©cessitÃ© et les preuves â€” et non par les textes de nÃ©gociation Â», a confiÃ© Rana Adib, directeur exÃ©cutif de REN21.

Â«Â Lâ€™Ã©nergie renouvelable est dÃ©sormais lâ€™option la moins chÃ¨re et la plus avantageuseÂ Â»

Â« Ã€ BelÃ©m, une division inquiÃ©tante est apparue entre la sociÃ©tÃ© et nos dirigeants mondiaux. Dâ€™un cÃ´tÃ©, les grandes entreprises et les citoyens ont compris que lâ€™Ã©nergie renouvelable est dÃ©sormais lâ€™option la moins chÃ¨re et la plus avantageuse, et ils avancent individuellement dans son adoption â€” que ce soit en entreprise ou sur les toits des foyers. Dâ€™autre part, les dirigeants politiques continuent dâ€™insister pour maintenir artificiellement une Ã©conomie basÃ©e sur les combustibles fossiles, en sâ€™appuyant sur les subventions et sur la prÃ©servation des rÃ¨gles du jeu qui favorisent ce systÃ¨me Â», sâ€™est agacÃ© RamÃ³n MÃ©ndez Galain, prÃ©sident de REN21. Le REN21 salue lâ€™appel de la COP30 Ã tripler le financement de lâ€™adaptation dâ€™ici 2035, avec des efforts pour le doubler dâ€™ici 2025, cependant cet objectif non contraignant manque de voies explicites pour les Ã©nergies renouvelables. Favoriser la transition vers une Ã©conomie fondÃ©e sur les Ã©nergies renouvelables nÃ©cessite de nouvelles rÃ¨gles qui faÃ§onnent le fonctionnement des systÃ¨mes â€” de lâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique et des rÃ©seaux modernes aux secteurs de la demande, en passant par la finance et lâ€™Ã©conomie favorable qui soutient une industrialisation durable. La COP30 a Ã©tÃ© une occasion de dÃ©finir cette direction. Au lieu de cela, les dirigeants mondiaux ont transmis des signaux qui ne rÃ©pondent pas Ã ce qui est nÃ©cessaire pour accÃ©lÃ©rer une transition Ã lâ€™Ã©chelle de lâ€™Ã©conomie. Le texte de couverture reconnaÃ®t une croissance record des Ã©nergies renouvelables et met en lumiÃ¨re les bÃ©nÃ©fices Ã©conomiques et sociaux de lâ€™action climatique, mais il nâ€™offre aucune mesure concrÃ¨te pour faire avancer la transition â€” une occasion manquÃ©e lors de ce qui devait Ãªtre une COP de mise en Å“uvre. Pourtant, les dÃ©veloppements en marge de la COP30 â€” de nouvelles annonces financiÃ¨res visant Ã Ã©tendre les rÃ©seaux Ã©lectriques et le stockage dâ€™Ã©nergie ; la dÃ©claration menÃ©e par la Colombie sur la transition des combustibles fossiles ; la DÃ©claration de BelÃ©m sur lâ€™industrialisation verte mondiale ; et la DÃ©claration pour promouvoir des systÃ¨mes de transport rÃ©silients et Ã faibles Ã©missions â€” ont apportÃ© des signaux prometteurs.

Mention manquante de lâ€™Ã©limination progressive des combustibles fossiles

Lâ€™accord final de la COP30 au BrÃ©sil a finalement omis toute rÃ©fÃ©rence explicite Ã la suppression progressive des combustibles fossiles, marquant un recul par rapport Ã lâ€™Ã©lan acquis lors des discussions prÃ©cÃ©dentes. REN21 note que ce rÃ©sultat ralentit lâ€™Ã©lan en faveur de la construction dâ€™une Ã©conomie basÃ©e sur les Ã©nergies renouvelables. Lâ€™absence dâ€™un engagement clair en faveur de la transition des combustibles fossiles rend plus difficile pour les gouvernements et les marchÃ©s dâ€™aligner les investissements sur un avenir renouvelable, crÃ©ant ainsi de lâ€™incertitude Ã un moment oÃ¹ une action dÃ©cisive est essentielle. Â« Le rÃ©sultat de la COP30 nÃ©glige le droit fondamental Ã la vie. En Ã©vitant des dÃ©cisions concrÃ¨tes visant Ã Ã©liminer progressivement les combustibles fossiles â€” responsables dâ€™un dÃ©cÃ¨s sur cinq dans le monde â€” les dirigeants ont manquÃ© une opportunitÃ© vitale. Nous avons besoin dâ€™une action cohÃ©rente, alignÃ©e sur la science, pour construire une Ã©conomie qui protÃ¨ge les Ã©cosystÃ¨mes et qui est alimentÃ©e par des Ã©nergies renouvelables, oÃ¹ lâ€™ensemble des coÃ»ts sanitaires et environnementaux des combustibles fossiles est reconnu et pris en compteÂ Â» a dÃ©clarÃ© Rosilena Lindo Riggs, membre du REN21 et ancienne secrÃ©taire Ã lâ€™Ã‰nergie du Panama. La science est sans ambiguÃ¯tÃ© : tripler les Ã©nergies renouvelables, doubler lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et rÃ©duire le mÃ©thane dâ€™ici 2030 et au-delÃ rÃ©duirait le taux de rÃ©chauffement climatique dâ€™un tiers dans la prochaine dÃ©cennie et de moitiÃ© dâ€™ici 2040, selon le Climate Action Tracker. Les partis doivent reconnaÃ®tre que les Ã©nergies renouvelables sont la clÃ© de cette Ã©limination, en prenant des mesures concrÃ¨tes pour orienter le financement des combustibles fossiles vers les renouvelables. En rÃ©ponse Ã ce rÃ©sultat, lâ€™annonce des gouvernements de Colombie et des Pays-Bas quâ€™ils coorganiseront la premiÃ¨re ConfÃ©rence internationale sur la transition juste hors des combustibles fossiles signale des progrÃ¨s et suscite lâ€™espoir dâ€™un dÃ©ploiement accru des Ã©nergies renouvelables. Cela a Ã©tÃ© accompagnÃ© du lancement de la Â« DÃ©claration de BelÃ©m sur la transition juste pour sâ€™Ã©loigner des combustibles fossiles Â», soutenue par 90 pays, qui Ã©tablit une feuille de route mondiale dÃ©finissant le niveau minimum dâ€™ambition nÃ©cessaire pour guider tout plan de transition Ã©quitable et Ã©quitable dans le monde. Â« Une feuille de route pour la suppression progressive des combustibles fossiles doit Ãªtre encouragÃ©e par des flux financiers qui se dÃ©placent de maniÃ¨re dÃ©cisive vers les renouvelables â€” ce nâ€™est quâ€™ainsi que nous pourrons apporter lâ€™ampleur et la rapiditÃ© de la transition que la crise climatique exige Â», a ajoutÃ© Rana Adib. Pourtant, le rÃ©sultat nâ€™a pas Ã©tÃ© sans points lumineux. Lâ€™approbation dâ€™un mÃ©canisme de transition juste a marquÃ© une avancÃ©e significative, engageant les Parties Ã centrer les personnes et lâ€™Ã©quitÃ© dans lâ€™action climatique et Ã renforcer la coopÃ©ration, lâ€™assistance technique, le renforcement des capacitÃ©s et le partage des connaissances afin de promouvoir des transitions justes et inclusives.

Lâ€™adaptation progresse Ã la COP30, les renouvelables restant non reconnues

MalgrÃ© les besoins croissants, lors de la COP30, les gouvernements nâ€™ont pas rÃ©ussi Ã atteindre un objectif financier clair ou concrÃ¨te pour lâ€™adaptation. Lâ€™Ã©cart de financement de lâ€™adaptation sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 365 milliards de dollars par an, pourtant les pays en dÃ©veloppement nâ€™ont reÃ§u que 26 milliards de dollars de financement public international en 2023. Les Ã©nergies renouvelables â€” malgrÃ© leur rÃ´le avÃ©rÃ© dans la fourniture de bÃ©nÃ©fices dâ€™adaptation â€” ne reÃ§oivent quâ€™une fraction de ce financement. Lâ€™objectif politique de Â« tripler Â» le financement de lâ€™adaptation reste ambitieux sans une base dÃ©finie, des responsabilitÃ©s claires ou des formes de financement convenues. Â« Les Ã©nergies renouvelables apportent dÃ©jÃ des bÃ©nÃ©fices essentiels Ã lâ€™adaptation â€” du refroidissement et de la sÃ©curitÃ© de lâ€™eau Ã la rÃ©silience des systÃ¨mes de santÃ© et au maintien de lâ€™alimentation Ã©lectrique lors des catastrophes climatiques â€” mais cela reste largement absent des discussions mondiales sur la politique et la finance. Une Ã©conomie basÃ©e sur les Ã©nergies renouvelables peut non seulement protÃ©ger les populations contre lâ€™escalade des impacts climatiques, mais elle crÃ©e aussi des emplois, des opportunitÃ©s Ã©conomiques et une sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique. Ignorer cette rÃ©alitÃ© risque dâ€™affaiblir la responsabilitÃ© et de ralentir les investissements dont nous avons urgemment besoin Â», a insistÃ© Rana Adib. Sans une adaptation climatique efficace, jusquâ€™Ã 23 % du PIB mondial pourrait Ãªtre perdu dâ€™ici 2050. Les pays en dÃ©veloppement comprennent les enjeux et reprÃ©sentent 80 % des pays soumettant des Plans Nationaux dâ€™Adaptation (PNA) intÃ©grant les Ã©nergies renouvelables dans leurs plans dâ€™adaptation. Pourtant, sans un financement considÃ©rablement renforcÃ©, beaucoup auront du mal Ã atteindre leurs objectifs. Les rÃ©centes promesses de la Belgique, de lâ€™Islande, de lâ€™Irlande, du Luxembourg, de lâ€™Espagne et de la SuÃ¨de au fonds dâ€™adaptation â€” totalisant 58,5 millions de dollars â€” sont un signe bienvenu de soutien, mais restent bien en dessous de ce qui est requis. Avec des contributeurs majeurs encore Ã franchir la mobilitÃ©, lâ€™Ã©cart entre les besoins nationaux et la prestation mondiale continue de sâ€™Ã©largir. Cet Ã©cart est aggravÃ© par un dÃ©calage croissant entre lâ€™ambition nationale et les rÃ©sultats mondiaux : alors que les pays commencent Ã reconnaÃ®tre les renouvelables dans leurs plans nationaux dâ€™adaptation, les dÃ©cisions multilatÃ©rales telles que lâ€™Objectif mondial dâ€™adaptation (GGA) continuent de prendre du retard. RÃ©duire cet Ã©cart est essentiel pour accÃ©lÃ©rer les progrÃ¨s, canaliser le financement lÃ oÃ¹ il est le plus nÃ©cessaire, et assurer la crÃ©dibilitÃ© et lâ€™efficacitÃ© du GGA.

EncadrÃ©s

DÃ©claration de BelÃ©m sur lâ€™industrialisation verte mondiale

En tant que signataires de la DÃ©claration de BelÃ©m sur lâ€™industrialisation verte mondiale, REN21 accueille cette dÃ©claration comme une Ã©tape clÃ© vers lâ€™accÃ©lÃ©ration dâ€™une transition mondiale vers une Ã©conomie basÃ©e sur les Ã©nergies renouvelables. La DÃ©claration place lâ€™industrialisation verte au cÅ“ur des stratÃ©gies climatiques et de dÃ©veloppement, reconnaissant que les Ã©nergies renouvelables, lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et les chaÃ®nes de valeur durables sont fondamentales pour la dÃ©carbonisation de lâ€™industrie lourde. En mettant lâ€™accent sur le co-dÃ©veloppement technologique, les flux dâ€™information ouverts et la coopÃ©ration internationale Ã©quitable, en particulier pour les Ã©conomies Ã©mergentes et en dÃ©veloppement, cela crÃ©e les conditions favorables nÃ©cessaires Ã la croissance des industries dâ€™Ã©nergie renouvelable dans le monde entier. Pour la communautÃ© des Ã©nergies renouvelables, il sâ€™agit dâ€™une avancÃ©e majeure : elle intÃ¨gre les Ã©nergies renouvelables comme moteur central des opportunitÃ©s Ã©conomiques, de la compÃ©titivitÃ© industrielle et dâ€™une transition Ã©nergÃ©tique Ã©quitable.

Augmentation des investissements pour les rÃ©seaux et le stockage

Lors de la COP30, les gouvernements, les banques de dÃ©veloppement et lâ€™industrie ont signalÃ© un fort Ã©lan pour sâ€™attaquer Ã lâ€™un des plus grands goulets dâ€™Ã©tranglement de la transition Ã©nergÃ©tique : les rÃ©seaux obsolÃ¨tes et le stockage limitÃ©. Lâ€™Alliance Utilities for Net Zero a engagÃ© 148 milliards de dollars par an, sâ€™ajoutant aux grands paquets des banques multilatÃ©rales de dÃ©veloppement et sâ€™appuyant sur lâ€™engagement de la COP29. Bien que cette nouvelle soit un pas dans la bonne direction, REN21 insiste sur le fait que les engagements doivent conduire Ã une approche globale et systÃ©mique. Lâ€™optimisation et le dÃ©ploiement du rÃ©seau et du stockage doivent intÃ©grer la demande et la planification des infrastructures, et garantir une implication significative des parties prenantes aux niveaux local, national et rÃ©gional. Â« Lâ€™attention portÃ©e aux rÃ©seaux et au stockage lors de la COP30 renforce une vÃ©ritÃ© cruciale : sans une infrastructure de rÃ©seau et de stockage moderne, flexible et rÃ©siliente, la montÃ©e en puissance rapide des renouvelables ne peut tout simplement pas se rÃ©aliser. Bien que la hausse des engagements soit bienvenue, lâ€™Ã©cart entre ce qui est promis et ce qui est requis, en particulier dans les marchÃ©s Ã©mergents, reste important Â», a conclu Rana Adib.