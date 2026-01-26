Symphonics dÃ©passe 230 MW dâ€™actifs de flexibilitÃ© pilotÃ©s

Symphonics, entreprise franÃ§aise spÃ©cialisÃ©e dans le pilotage intelligent de lâ€™Ã©nergie, dresse un bilan 2025 marquÃ© par une forte accÃ©lÃ©ration de son activitÃ©. En un an, la sociÃ©tÃ© a portÃ© son portefeuille Ã plus de 230 MW dâ€™actifs de flexibilitÃ© pilotÃ©s, un niveau trÃ¨s supÃ©rieur aux 100 MW initialement visÃ©s Ã horizon fin 2026. Une croissance portÃ©e par les nouveaux besoins du systÃ¨me Ã©lectriqueÂ !

Cette croissance en 2025, reflÃ¨te la capacitÃ© de Symphonics Ã rÃ©pondre aux Ã©volutions profondes du systÃ¨me Ã©lectrique, marquÃ© par le dÃ©veloppement massif des Ã©nergies renouvelables et par des besoins croissants de flexibilitÃ©. Lâ€™entreprise pilote un large Ã©ventail dâ€™Ã©quipements (production, stockage et consommation dâ€™Ã©lectricitÃ©) afin dâ€™adapter en temps rÃ©el lâ€™offre et la demande dâ€™Ã©nergie.Â GrÃ¢ce Ã ses solutions numÃ©riques dÃ©veloppÃ©es et Ã lâ€™intÃ©gration de lâ€™intelligence artificielle, Symphonics permet Ã ses partenaires dâ€™optimiser la valorisation de leurs actifs Ã©nergÃ©tiques tout en contribuant Ã la stabilitÃ© et Ã la sÃ©curitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique.

Un modÃ¨le solide et une offre qui sâ€™Ã©largit

Rentable depuis sa crÃ©ation, Symphonics sâ€™appuie aujourdâ€™hui sur des bases solides pour poursuivre son dÃ©veloppement. Lâ€™annÃ©e 2025 a notamment Ã©tÃ© marquÃ©e par lâ€™Ã©largissement de son offre, avec le lancement de ses activitÃ©s de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ©, permettant de proposer une approche intÃ©grÃ©e allant de lâ€™agrÃ©gation Ã la fourniture dâ€™Ã©nergie pilotÃ©e.Â ParallÃ¨lement, lâ€™entreprise a renforcÃ© son portefeuille dâ€™agrÃ©gation et de stockage aux cÃ´tÃ©s des acteurs des filiÃ¨res renouvelables, et poursuivi ses travaux en intelligence artificielle dans le cadre de son programme Deeptech menÃ© avec Bpifrance.

Une ambition europÃ©enne affirmÃ©e

Forte de ces avancÃ©es, Symphonics prÃ©pare dÃ©sormais lâ€™extension de ses activitÃ©s Ã lâ€™international. Des premiers dÃ©veloppements sont envisagÃ©s en Espagne et au Portugal, deux marchÃ©s en pleine transformation oÃ¹ les enjeux de flexibilitÃ© et dâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables sont particuliÃ¨rement forts. Â«Â En franchissant le cap des 230 MW pilotÃ©s, Symphonics a montrÃ© quâ€™il Ã©tait possible de concilier performance Ã©conomique, sÃ©curitÃ© du rÃ©seau et intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables. Symphonics a posÃ© les bases dâ€™un nouveau modÃ¨le Ã©nergÃ©tique, plus intelligent et plus flexibleÂ Â», prÃ©cise Mathieu Rochard, fondateur et directeur gÃ©nÃ©ral de Symphonics.

EncadrÃ©

Bilan 2025 : les temps forts de Symphonics

DÃ©passement du cap des 230 MW dâ€™actifs de flexibilitÃ© pilotÃ©s, bien au-delÃ des objectifs initiaux

Lancement des activitÃ©s de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ©, avec les premiers sites clients enregistrÃ©s

DÃ©ploiement de nouvelles solutions de pilotage et de valorisation de la flexibilitÃ©, couvrant production, stockage et consommation.

Renforcement des travaux en intelligence artificielle, dans le cadre du programme Deeptech de Bpifrance