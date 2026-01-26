Faradae : lâ€™autoconsommation en tiers investissement en modÃ¨le dâ€™affaires

Faradae, spÃ©cialiste du financement d’installations photovoltaÃ¯ques en autoconsommation, a consolidÃ© sa position sur le marchÃ© de l’autoconsommation photovoltaÃ¯que en 2025 avec 2,2 millions d’euros investis. Sept des sites Ã©quipÃ©s sont raccordÃ©s en autoconsommation pour le bÃ©nÃ©fice de plus de 1 500 usagers. L’entreprise prÃ©voit de tripler ses investissements en 2026 pour accompagner de nouveaux clients industriels et tertiaires vers plus d’autonomie et de flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique.

Faradae finance en fonds propre et dÃ©veloppe des solutions photovoltaÃ¯ques en autoconsommation, complÃ©tÃ©es par des infrastructures de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques (IRVE) et des systÃ¨mes de stockage sur mesure. L’entreprise accompagne les propriÃ©taires et gestionnaires d’actifs immobiliers (Ã©tablissements de santÃ©, immobilier tertiaire, logements collectifs et industriels, collectivitÃ©s) dans leur transition Ã©nergÃ©tique, leur permettant de rÃ©duire leurs coÃ»ts tout en gagnant en autonomie.

Lâ€™annÃ©e 2025 constitue un tournant pour Faradae

En 2025, la sociÃ©tÃ© a investi 2,2 millions dâ€™euros dans des centrales photovoltaÃ¯ques construites ou en projet, rÃ©parties Ã parts Ã©gales entre toitures et ombriÃ¨res. Parmi ces projets, le partenariat avec la SPL Territoire dâ€™Innovation prÃ©voit lâ€™installation de vingt centrales photovoltaÃ¯ques sur 2â€¯850 mÂ², pour une puissance totale de 1,3 MWc et un investissement global de 1,4 million dâ€™euros dâ€™ici 2030. La majoritÃ© des installations raccordÃ©es se situe en Auvergne-RhÃ´ne-Alpes, mais les projets Ã venir permettront de couvrir un pÃ©rimÃ¨tre allant dâ€™Amiens Ã Marseille. Sept sites sont dÃ©sormais connectÃ©s en autoconsommation, bÃ©nÃ©ficiant directement Ã plus de 1â€¯500 usagers. Â«Â Lâ€™annÃ©e a Ã©tÃ© marquÃ©e par des avancÃ©es importantes sur le plan technique et humain. La mise en service dâ€™une premiÃ¨re batterie de stockage pilote au Foyer dâ€™Accueil MÃ©dicalisÃ© Les Terrasses de Lentilly a validÃ© le modÃ¨le pour un dÃ©ploiement futur. Sur le plan organisationnel, quatre recrutements stratÃ©giques ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s, renforÃ§ant les Ã©quipes commerciales, juridiques et techniques Â» prÃ©cise Thomas Lawson, cofondateur et PrÃ©sident de Faradae.

Une solution intÃ©grÃ©e combinant production solaire, IRVE et stockage

Faradae dÃ©ploie son offre sur mesure auprÃ¨s de clients comme lâ€™association OdynÃ©o, une association de familles qui agit dans le RhÃ´ne, lâ€™Ain et le Jura,Â pour les personnes en situation de handicap et de leurs proches, avec une installation mise en service en 2025 et trois autres prÃ©vues en 2026. Sâ€™agissant des batteries de stockage, aprÃ¨s le succÃ¨s de la premiÃ¨re batterie mise en service en 2025, deux autres seront installÃ©es en 2026. L’entreprise propose dÃ©sormais une solution intÃ©grÃ©e combinant production solaire, IRVE et stockage. Ce modÃ¨le sâ€™exporte Ã©galement vers de nouveaux secteursâ€¯: logements collectifs, immobilier tertiaire et rural, chaque projet Ã©tant adaptÃ© aux besoins spÃ©cifiques et aux usages des clients. En 2025, par ailleurs, la Banque Populaire Auvergne RhÃ´ne-Alpes (BP AURA) a conclu un accord de refinancement inÃ©dit avec Faradae, illustrant une Ã©tape dÃ©terminante dans le financement du photovoltaÃ¯que en autoconsommation. Le prÃªt, d’un montant de 800 000 â‚¬, porte sur des installations exploitÃ©es par Faradae dans le cadre de baux de 25 ans. D’autres refinancements sont actuellement en cours, pour un volume total d’environ 1,4 Mâ‚¬

Â«Â L’autoconsommation s’impose comme le modÃ¨le de rÃ©fÃ©renceÂ Â»

Pour les deux prochaines annÃ©es, Faradae prÃ©voit de tripler ses investissements en 2026, pour atteindre six millions dâ€™euros, puis de les doubler en 2027, atteignant 12 millions dâ€™euros. Lâ€™entreprise vise Ã Ã©tendre ses solutions Ã de nouveaux clients, notamment les ETI et PME industrielles, pour lesquelles la consommation et la flexibilitÃ© Ã©nergÃ©tique constituent des enjeux majeurs. Faradae accÃ©lÃ¨re le dÃ©veloppement de solutions de stockage par batteries, levier essentiel pour garantir la flexibilitÃ© et la pÃ©rennitÃ© des installations dans un marchÃ© en mutation. Lâ€™offre IRVE sera Ã©galement renforcÃ©e, avec des solutions clÃ© en main pour les parkings privÃ©s, incluant installation, monÃ©tique et maintenance. Â« La force de Faradae rÃ©side dans sa capacitÃ© Ã s’adapter aux contraintes de ses clients tout en conservant son indÃ©pendance financiÃ¨re grÃ¢ce au financement en fonds propres. Cette approche permet de crÃ©er de la valeur sur 20 Ã 25 ans, en combinant photovoltaÃ¯que, IRVE et stockage, mÃªme sur des sites complexes. Le marchÃ© Ã©volue rapidement : la baisse des tarifs d’obligation d’achat et les nouvelles rÃ©glementations confirment que l’autoconsommation s’impose comme le modÃ¨le de rÃ©fÃ©rence. Dans ce contexte, le tiers-investissement apparaÃ®t comme une solution adaptÃ©e pour dÃ©velopper des capacitÃ©s de production d’Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e tout en prÃ©servant le cÅ“ur de mÃ©tier des clients Â» ajoute Michel Lerendu, cofondateur et Directeur financier de Faradae.

EncadrÃ©Â

Chiffres clÃ©s 2025