Enerfip clÃ´ture une annÃ©e 2025 record et confirme son rÃ´le moteur dans le financement citoyen de la transition Ã©nergÃ©tique

Enerfip, leader europÃ©en du financement participatif dÃ©diÃ© Ã la transition Ã©nergÃ©tique, dresse le bilan dâ€™une annÃ©e 2025 exceptionnelle. PortÃ©e par une forte dynamique dâ€™investissement citoyen et une communautÃ© toujours plus engagÃ©e, la plateforme franchit de nouveaux caps historiques et confirme son impact Ã©conomique, environnemental et territorial. Une annÃ©e 2025 marquÃ©e par des indicateurs historiquesÂ !

En 2025, Enerfip a franchi un seuil symbolique en collectant plus de 180 Mâ‚¬ sur lâ€™exercice, soit le plus important volume observÃ© tout secteur confondu en France. Sur la seule annÃ©e Ã©coulÃ©e, plus de 150 projets ont Ã©tÃ© financÃ©s, illustrant lâ€™accÃ©lÃ©ration continue du recours au financement participatif pour accompagner le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables.

Des rendements compris entre 6 % et 9 %

Le succÃ¨s dâ€™Enerfip repose sur une communautÃ© dâ€™investisseurs particuliÃ¨rement fidÃ¨le et active. La plateforme compte dÃ©sormais environ 50 000 investisseurs actifs, dont prÃ¨s de 10 000 nouveaux investisseurs ayant rejoint Enerfip en 2025. Plus de 70 % des investisseurs ont rÃ©investi au moins une fois, confirmant un haut niveau de confiance dans le modÃ¨le et dans la qualitÃ© des projets proposÃ©s. Le portefeuille moyen par investisseur sâ€™Ã©tablit autour de 20 000 euros, avec un ticket moyen supÃ©rieur Ã 2 000 euros par projet. Les projets financÃ©s affichent des rendements compris entre 6 % et 9 %, selon leur typologie et leur niveau de risque.

Un modÃ¨le robuste au service des investisseurs et des porteurs de projets

La fiabilitÃ© du modÃ¨le Enerfip se traduit Ã©galement par des volumes de remboursements en forte hausse. Depuis sa crÃ©ation, la plateforme a ainsi remboursÃ© plus de 290 millions dâ€™euros de capitaux Ã ses investisseurs et versÃ© plus de 60 millions dâ€™euros dâ€™intÃ©rÃªts. Le taux de succÃ¨s des collectes a atteint 99 %, avec des dÃ©lais de collecte qui peuvent varier de quelques minutes Ã plusieurs semaines selon lâ€™attractivitÃ© des projets. Seuls deux Ã trois projets proposÃ©s aux investisseurs n’ont pu Ãªtre finalisÃ©s, nâ€™ayant pas rempli les objectifs de collecte fixÃ©s. Enerfip a travaillÃ© avec plus de 100 porteurs de projets depuis sa crÃ©ation, contribuant Ã structurer et accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de filiÃ¨res locales et nationales. En 2025, prÃ¨s de 20 % des projets financÃ©s comportaient une dimension territoriale forte, reprÃ©sentant environ 5 % des montants levÃ©s. Les territoires les plus dynamiques en matiÃ¨re dâ€™investissement se situent en ÃŽle-de-France, en Auvergne-RhÃ´ne-Alpes et en Occitanie, confirmant lâ€™ancrage territorial du financement participatif dans la transition Ã©nergÃ©tique.

Perspectives

Avec ces rÃ©sultats, Enerfip confirme la soliditÃ© de son modÃ¨le et sa capacitÃ© Ã mobiliser lâ€™Ã©pargne citoyenne au service de la transition Ã©nergÃ©tique. DÃ©jÃ engagÃ©e sur une trajectoire de croissance, la plateforme a renforcÃ© sa position fin 2025 avec les acquisitions de Lumo en France et de Duurzaaminvesteren au Pays-Bas, marquant une Ã©tape structurante dans son dÃ©veloppement. Lâ€™annÃ©e 2026 sâ€™ouvre ainsi avec lâ€™ambition de poursuivre cette dynamique, dâ€™Ã©largir encore la communautÃ© dâ€™investisseurs et de renforcer lâ€™impact environnemental et territorial des projets financÃ©s.

EncadrÃ©Â

Un impact environnemental tangible

Au-delÃ des performances financiÃ¨res, Enerfip revendique un impact environnemental significatif. Les projets financÃ©s ont permis dâ€™Ã©viter environ 600 000 tonnes de COâ‚‚, contribuant concrÃ¨tement Ã la rÃ©duction de lâ€™empreinte carbone et Ã lâ€™atteinte des objectifs climatiques. La production globale dâ€™Ã©nergie renouvelable gÃ©nÃ©rÃ©e par ces projets est en cours de consolidation, compte tenu de la diversitÃ© des technologies et des maturitÃ©s des installations.