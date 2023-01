Sylvain Legrand, nommÃ© Directeur gÃ©nÃ©ral de CVE Solar

CVE, producteur indépendant d’énergies renouvelables, multi-pays et multi-énergies, nomme Sylvain Legrand Directeur général de CVE Solar France. Il aura dans ce cadre pour mission d’accélérer le développement des activités solaires de CVE en France, notamment le déploiement de nouvelles solutions ciblées comme l’autoconsommation solaire flexible ou l’agrivoltaïsme pour répondre à la demande du marché.

Fort de 20 ans d’expériences en France et à l’international, Sylvain Legrand, 49 ans, dispose d’un solide bagage dans la direction d’entités opérationnelles dans les secteurs des infrastructures télécoms et des énergies renouvelables. Depuis 2016, il était directeur général de SUNCNIM (filiale du groupe CNIM et de Bpifrance), qui commercialise des centrales solaires thermodynamiques dans le monde. Auparavant, il était directeur du développement pour Solaire Direct en Afrique et Moyen-Orient (racheté par Engie en 2015).

« C’est un immense plaisir de prendre la direction de CVE Solar et relever le défi de l’accélération du développement solaire dans un marché français offrant beaucoup d’opportunités. CVE a la capacité à développer des projets sur mesure et de répondre finement aux projets des entreprises, collectivités et du monde agricole. Je rejoins une équipe en forte croissance dont l’expertise, le savoir-faire et l’engagement sont remarquables », précise Sylvain Legrand.

CVE Solar en chiffres

51 collaborateurs

Hausse des effectifs prévue en 2023 : +25%

Capacité en exploitation et construction : 267 centrales solaires soit 317 MW