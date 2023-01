Marie-Line Vaiani, nouvelle secrÃ©taire gÃ©nÃ©rale du Conseil FranÃ§ais de lâ€™Ã‰nergie

Marie-Line Vaiani est, depuis le 1er janvier 2023, secrétaire générale du Conseil Français de l’Énergie. Elle succède à Jean Eudes Moncomble, que le CFE remercie chaleureusement pour son engagement total, sa gestion efficace de l’association et pour son implication sans relâche au sein du Conseil Mondial de l’Énergie durant ces vingt dernières années. Portrait !

Marie-Line Vaiani a effectué l’essentiel de sa carrière dans le secteur de l’énergie. Après un enseignement par la recherche au CEA, elle rejoint la direction des études et recherches d’EDF pour travailler sur la gestion optimale des usages de l’eau des barrages. Elle participe au développement des nouveaux systèmes de dispatchings au sein du gestionnaire de réseau de transport d’électricité (RTE).

Avec l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz, elle contribue à la définition et mise en œuvre des nouvelles régulations pour le marché français puis pilote les activités de valorisation de la production sur les nouveaux marchés européens, au sein de la division en charge de l’optimisation et du trading d’EDF.

Elle rejoint ensuite la présidence d’EDF où elle travaille notamment sur les stratégies de développement international et de diversification, sur la régulation et la gouvernance des activités de transport et distribution, ainsi que sur le contrôle des risques liés aux marchés de l’énergie. Elle intègre la direction internationale comme responsable stratégie et régulation, puis la direction financière en tant que directrice déléguée en charge des synergies du programme de performance du groupe.

Elle rejoint EDF Hydro en tant que directrice générale du programme « Une rivière, un territoire » où elle crée et dirige un fonds d’investissement et anime sept agences de développement économique centrées sur l’emploi, les achats responsables et l’innovation dans les vallées françaises. Directrice Filières Industrielles au pôle Renouvelables, elle participe à la mise en place du Comité stratégique de filière Nouveaux systèmes énergétiques associant l’État, les industriels et les organisations syndicales, sous l’égide du Conseil National de l’Industrie, afin de développer une filière industrielle nationale des nouveaux systèmes énergétiques (éolien marin, solaire, biogaz, chaleur, hydrogène bas carbone, décarbonation de l’industrie, efficacité énergétique, batteries, CCUS…). Elle y pilote notamment le projet « Croissance des PME et ETI industrielles », la Task Force sur les métaux critiques pour la filière ENR et le projet « Reconquête industrielle du solaire ».

Ingénieur ENSTA Paris, Marie-Line Vaiani est titulaire d’un Executive MBA d’HEC et a été auditrice des sessions nationales de l’IHEDN, du CHEDE (Cycle des hautes études pour le développement économique) et de l’IHEST (Institut des hautes études pour la science et la technologie).

Elle est Chevalier de la Légion d’honneur.