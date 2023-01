Comment le stockage d’Ã©nergie rÃ©duit les craintes de coupures dâ€™Ã©lectricitÃ© et diminue les coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques ?

Avis d’expert. Christophe Bourgueil, business développeur des solutions de transitions énergétique et de stockage chez Eaton en France

Pour faire face aux risques de coupure d’électricité, annoncées par RTE, dès janvier 2023, et éviter une coûteuse coupure d’activité, les professionnels ont la possibilité de s’équiper avec du stockage d’énergie ou des onduleurs (autonomie allant jusqu’à 2 heures selon application) afin d’assurer une continuité d’activité.

En Europe, les propriétaires de biens immobiliers font de plus en plus appel aux systèmes de stockage d’énergie par batterie pour réduire l’anxiété liée à d’éventuelles coupures de courant et atténuer l’impact des prix élevés de l’énergie cet hiver.

Stocker l’énergie moins coûteuse lors des heures creuses ainsi que l’énergie renouvelable provenant par exemple de panneaux solaires, grâce à des systèmes de batterie, est un premier pas vers la transition énergétique décentralisée et une façon efficace de faire face à la volatilité des couts de l’électricité. C’est également une solution pour se prémunir d’éventuelles coupures. Les entreprises peuvent conserver suffisamment d’énergie pour surmonter une coupure de courant et réduire leurs factures en passant à l’alimentation par batterie lorsque les prix sont au plus haut.

Cela semble simple, mais pour la plupart des consommateurs, il s’agit d’une nouvelle façon de gérer l’énergie. Pour bien faire, il faut prêter une attention particulière à la façon dont le bâtiment utilise l’énergie afin de comprendre quel moment est le plus judicieux pour charger et décharger le système de stockage par batterie.

L’importance des infrastructures

Bien qu’il soit récent, cet intérêt croissant pour les systèmes de stockage d’énergie nous éclaire sur les tendances futures. À l’avenir, nous gérerons tous l’énergie différemment, non seulement en raison des coûts, mais aussi pour aider le réseau électrique à absorber davantage d’énergie renouvelable et à faire face aux exigences de l’électrification.

Alors que les dates de retrait progressif des véhicules à essence et diesel se rapprochent, les ventes de véhicules électriques continuent d’augmenter. D’ici 2030, des millions de VE circuleront sur les routes d’Europe, avec un fort développement des bornes de recharge sur les parkings équipés d’ombrières avec panneaux photovoltaïques (tous parking de plus de 1 500 m²).

L’énergie nécessaire à ces véhicules doit être disponible et la charge doit être pilotée intelligemment afin d’éviter les pics de demande. Les systèmes de stockage d’énergie seront un élément important de l’équation, tout comme les infrastructures permettant de prendre en charge les flux d’énergie bidirectionnels. Les VE joueront un rôle unique à la fois comme vecteur de charge et comme réserve d’énergie grâce à leurs batteries.

Everything as a Grid

Tout ce qui utilise ou produit de l’énergie développera une nouvelle relation avec le réseau afin de permettre la décarbonation par l’électrification des usages. Le flux unidirectionnel d’énergie provenant des sociétés de production, cédera la place à un système flexible dans lequel l’énergie est produite en de nombreux endroits, est acheminée là où elle est nécessaire et est tarifée en conséquence.

Le développement vers le stockage d’énergie observé en Europe ces derniers mois s’inscrit dans un mouvement déjà en marche, accéléré par la flambée internationale et soudaine des prix.

Les systèmes de stockage d’énergie constituent un bon investissement dans le cadre d’une approche stratégique de la transition énergétique et pourront permettre à terme d’optimiser sa consommation énergétique dans des marchés qui connaitront une volatilité très forte des prix, avec par exemple de tarifications horaires à venir. Aux côtés des bornes de recharge pour véhicules électriques et des sources d’énergie renouvelables telles que les panneaux solaires, le stockage d’énergie constitue pour l’avenir un élément clé de l’infrastructure électrique de la plupart des foyers et des bâtiments commerciaux.

Les prosommateurs au cœur de l’optimisation de l’énergie

Le type d’installation qui relie les VE aux bâtiments, aux énergies renouvelables et au stockage d’énergie est connu sous le nom de couplage sectoriel. Il s’agit, par exemple, d’utiliser l’énergie des panneaux solaires d’un bâtiment ou d’un parking équipé d’ombrières avec panneaux photovoltaïques soit pour alimenter des applications à l’intérieur du bâtiment (y compris les bornes de recharge), soit pour l’échanger sur le réseau électrique afin d’équilibrer l’offre et la demande, avec un logiciel optimisant les flux d’énergie. Cette approche innovante est encore peu connue, il est pourtant plus que probable que nous nous habituerons tous à ce type de modèle énergétique décentralisé essentiel à la décarbonisation. De fait, un nouveau terme a été inventé – le prosommateur – pour décrire la manière dont les entreprises, les individus produiront et consommeront de l’énergie et l’échangeront sur le réseau électrique. Les prosommateurs auront besoin d’une capacité de stockage d’énergie pour faire fonctionner la décentralisation, soit dans des systèmes de stockage par batterie, soit dans des batteries de VE se connectant aux bâtiments via des bornes de recharge. Il s’agit d’investissements dont ils sont susceptibles de tirer profit. Le réseau électrique va avoir besoin d’une capacité de stockage permettant de gérer des volumes croissants d’énergie intermittente et variable émanant de parcs éoliens et solaires à échelle commerciale, ainsi qu’en provenance et en direction des prosommateurs.

Retour à la batterie

Tout cela peut cependant sembler bien éloigné du phénomène actuel de développement des systèmes de stockage d’énergie par batterie, qui repose sur des inquiétudes compréhensibles. Il est facile de comprendre pourquoi les petites entreprises utilisant l’énergie à l’échelle domestique, comme les restaurants qui stockent des aliments dans des réfrigérateurs, font partie des nombreuses personnes craignant non seulement la montée en flèche des coûts, mais aussi ce qui pourrait se passer en cas de coupures de courant soudaines.

Les systèmes de stockage d’énergie par batterie leur procurent une certaine tranquillité d’esprit, notamment grâce à l’alimentation de secours qui garantit le fonctionnement continu des équipements vitaux et évite qu’ils ne subissent des dommages potentiellement coûteux en cas de perte soudaine de courant ou de surtension lorsque le courant est rétabli.

Les besoins immédiats sont évidemment importants, mais ce sont les avantages à long terme de la flexibilité qui rendront les investissements dans le stockage d’énergie rentables. La transition énergétique va entraîner un nombre important de nouveaux flux d’énergie. L’utilisation de systèmes de stockage d’énergie et des VE sera l’un des meilleurs moyens d’en tirer profit.