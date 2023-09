SWEN Capital Partners offre un accÃ¨s aux infrastructures non cotÃ©es et aux Ã©nergies renouvelables Ã  la gestion privÃ©e

SWEN Capital Partners [SWEN CP], acteur de référence de l’investissement durable en non coté, annonce le lancement de son second fonds d’infrastructure dédié à la gestion privée, après avoir clôturé le premier millésime à près de 40 M€. Le véhicule, accessible à partir d’un engagement de souscription de 125 K€ offre un accès exclusif à l’expertise de gestion institutionnelle de SWEN CP en infrastructures et énergies renouvelables. Une classe d’actifs essentielle !

Les infrastructures désignent l’ensemble des réseaux, équipements et installations qui fournissent des services essentiels à l’économie. Avec des besoins de financement estimés à 15 trilliards de dollars d’ici 20402, cette classe d’actif présente un potentiel de rendement régulier sur le long terme ainsi qu’un flux important d’opportunités associés à des risques spécifiques.

Décarbonation des modes de production d’électricité, de production de chaleur, digitalisation croissante de nos économies…

Les tendances structurelles à long terme placent les infrastructures au premier rang des priorités environnementales et sociales à l’échelle mondiale. Face aux montants colossaux nécessaires pour relever ces défis, le financement des infrastructures n’est plus du seul recours de la puissance publique : des capitaux privés doivent être massivement engagés. C’est dans ce contexte que SWEN CP continue d’ouvrir l’accès à sa gamme Infrastructure, traditionnellement réservée à une clientèle institutionnelle. Le deuxième millésime de son fonds d’infrastructure dédié à la gestion privée aura la particularité d’offrir notamment l’accès à la stratégie SWIFT 2 (Swen Impact Fund for Transition 2), stratégie d’impact européenne dédiée aux infrastructures de gaz renouvelables (biométhane et hydrogène vert).

Stratégie et structuration du portefeuille

Distribué notamment par son partenaire historique, le groupe CRYSTAL (Laplace & Zenith IS), le fonds envisage d’investir de manière directe et indirecte dans 50 à 60 participations au travers :

- [Multi stratégie] Pour 70%, dans environ 5 fonds en partie et déjà déployés par SWEN CP dans des sociétés rentables au business model éprouvé. Le 2ème millésime de la gamme SWIFT fait partie de la sélection et devrait représenter environ 30% de ce programme.

- [Investissements directs] Pour 30% en direct dans environ 5 sociétés ou projets en infrastructure, en minoritaire aux côtés d’autres partenaires financiers alignés sur la stratégie.

Cette répartition équilibrée entre la multi stratégie et les investissements directs permet d’offrir aux investisseurs particuliers une stratégie diversifiée pour compléter leur portefeuille, avec une meilleure gestion des risques. Ils peuvent ainsi bénéficier du potentiel des actifs des différents fonds et programmes qui opèrent dans des domaines porteurs tels que la décarbonation des transports, l’éolien, le photovoltaïque, le stockage d’électricité, le cycle de l’eau et des déchets… Tout en contribuant à la nécessaire transition énergétique.

Bénéficier de l’expertise de SWEN CP en infrastructures

Les investisseurs pourront s’appuyer sur l’expertise historique de SWEN CP en matière d’analyses ESG qui sont depuis plus de 15 ans au coeur de chaque décision. La politique finance durable, annoncée en mars 2023, est intégrée au coeur du projet d’entreprise de SWEN CP, portée par son Comité Exécutif et déployée par l’ensemble de ses collaborateurs. Par ailleurs, le fonds est classifié article 8 au sens de la réglementation SFDR5. La société de gestion mettra à profit une équipe d’investissement expérimentée de près d’une dizaine de collaborateurs, complétée par un comité où participe 4 experts indépendants, 5 spécialistes ESG & impact et l’équipe Gestion privée, emmenée par Xavier Le Blan, Directeur de gestion Innovation et Gestion privée chez SWEN Capital Partners. Ces professionnels ont pu démontrer dans le passé leur savoir-faire en matière d’analyse du marché et leur capacité à créer des programmes d’investissement sur mesure.

« Au cœur de la transition énergétique »

« Avec un track record de plus de 15 ans dans l’infrastructure et près de 3 milliards d’encours sous gestion dans cette classe d’actifs, SWEN CP a été l’un des pionniers à s’engager dans ce domaine. L’infrastructure non cotée dispose de nombreux atouts : en plus d’être décorrélée de la volatilité des marchés, elle permet aux investisseurs d’exercer, en tant qu’actionnaires, une influence sur l’évolution de la stratégie et de la gouvernance des sociétés. Nous sommes fiers de rendre accessible cette classe d’actifs à une base plus large d’investisseurs, au travers ce nouveau véhicule, pour les encourager à flécher leur épargne vers l’économie réelle », déclare Jérôme Delmas, Directeur général chez SWEN Capital Partners. « Dans sa volonté d’ouvrir sa gamme de produits à la gestion privée, SWEN CP propose un véhicule associant investissements directs et multi-stratégie pour répondre aux attentes de diversification d’une clientèle patrimoniale. Le second millésime renforce l’exposition à nos thématiques d’impact, grâce notamment à l’accès à la stratégie SWIFT 2 qui s’inscrit au cœur de la transition énergétique », conclut Xavier Le Blan, Directeur de gestion Innovation et Gestion privée chez SWEN Capital Partners.