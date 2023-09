Sun’Agri met les cerises de la DrÃ´me Ã  lâ€™abri des Ã©pisodes de grÃªle, de gel et de canicule

Sun ’Agri, pionnier de l’agrivoltaïsme dynamique, une technologie française née il y a 15 ans, a inauguré aujourd’hui à Loriol-sur-Drôme (26) un nouveau dispositif agrivoltaïque sur un verger de 2,7 hectares de cerisiers. Il s’agit à la fois du second dispositif agrivoltaïque de l’exploitation Clair Fruits et le premier labellisé par l’AFNOR- Phase développement pour Sun’Agri.

Avec plus de 12 200 propriétés agricoles, la Drôme est le premier département agricole de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette dernière est de plus en plus régulièrement affectée par les effets du changement climatique (chaleur et ensoleillement excessif, grêle, gel printaniers…), mettant en difficulté de nombreuses filières agricoles qui cherchent des solutions pour s’adapter et protéger leurs cultures contre les aléas climatiques. L’EARL CLAIR Fruits par exemple, a été touchée en 2018 par la grêle, puis par des gels printaniers en 2020 et 2021. Lors de ces gelées, l’exploitation a constaté une perte de 80% des fleurs en 2020, et de 90% en 2021.

Une réduction des besoins d’irrigations de 30-40%

Pour s’adapter à ces évolutions du climat Christian Clair, gérant de l’EARL CLAIR Fruits, a décidé en 2022 d’installer un tout premier dispositif agrivoltaïque expérimental de 1500m² avec Sun’Agri afin de protéger ses cultures de cerises face au dérèglement climatique. Le résultat : une réduction des besoins d’irrigations de 30-40% pour les cerises sous panneaux ainsi que des rendements agricoles maintenus malgré des conditions climatiques rudes. Après cette première réussite, Christian Clair renouvelle sa confiance en Sun’Agri pour installer un second dispositif agrivoltaïque dynamique sur cerisiers de 2,7 hectares. Le dispositif dispose d’une puissance électrique installée de 2,2 MW soit la consommation de 626 foyers en un an. Le projet est lauréat de l’Appel d’Offres Innovation de la Commission de Régulation de l’Énergie de décembre 2020, mais surtout, il est également le premier site de Sun’Agri labellisé par l’AFNOR Certification « Projet agrivoltaïque sur cultures – Classe A – Phase développement ». Cécile Magherini, Directrice de Sun’Agri confie : « Nous sommes particulièrement fiers d’inaugurer ce second dispositif sur l’exploitation CLAIR Fruits et nous remercions la famille Clair de leur confiance après l’installation d’un premier dispositif agrivoltaïque l’an passé. Ce projet est également spécial pour nous car il s’agit du premier labellisé par l’AFNOR, preuve de la rigueur de nos travaux. »

Les persiennes assurent également un rôle de bouclier

EARL Clair Fruits est une exploitation familiale depuis 4 générations, productrice de fruits à pépins (kiwis, grenades, pommes, raisins) et à noyaux (pêches, abricots, cerises). Elle s’étend sur un surface agricole utile (SAU) de 35 ha, dont 20 déjà plantés. Une partie de sa production est issue de l’Agriculture Biologique, et l’autre d’une agriculture conventionnelle (cerises). L’agrivoltaïsme dynamique est une agrotechnologie française de pointe au service de la résilience des cultures. Grâce à des persiennes solaires orientables placées à environ 5 mètres du sol et pilotées à partir d’algorithmes, elles créent un état de bien-être optimum pour la plante, en faisant varier l’ensoleillement et l’ombrage pour créer un microclimat adapté à ses besoins en temps réel. Les besoins d’irrigation sont réduits (-30%), les températures extrêmes sont modérées : jusqu’à – 4°C mesurés sous les persiennes durant l’été 2022, mais -10°C sur les sols et surfaces en ensoleillement direct et +1,5°C en période de gel. Les persiennes assurent également un rôle de bouclier contre les pertes liés aux aléas climatiques récurrents (brûlures, gel, grêle …). «Nous le voyons chaque jour dans nos vergers : le changement climatique est là ! Forts des résultats très positifs constatés sur le dispositif expérimental implanté sur notre exploitation, nous avons souhaité apporter une protection agrivoltaïque à nos cerisiers, pour gagner en ombrage l’été, renforcer la résilience face au gel, diminuer les besoins en irrigation, utiliser la structure pour installer des filets anti-drosophiles… et ces premiers mois d’exploitation nous ont confirmé que les cerisiers se portent beaucoup mieux sous ombrage ! Je tiens à remercier les riverains de la parcelle pour leur bienveillance, ainsi que la mairie de Loriol-sur-Drôme et la Chambre d’agriculture de la Drôme pour leur soutien, et toutes les personnes qui ont contribuées au bon déroulement du projet. » conclut Christian Clair, gérant de CLAIR Fruits.