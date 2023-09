Groupe Roy Energie alimente la scÃ¨ne du village pendant Chambord live avec son gÃ©nÃ©rateur photovoltaÃ¯que

Conscients de l’impact environnemental d’un festival, AZ Prod et Groupe Roy Énergie ont, cette année encore, conclu un partenariat pour la 2ème édition de Chambord Live, organisée vendredi 8 septembre au Domaine de Chambord. Après le test concluant de l’an dernier, Groupe Roy Energie déploie un générateur photovoltaïque autonome qui alimentera la scène du Village pendant toute la durée de l’événement.

Avant et après le concert d’Imagine Dragons, le 8 septembre à Chambord Live, un DJ performera sur la scène du Village entre 17h00 et 2h00. Après les résultats concluants de 2022, AZ Prod et Groupe Roy Énergie passent de l’expérimentation à une démarche novatrice et innovante dans l’événementiel. Le générateur photovoltaïque autonome de Groupe Roy Énergie alimentera en direct la scène du Village pendant ces 9 heures (pour l’éclairage et la sonorisation). La scène, d’une puissance de 20 kW pourra être alimentée la scène en continu pendant 11 heures sans soleil. Déployé lundi 4 septembre sur le Domaine national de Chambord, il stockera l’énergie solaire en journée. Au moment des concerts, le générateur permettra une consommation immédiate tant qu’il fera jour, puis l’utilisation de l’énergie verte stockée dès la tombée de la nuit grâce à une transition sur les batteries chargées.

Groupe Roy Énergie souhaite ainsi rassurer AZ Prod sur la faisabilité d’un concert autonome et alimenter la scène centrale pour la 3ème édition de Chambord Live en 2024.

Un générateur photovoltaïque autonome novateur et innovant

Le générateur photovoltaïque est doté de deux containers solaires, d’où l’on déplie les 280 panneaux photovoltaïques, et d’un container énergie, contenant les onduleurs et les batteries. Une fois dépliées, les centrales photovoltaïques mesurent 63 x 6 mètres chacune. Le générateur a une puissance de 110 000 Watts crête. Il est capable de supporter les fortes surcharges temporaires (liées aux explosions de lumières pendant le show par exemple). Le générateur photovoltaïque est facilement déployable, grâce à un système de roulettes, en 15 minutes, puis totalement connecté en 1h00. En conditions optimales d’ensoleillement, les batteries peuvent être chargées en 4 heures.

Avec une puissance de stockage de 246 kW/h (l’équivalent de 5 voitures Tesla ou 25 voitures hybrides), le générateur photovoltaïque pourrait illuminer la Tour Eiffel pendant 2h30 avec toutes ses batteries chargées.

Génèse du générateur photovoltaïque made in Europe et France

Le bureau d’études de Groupe Roy Énergie est à l’origine de l’idée, de la recherche et du développement du générateur photovoltaïque. Depuis 6 ans, l’entreprise fait évoluer le concept afin d’optimiser son fonctionnement et sa puissance. Plus d’un million d’euros hors taxe ont été investis depuis la première version (dont 400 000 € HT pour celle-ci). Groupe Roy Énergie a reçu en 2023 une subvention de 50 000 € de la BPI au titre de l’innovation. Un dépôt de brevet est en cours pour le nouveau système de déploiement. Les panneaux et l’ingénierie sont français et les produits européens. Groupe Roy Énergie réfléchit à un produit 100% made in France et Europe et va tester sur son site de Toury une réutilisation des batteries de ses voitures électriques en fin de cycle de vie.

Commercialisation du générateur photovoltaïque innovant

Après 6 ans de recherche et développement, un premier test lors de la première édition de Chambord Live et l’envoi de 2 centrales photovoltaïques en Ukraine en février 2023 (toujours opérationnelles), Groupe Roy Énergie sait désormais que les résultats sont concluants. A l’issue du concert, Groupe Roy Énergie commercialisera son générateur photovoltaïque avec stockage qui pourra être déployé partout et en tous temps. Groupe Roy Énergie proposera des générateurs autonomes à la vente (durée de vie de 20 à 30 ans) et en location ponctuelle, en fonction des besoins. Sécurisés, ils pourront être utilisés aussi bien par des industriels ou des grandes surfaces, pour des événements, sur des zones de guerre ou de catastrophes naturelles, dans le désert…