Sus aux sécheresses, Verso Energy et l’Institut De l’Élevage (IDELE) signent une convention-cadre sur les installations agrivoltaïques

Verso Energy, producteur d’énergie décarbonée, et l’Institut de l’Elevage (IDELE) viennent de signer une convention-cadre visant à collaborer sur le suivi scientifique de projets photovoltaïques en milieu agricole avec une composante d’élevage, solution particulièrement pertinente face aux défis causés par la recrudescence des épisodes de sécheresse.

Alors que se conjuguent crise énergétique et climatique, le monde agricole se trouve confronté aux pires aléas météorologiques de ces dernières années avec, notamment, un record de sécheresse de plus de 30 jours sans pluie sur les mois de février et mars. Pire encore, les Pyrénées-Orientales, le département le plus méridional de France, sont en situation de crise aigüe où les conflits dans le partage de l’eau entre agriculteurs et professionnels du tourisme deviennent prégnants.

Des innovations agrivoltaïques capables de tempérer efficacement les dommages causés par les sécheresses

Ces épisodes de sécheresse inédits auront des conséquences significatives sur les activités d’élevage, la qualité et la quantité du fourrage étant fortement corrélées à l’hydrologie du sol. Il est également le signal d’une tendance qui s’annonce durable. La sécheresse de l’été 2022 a ainsi eu pour effet de réduire la production de fourrage de 21% et donc de conduire les exploitants à puiser dans leur stock pour nourrir leurs animaux, ou dans certains cas à acheter de l’herbe. Une charge supplémentaire pour des exploitations déjà fragilisées qui iront, dans de nombreux cas, jusqu’à mettre en péril la pérennité de leur activité. C’est pour répondre à ces nouveaux défis que l’IDELE, institut de recherche appliquée dédié aux filières d’élevage d’herbivores qui a vocation à mener des expérimentations et proposer des solutions opérationnelles aux éleveurs, s’est emparé de cette thématique. Le producteur d’énergie décarbonée Verso Energy, s’est alors rapproché de l’Institut de l’Elevage dans le cadre d’un programme destiné à mettre au point des innovations agrivoltaïques capables de tempérer efficacement les dommages causés par les sécheresses sur les activités d’élevage. « Ce partenariat est emblématique en tant qu’il acte la coopération entre deux mondes hier très éloignés l’un de l’autre et qui aujourd’hui convergent au profit non seulement de la souveraineté électrique et alimentaire de la France mais encore de la pérennité de nos filières d’élevage et de l’amélioration du bien-être animal. » déclare Antoine Huard, co-fondateur et directeur général de Verso Energy.

L’agrivoltaïsme pour sauvegarder la viabilité des exploitations

L’agrivoltaïsme apparait en effet comme une solution crédible pour lutter contre les effets des épisodes de sécheresse. Une solution qui peut également avoir des bénéfices sur le bien-être animal et la durée de la période de pâturage, offrant à l’éleveur la possibilité de réduire son approvisionnement externe en fourrage et contribuant ainsi à sauvegarder la viabilité de son exploitation. La filière agrivoltaïque est encore jeune et a besoin de plus de références et de retours d’expériences, afin de vérifier la reproductibilité des résultats sur des terroirs différents. C’est tout l’enjeu du partenariat signé entre l’IDELE et Verso Energy. « La sécheresse est une préoccupation majeure pour notre filière et notre mission est de trouver des solutions efficaces et opérationnelles pour y répondre. Ce partenariat ouvre un horizon particulièrement prometteur, apportant des solutions qui auront, non seulement et de toute évidence, un impact significatif sur notre production mais encore sur la pérennité de nos exploitations », se réjouit Martial Marguet, président de l’IDELE.

Encadré

À propos de Verso Energy

Co-fondée par Xavier Caïtucoli et Antoine Huard, Verso Energy se fixe pour mission de rendre possible un mix énergétique décarboné et compétitif comportant une forte proportion d’énergies renouvelables, en développant, en finançant et en exploitant des projets de production et de stockage d’électricité renouvelable et de production d’hydrogène décarboné.