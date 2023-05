Intersolar AWARD 2023 : les finalistes présentent des solutions innovantes

Qu’il s’agisse de modules photovoltaïques, d’onduleurs string pour installations au sol, de systèmes de montage et de surveillance améliorés, le secteur solaire a fait de « l’efficacité » son cheval de bataille et a réalisé d’énormes progrès dans ce domaine. Les technologies et solutions innovantes des finalistes de l’Intersolar AWARD 2023 en sont la preuve. Les gagnants seront récompensés la veille de The smarter E Europe. La plus grande plateforme européenne du secteur de l’énergie avec ses quatre salons (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe) se tiendra du 14 au 16 juin à la Messe München.

L’Intersolar AWARD met en avant les entreprises du secteur solaire et leurs solutions d’avenir. Ce prix prestigieux sera remis le 13 juin à l’ICM (International Congress Center München), salle 1. The smarter E AWARD et l’ees AWARD seront décernés en plus de l’Intersolar AWARD ainsi que, pour la première fois cette année, le Power2Drive AWARD et l’EM-Power AWARD. Ces prix récompensent les technologies et les solutions les plus innovantes qui contribuent de manière significative au succès du nouveau monde de l’énergie et rendent ainsi un service important à l’ensemble de la société.

Des modules photovoltaïques performants pour le marché résidentiel

Les finalistes de l’Intersolar AWARD illustrent les tendances du secteur solaire. Ainsi, les objectifs ambitieux de l’Union européenne en matière de protection du climat et la hausse des prix de l’énergie stimulent la demande en modules photovoltaïques (PV) destinés au marché résidentiel. Les fabricants réagissent en proposant des modules de plus en plus performants, d’une surface maximale de deux mètres carrés. Les modules photovoltaïques produits sont haut de gamme, avec des rendements impressionnants compris entre 22 et 23,5 pour cent. Leur aspect est noir, très uniforme. Le segment haut de gamme est complété par un nombre croissant d’offres spéciales pour les toits à capacité portante réduite, les toits végétalisés, les façades, les balcons et même les jardins privés. Cela inclut aussi bien des modules photovoltaïques particulièrement légers et en partie flexibles que des structures porteuses et des systèmes de fixation innovants, sans oublier un choix de couleur. Il existe également une tendance à la production simultanée d’électricité et de chaleur à basse température par des modules dits photovoltaïques-thermiques (PVT). En raison du développement massif et imminent des pompes à chaleur, cette tendance va se renforcer à l’avenir.

Des onduleurs efficaces pour les installations industrielles

Dans le domaine des onduleurs, on continue à développer des onduleurs string pour les installations au sol, qui sont disponibles avec des puissances en constante augmentation malgré leurs dimensions compactes et leur poids relativement faible. Tout comme les onduleurs centraux modernes, les rendements se rapprochent de plus en plus de 99 pour cent. Des onduleurs décentralisés efficaces pour la construction d’installations industrielles sont proposés à des puissances de courant alternatif allant jusqu’à 330 kilowatts (kW). Dans le secteur résidentiel, les onduleurs hybrides avec possibilité de raccordement à une batterie et fonction de secours continuent d’avoir le vent en poupe. Le principe a même été étendu au domaine des onduleurs de modules. Des nouveautés sont également apparues dans le domaine du guidage des câbles et de la détection des incendies de câbles dans les parcs solaires, ainsi que dans celui des combiner-box. Par ailleurs, des systèmes de montage améliorés, optimisés en termes de ressources, sont développés aussi bien pour les toits plats que pour les toits à deux versants, permettant une installation particulièrement simple (montage par clic) ou un remplacement complet de la couverture extérieure du toit.

Les finalistes de l’Intersolar AWARD 2023

DAH Solar (Chine) : Full-Screen-PV-Module

Le concept de cadre innovant des modules PV plein écran permet une utilisation optimale de la surface des modules et évite les pertes dues à l’encrassement. Ce résultat est obtenu en réduisant le bord du cadre sur la partie supérieure du module et en reliant la face arrière du panneau avec une large surface de cadre. Les modules au design attrayant atteignent une puissance de 460 watts (W) avec un rendement de 21,3 pour cent.

Enphase Energy (USA) : IQ8

L’onduleur de module fonctionne aussi bien en mode connecté au réseau qu’en mode hors réseau – ce qui en fait le premier du genre sur le marché. L’IQ8 peut assurer une alimentation de secours pendant la journée, même sans batterie de secours. De plus, l’appareil offre les avantages habituels d’un onduleur modulaire en ce qui concerne le mismatching, les pertes dues à l’ombrage et à l’orientation, la surveillance et la déconnexion au niveau du module. Avec six variantes de puissance entre 249 et 360 voltampères (VA) de puissance de sortie en courant alternatif, il couvre de nombreuses tailles de modules pour le secteur résidentiel.

HUAWEI Technologies (China) : SUN2000-330KTL

Le puissant onduleur string SUN2000-330 KTL pour installations au sol impressionne par sa puissance de 330 kilovoltampères (kVA), ses dimensions compactes et son rendement UE de 98,8 pour cent. Grâce à une large plage de courant d’entrée, il convient aux modules munis de cellules de 162, 180 et 210 millimètres. La plage de tension d’entrée élevée de 1500 volts (V) maximum permet de réaliser de longues chaînes de modules et d’agencer efficacement l’installation. L’outil de diagnostic IV intégré permet d’identifier les erreurs avec fiabilité dans l’installation photovoltaïque. L’onduleur offre également une protection rapide et fiable contre les erreurs se produisant du côté courant continu d’une installation PV.

Shenzhen Aiko Digital Energy Technology (Chine) : ABC Modules

Les modules ABC combinent les technologies à haut rendement d’une architecture à contact arrière avec des contacts passivés. Les modules PV atteignent ainsi une puissance impressionnante de 460 W pour une taille de 1,95 mètres carrés et atteignent par conséquent un rendement allant jusqu’à 23,6 pour cent. La variante entièrement noire convainc également avec des puissances allant jusqu’à 450 W pour un rendement allant jusqu’à 23,0 pour cent. Pour le module ABC, Aiko mise en plus sur une métallisation innovante sans argent, qui réduit considérablement la consommation de cet élément.

SmartHelio (Suisse) : Predictive Software to Prevent System Downtime

Le logiciel basé sur l’intelligence artificielle (IA) et compatible avec les plug-ins aide les équipes d’exploitation et de maintenance en détectant automatiquement les erreurs et en prenant rapidement des mesures correctives. Cela permet d’éviter que les installations solaires ne soient à l’arrêt. Le logiciel s’intègre facilement et de façon universelle aux plateformes de surveillance PV. Les modèles physiques peuvent être personnalisés pour n’importe quel système PV contrôlé, en utilisant l’IA et le machine learning (ML). Des tableaux d’erreurs typiques peuvent être rattachés à des modèles de données d’exploitation. Le financement par le biais d’un système de tarification à l’erreur (pay-per-fault) est également intéressant.

SolarPaint by Apollo Power (Israël) : Fully Flexible Rollable PV Modules for Multiple Applications

Grâce à leur stabilité, leur flexibilité et leur performance, ainsi qu’à leur légèreté, les modules photovoltaïques cristallins flexibles, dont le rendement est de 17 pour cent, peuvent être utilisés de façon polyvalente, même sur des surfaces qui semblent a priori inadaptées. Par exemple sur les toits n’autorisant qu’une faible charge, sur les carrosseries de voitures et les toits de camions, comme modules PV flottants, sur les chemins piétonniers ou pour différentes applications grand public. Les rouleaux de modules PV de plus de six mètres de long et deux mètres de large, d’une puissance de 1,8 kW, facilitent l’installation et la logistique dans le cadre de projets PV variés.

Sunmaxx PVT (Allemagne) : Sunmaxx PX-1

Les modules PVT atteignent une puissance électrique de 395 W combinée à une puissance solaire de 1522 W. Cette performance est rendue possible grâce à 108 demi-cellules monocristallines de technologie PERC, montées sur un capteur plan dont le rendement est de 60 pour cent. Contrairement aux modules PV normaux (65 degrés Celsius), la température maximale des cellules des modules PVT n’atteint que 30 degrés Celsius lorsqu’ils sont reliés à une pompe à chaleur. Le Sunmaxx PX-1 ne pèse que 3,5 kg par mètre carré de plus qu’un module PV comparable. Il permet de fournir de l’électricité et de la chaleur solaires de manière efficace et économique tout en utilisant au maximum la surface, même lorsque l’espace est limité.



TSGC Technologies (Taiwan) : PV Circulator

Un recyclage efficace et rentable des modules photovoltaïques est un préalable essentiel à la durabilité du système énergétique de demain. Depuis 2022, la puissance photovoltaïque installée dans le monde atteint plus d’un térawatt, avec divers formats et matériaux. TSGC Technologies a développé le PV Circulator, un système visant à décomposer la majorité de ces modules PV en leurs différents matériaux de base en l’espace d’une minute, permettant ainsi d’atteindre un taux de recyclage proche de 100 pour cent.

Wavelabs Solar Metrology Systems (Allemagne) : SINUS-360 Plus

L’évaluation à la fois rapide et précise des cellules solaires est le socle sur lequel repose l’assurance qualité dans la production photovoltaïque. Le constituant principal de l’appareil de mesure polyvalent SINUS-360 Plus est une source lumineuse composée de 27 LED qui offre une grande homogénéité du champ lumineux et une vaste couverture spectrale. Chacun des 27 canaux LED peut en plus être réglé séparément, de sorte que le spectre lumineux convient à la mesure de cellules solaires tandem.

voestalpine Automotive Components Schwäbisch Gmünd (Allemagne) : iFIX

La structure porteuse intelligente en acier greentec, à émissions de CO2 réduites, pour les modules PV sur toits plats est constituée d’une tôle emboutie plutôt que de nombreuses pièces. Cela simplifie à la fois le stockage et le montage, qui s’effectue sans aucun outil grâce à un système d’assemblage par clic breveté. Le temps de montage est ainsi réduit de moitié. Les modules PV sont fixés sur le système à l’aide de pinces à pointes et de pinces pour modules. iFIX peut être utilisé comme grande structure porteuse sur presque tous les toits plats, même sur les toits avec un matériau isolant souple.