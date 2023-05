GreenGo Energy s’associe Ã  Hydro Rein pour un portefeuille solaire photovoltaÃ¯que en SuÃ¨de

GreenGo Energy a signé un nouvel accord de partenariat avec Hydro Rein concernant le développement solaire à grande échelle en Suède. Les premiers projets ont déjà été transférés à Hydro, et les partenaires visent une croissance ambitieuse du portefeuille au cours des prochaines années.

Le gouvernement suédois a défini un objectif clair : 100 % de la croissance de son parc électrique doit être produite par des sources renouvelables d’ici 2040. Le solaire photovoltaïque est bien placé pour être un pilier central de cette transformation en raison de sa nature complémentaire à l’énergie éolienne.

Premiers projets solaires acquis

Les deux premiers projets solaires ont déjà été transférés, donnant à Hydro Rein la propriété à 100 % des projets. GreenGo Energy sera responsable du développement des projets, tandis qu’Hydro Rein prendra en charge la configuration contractuelle et tous les services liés aux projets, y compris la structuration, la mise sur le marché, la construction et l’exploitation. Les deux projets ont une capacité totale estimée de 118 MW avec une production annuelle totale estimée à 143 GWh. Le développement est actuellement en cours et la demande d’interconnexion à la société de réseau pour les projets a été déposée. Karsten Nielsen, PDG de GreenGo Energy commente : « Il s’agit de notre premier accord de partenariat sur le marché suédois, où nous étendons rapidement notre empreinte dans le but de soutenir la transition suédoise vers une énergie 100 % renouvelable. Grâce à la solidité financière d’Hydro, à son expérience dans les investissements renouvelables et à sa forte présence industrielle sur le marché nordique de l’électricité, nous disposons ensemble d’une plate-forme formidable et évolutive. »

Expansion nordique

Olivier Giradot, PDG d’Hydro Rein commente : « Nous sommes fiers d’annoncer notre premier investissement solaire en Suède avec notre partenaire GreenGo Energy. Il s’agit d’une nouvelle étape vers la diversification du portefeuille nordique d’Hydro Rein, tant sur le plan géographique que technologique. Nous avons déjà un important pipeline de projets éoliens en Suède, et avec le nouveau développement industriel vert prévu dans la région, nous voyons un grand potentiel pour combiner l’éolien et le solaire pour décarboner l’industrie suédoise ». Ce 2ème accord entre les parties marque une extension naturelle du partenariat déjà établi au Danemark. En décembre 2022, Hydro Rein avec Commerz Real a annoncé un partenariat dans GreenGo Energy pour développer des projets solaires au Danemark avec une ambition totale de 1 GW. Hydro Rein et GreenGo Energy ont l’ambition commune de poursuivre leur expansion à l’avenir, où les partenaires peuvent tirer parti de capacités complémentaires et d’une forte présence sur le marché nordique des énergies renouvelables.

Quid de GreenGo Energy ?

GreenGo Energy a été fondée en 2011 avec la vision d’accélérer la conversion vers la production d’énergie renouvelable, par un modèle commercial innovant et évolutif. La plate-forme de services complets à 360 degrés de GreenGo Energy comprend des services de structuration d’investissement, de développement, de prélèvement, de gestion EPC et de gestion d’actifs, entièrement adaptés et sur mesure aux besoins et au profil d’investissement de nos clients. GreenGo Energy compte 19 GW de projets solaires, éoliens et P2X à divers stades de développement et de construction dans sept États américains et en Europe du Nord, dont plus de 4 GW ont été contractés dans le cadre d’accords de partenariat avec des investisseurs de niveau 1 dans le domaine des énergies renouvelables.

À propos d’Hydro Rein

Hydro Rein est l’un des principaux fournisseurs de solutions d’énergie renouvelable pour les industriels, entièrement détenu par la société mondiale d’énergie renouvelable et d’aluminium Hydro. Hydro Rein possède un portefeuille diversifié de 16 projets en cours de développement sur les principaux marchés des pays nordiques et du Brésil. La société a l’ambition d’atteindre 3 GW en construction ou en exploitation (brut) d’ici 2026, en s’appuyant sur une offre client unique et sur l’expérience centenaire d’Hydro dans les industries du bâtiment.

Hydro Rein est une filiale à 100 % de la société d’aluminium et d’énergie renouvelable Norsk Hydro, dans laquelle le gouvernement norvégien détient également une participation d’environ un tiers. L’entreprise est déjà active dans le domaine de l’énergie hydroélectrique depuis plus de cent ans.