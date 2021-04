Surfa 5 Topsolar, une solution innovante d’étanchéité intégrant des attelages pour modules PV, validée par une ATEx

Spécialiste de l’étanchéité, AXTER vient de lancer la commercialisation de son procédé SURFA 5 TOPSOLAR, validé techniquement par le Centre Scientifique etTechnique du Bâtiment (CSTB). Le procédé, conçu et fabriqué en France, intègre étanchéité bitumineuse et attelages aluminium pour une installation simplifiée de panneaux solaires rigides sur bâtiments de toute nature : construction béton, métallique ou bois (avec structure en bois lamellé croisé –CLT). Validé par une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx), gage de sa fiabilité, il renforce AXTER sur le marché des toitures éco-responsables.

Développé au sein du centre R&D de la société AXTER à Courchelettes, le procédé SURFA 5 TOPSOLAR permet de poser des modules photovoltaïques rigides sur les bâtiments et toits terrasses revêtus d’une étanchéité bitumineuse, sans perforation de la membrane.

Une technologie intégrée “clé en main”

Ce système innovant est la solution clé en main pour les installateurs, étancheurs et maîtres d’ouvrage. Il associe différents types d’isolants, des procédés d’étanchéité bitumineux monocouche ou bicouche et plusieurs versions d’attelages pour l’installation des modules à plat ou inclinés. L’étanchéité bitumineuse et les attelages (supports composés d’un pontet, d’une platine métallique et d’un plastron) constituant la base du procédé SURFA 5 TOPSOLAR sont commercialisés par AXTER.

Une solution qui optimise le rendement des centrales

SURFA 5 TOPSOLAR s’adapte sur 3 types d’éléments porteurs : béton, bois ou acier (gamme ALTEO de Bacacier). Il peut être installé sur des toitures dont la pente n’excède pas 10% avec une pose des modules parallèles au plan de l’étanchéité ou inclinés de 10°. Cette solution permet d’optimiser l’exposition des panneaux et ainsi le rendement des installations photovoltaïques. SURFA 5 TOPSOLAR affiche de solides performances de tenue au vent qui permettent au procédé d’être validé en zone 5 (zone cyclonique).

Une réponse à l’augmentation des règles prudentielles

L’ATEx (Appréciation Technique d’Expérimentation) est une évaluation au bénéfice de produits, procédés ou techniques innovants de la construction. Elle est formulée par des experts sous l’égide du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Cette évaluation contribue au développement des innovations dans le bâtiment en leur facilitant l’accès à des applications expérimentales. L’évaluation ATEx dont bénéficie SURFA 5 TOPSOLAR valide ainsi la dimension innovante du procédé technique développé par AXTER, tout en offrant une garantie de fiabilité pour les installateurs, étancheurs et maîtres d’ouvrage confrontés à des règles assurantielles strictes. L’étanchéité représente un enjeu majeur pour les installations solaires soumises aux caprices des conditions météorologiques. “La solution SURFA 5 TOPSOLAR nous permet d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs chantiers sur des sites dont les configurations nécessitent des performances élevées, comme les régions cycloniques ou à fort enneigement”. souligne Matthieu Fleurant, Ingénieur développement étanchéité chez AXTER.

Une solution “Made in France”

La membrane d’étanchéité de la solution SURFA 5 TOPSOLAR est fabriquée sur le site de production du groupe AXTER à Courchelettes aux environs de Douai (Nord). Les éléments en aluminium composant l’attelage sont assemblés sur le même site. Cinq types de modules photovoltaïques standards peuvent être associés au système SURFA 5 TOPSOLAR, dont ceux produits par la société française Voltec Solar. “Il nous semblait important de pouvoir associer à notre solution SURFA 5 TOPSOLAR un fournisseur et fabricant français de modules photovoltaïques. Le secteur de la toiture photovoltaïque est en plein développement porté par les objectifs ambitieux de la Programmation pluriannuelle de l’énergie qui fixe un objectif de 20,1 GW de puissance photovoltaïque installée en 2023 ” indique Peter Fleischmann, directeur général de la société AXTER.

Le solaire photovoltaïque, un relais de croissance pour AXTER

Le solaire photovoltaïque représente un relais de croissance à fort potentiel pour la société AXTER. Le marché des toitures éco-responsables est en plein essor, soutenu à la fois par l’objectif fixé par la PPE et par les incitations gouvernementales afin d’équiper les toitures en photovoltaïque. Le prochain arrêté tarifaire devrait également inciter le développement de centrales photovoltaïques en toiture avec, comme annoncée depuis plusieurs mois, l’augmentation du seuil d’obligation d’achat à 500 kWc associée à plusieurs autres évolutions visant à faciliter les démarches.