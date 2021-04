La centrale PV Djeddah de 300 MW en Arabie Saoudite ultra compÃ©titive Ã  16,24 dollars le MWh

Le consortium composé de Masdar et d’EDF Renouvelables, deux leaders mondiaux des énergies renouvelables, avec la société saoudienne Nesma, annonce avoir réalisé le financement et lancer la construction d’une centrale photovoltaïque d’envergure de 300 mégawatts (MW), située à Djeddah. Autour d’une offre tarifaire très compétitive !

Le Ministère saoudien de l’Énergie a accordé le projet de Djeddah d’une capacité de 300 MW, au consortium qui avait présenté l’offre la plus compétitive, à savoir 60,9042 SAR (16,24 dollars) par mégawattheure. Le consortium a signé en janvier dernier un contrat de vente d’électricité d’une durée de 25 ans avec la compagnie saoudienne de production et de distribution d’électricité (Saudi Power Procurement Company ou « SPPC »). En vertu de ce contrat, le consortium doit assurer la conception, le financement, la construction et l’exploitation de la centrale, qui sera située à 50 km au sud-est de la ville de Djeddah. La centrale sera opérationnelle en 2022.

27,3 GW d’électricité renouvelable d’ici à 2024

Le directeur général de Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, salue l’opération en déclarant : « Ce projet atteste le soutien constant de Masdar aux objectifs du plan saoudien Vision 2030 et à ses ambitions climatiques. À travers son programme national pour les énergies renouvelables, l’Arabie Saoudite est en train de s’affirmer rapidement comme un acteur mondial de ce segment. Masdar continuera de travailler avec le gouvernement saoudien pour piloter cette transition vers les énergies propres, notamment en l’aidant à atteindre son objectif de production de 27,3 GW d’électricité renouvelable d’ici à 2024 ». Bruno Bensasson, Directeur exécutif du Groupe EDF en charge du Pôle énergies renouvelables, ajoute : « Nous tenons à remercier les autorités saoudiennes de nous avoir officiellement attribué le projet de la centrale de 300 MW de Djeddah. Nous sommes très heureux de poursuivre notre participation à la transition énergétique du pays avec ce nouveau projet de centrale photovoltaïque, aux côtés de nos partenaires Masdar et Nesma. Après le parc éolien de 400 MW de Dumat al Jandal actuellement en construction dans le nord du pays, ce projet solaire souligne notre volonté d’aider l’Arabie Saoudite à atteindre son objectif de production de 50 % d’électricité à partir de sources renouvelables à l’horizon 2030. Ce projet démontre clairement notre capacité à soumettre des offres extrêmement compétitives. Ces installations de production d’énergies renouvelables de grande ampleur s’inscrivent parfaitement dans la stratégie CAP 2030 du groupe EDF, qui vise à doubler sa capacité dans les énergies renouvelables à l’échelle mondiale en passant de 28 à 60 GW nets entre 2015 et 2030. ».

Modules bifaces sur tracker un axe

Le président de Nesma, Faisal Al Turki, souligne : « Masdar, EDF Renouvelables et Nesma vont continuer à innover et optimiser des projets d’énergie solaire. La centrale de Djeddah constitue un excellent exemple de la manière dont le consortium sait exploiter au mieux son savoir-faire aux niveaux international, régional et local ». La centrale solaire de Djeddah sera dotée d’une technologie photovoltaïque de pointe, avec des modules bifaces fixés sur des structures orientables à axe unique permettant de suivre la courbe du soleil et d’ainsi maximiser la production d’électricité. Des robots de toute dernière génération seront également employés pour le nettoyage des modules. En 2019, un consortium mené par EDF Renouvelables, en partenariat avec Masdar, avait été choisi pour réaliser le parc éolien de Dumat Al Jandal, d’une capacité de 400 MW. Ce projet d’envergure, le plus puissant du Moyen-Orient, constituait la première incursion de l’Arabie Saoudite dans l’énergie éolienne. Le parc produira une électricité décarbonée d’ici à fin 2022.