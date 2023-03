Sur son futur site de Wesel, Rhenus Warehousing Solutions fait du dÃ©veloppement durable sa prioritÃ© absolue

Le nouvel entrepôt de Rhenus Warehousing Solutions, en cours de construction à Wesel, près de Düsseldorf dans la Ruhr en Allemagne, définira de nouvelles normes en matière d’énergie et de protection de l’environnement. Le solaire en figure de proue !

Le nouveau projet exploité par Rhenus Warehousing Solutions est situé sur le port de Wesel (Rhin-Lippe), au sein de la réserve naturelle de Lippeaue. L’entrepôt multi-clients sera remarquable, tant d’un point de vue logistique qu’environnemental et s’intégrera parfaitement sur ce site protégé.

L’une des plus grandes installations solaires interconnectées d’Europe

Une fois le centre logistique achevé et livré, il sera possible de l’exploiter sans produire de CO 2 supplémentaire. En effet, il est prévu d’utiliser l’une des plus grandes installations solaires interconnectées d’Europe, avec une puissance crête de neuf mégawatts. D’importants systèmes de stockage par batterie permettront au site de fonctionner sans aucune connexion au réseau énergétique national, même la nuit. Un système d’énergie géothermique, fonctionnant grâce à l’électricité générée par la centrale solaire, garantira une température correcte des bâtiments. Certaines parties de la façade seront recouvertes de bois et d’autres de plantes vertes afin d’absorber le monoxyde de carbone. À l’avenir, l’empreinte carbone du site sera gérée à l’aide d’un logiciel dédié qui proposera également des mesures visant à optimiser en permanence les opérations, comme l’utilisation de matériaux alternatifs pour les projets des clients. Des bornes de recharge pour les voitures et les vélos électriques, des “hôtels à insectes” XXL et des nichoirs pour les oiseaux de la réserve naturelle compléteront ce dispositif. Comme tous les nouveaux sites construits par Rhenus, l’entrepôt logistique de la région de Wesel répondra également à la norme “BREEAM Excellent”.

(BREEAM = Building Research Establishment Environmental Assessment Method).

Un nouveau bâtiment comme un totem développement durable

« Notre nouveau site de Wesel transmettra un message clair et fort au sujet de nos objectifs de développement durable », déclare Andreas Plikat, Directeur Général de Rhenus Warehousing Solutions. Le spécialiste de la logistique coopère avec une association régionale de protection de la nature, qui vérifiera les mesures environnementales et celles liées à l’adaptation au changement climatique. Le nouveau bâtiment s’intégrera parfaitement dans le réseau existant du groupe Rhenus. Le port fluvial Rhin-Lippe se trouve à un peu moins de 35 kilomètres de la ville et du port de Duisbourg et des filiales de Rhenus qui y sont implantées. Sur le nouveau site, Rhenus proposera à ses clients des services logistiques externalisés à valeur ajoutée pour répondre à toutes leurs exigences individuelles. Quatre cellules du bâtiment seront spécialement équipées pour le stockage de matériaux classés WGK3 (risques pour l’eau), permettant ainsi le stockage de certaines marchandises dangereuses. L’achèvement des travaux du nouveau site est prévu au cours de l’été 2023.

Encadré

À propos de Rhenus Warehousing Solutions

Rhenus est l’un des pionniers de la logistique d’entreposage et dispose d’un large réseau mondial composé de plus de 180 sites logistiques, dans 23 pays, couvrant une surface totale d’entreposage de 4 millions de mètres carrés. Rhenus Warehousing Solutions est spécialisé dans de nombreux secteurs industriels dans lesquels ses clients bénéficient de solutions d’entreposage et de services de fulfilment sur mesure. La société se concentre sur les innovations, la durabilité et l’optimisation continue des processus dans ses entrepôts multi-users et lors de la fourniture de solutions logistiques dédiées.