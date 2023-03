24Ã¨me Ã©dition des Assises EuropÃ©ennes de la Transition Ã‰nergÃ©tique fin mai Ã  Bordeaux

Du 23 au 25 mai 2023, se tiendra, sur le territoire de Bordeaux Métropole, la 24ème édition des Assises Européennes de la Transition Énergétique. L’édition 2023, intitulée « Agir ensemble vers la neutralité carbone en 2050 », accordera une large place à l’importance du collectif et au « faire » ensemble, autour d’une programmation composée de débats, tables rondes, entretiens, témoignages, ateliers ou encore visites de sites.

Près de 3500 congressistes – collectivités, scientifiques et experts de la transition écologique, acteurs économiques et associatifs- sont attendus au Palais des Congrès de Bordeaux, pour débattre et partager leurs expériences de la transition énergétique des territoires et de l’adaptation au changement climatique. Comme chaque année, les co-organisateurs de l’événement – Bordeaux Métropole, la Communauté urbaine de Dunkerque, le Grand Genève et l’ADEME se mobiliseront durant ces trois journées pour faire bouger les lignes de la transition.

« Agir ensemble vers la neutralité carbone en 2050 » : fil rouge de cette 24ème édition

Face à l’urgence climatique, l’Union Européenne et plusieurs entités politiques ont inscrit dans leur législation un objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Parce que cette thématique est riche et ses enjeux majeurs, les Assises Européennes de la Transition Energétique décrypteront la neutralité carbone dans toutes ses dimensions. Près d’une quinzaine de plénières aspireront à informer, engager et inspirer autour de la consommation et des modes de vie, de l’économie fiscale, de la séquestration carbone, de l’aménagement du territoire, de l’exemplarité, de la coopération et de la solidarité ainsi que de la mobilisation des acteurs. Avec des perspectives européennes, nationales, régionales, intercommunales et communales, patrimoniales ou encore individuelles, ce thème sera analysé sous des prismes et points de vue multiples : élus, experts ou encore journalistes.

Une programmation au plus près de l’actualité, et des formats d’échanges qui favorisent le partage d’idées, la co-construction et l’engagement

Une centaine d’ateliers animée par des acteurs engagés dans la transition des territoires, comme élus, chercheurs, techniciens, financeurs, citoyens, universitaires, membres d’association, d’ONG ou d’agence locale de l’énergie, inviteront à l’échange et à la cocréation tout en livrant des clés pour parvenir à agir ensemble vers la neutralité carbone. Le Village de la Transition, espace central de l’événement dédié à l’innovation en matière de mobilité, d’habitat, de valorisation des déchets, et de nouvelles énergies, permettra de faire le plein de rencontres et d’idées inspirantes grâce à une trentaine de partenaires. Des visites terrain seront également proposées pour partir à la découverte d’initiatives énergétiques durables mises en œuvre par les acteurs du territoire métropolitain. Enfin, la 10ème édition du Carrefour des Métiers et le « OFF », volets grand public de l’événement, viendront à leur tour compléter cet agenda riche de plus de 100 événements.

Les assises européennes de la transition énergétique : le temps fort annuel des acteurs engagés dans la transition énergétique depuis plus de 20 ans

Lancées en 1999 par la Communauté urbaine de Dunkerque, en partenariat avec l’ADEME, puis coorganisées par Bordeaux Métropole et le Grand Genève, les Assises Européennes de la Transition Energétique sont devenues au fil du temps le rendez-vous annuel des acteurs territoriaux européens engagés dans la transition énergétique. Organisées dans la continuité des temps forts gouvernementaux – et notamment des sommets de l’ONU sur le Climat (COP), les Assises sont l’occasion pour les gouvernements et acteurs locaux, ainsi que leurs partenaires, de s’approprier de manière collective les nouveaux enjeux nationaux et internationaux, et surtout de partager des expériences réussies et des solutions concrètes pour mettre en œuvre la transition énergétique dans les territoires. L’édition 2022 a réuni en mai dernier, plus de 4500 participants dans le Grand Genève sur le thème crucial de la sobriété énergétique.

Invité d’honneur : Cyril Dion

L’édition 2023 des Assises Européennes de la Transition Énergétique aura l’honneur d’accueillir Cyril DION. Ecrivain, réalisateur, poète et militant écologique, Cyril DION participera à plusieurs temps forts lors de la deuxième journée de l’événement et apportera son regard averti sur le fil rouge de ce rendez-vous incontournable.