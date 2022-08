Sur la route de lâ€™EUSEW 2022, un virage vert et numÃ©rique

La Semaine européenne des énergies durables (EUSEW) se déroule du 26 au 30 septembre 2022, autour du thème « Virage vert et numérique pour la transition énergétique en Europe ». L’EUSEW réunira des milliers d’acteurs des énergies durables, à Bruxelles et en ligne, et leur offrira ainsi l’occasion de discuter des ambitions européennes d’indépendance énergétique et de ses objectifs climatiques, portés par les mesures d’économie d’énergie, de diversification de l’approvisionnement énergétique et d’accélération de la transition énergétique du plan REPowerEU . ​ ​ ​

