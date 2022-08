Helexia propose des solutions solaires et dâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique aux entreprises Ã  lâ€™heure de la flambÃ©e des prix de l’Ã©nergie

Helexia, filiale de Voltalia, aide les entreprises à réduire leur facture énergétique. Avec ses services d’efficacité énergétique, Helexia diminue la consommation d’électricité des entreprises. En parallèle, Helexia permet aux entreprises de produire de l’électricité photovoltaïque dans leurs sites, en toiture comme sur leurs parkings. Explications !

Dans le contexte de rareté de l’énergie et d’inflation des coûts, les entreprises européennes ont besoin de réduire leur facture d’énergie. Cette démarche nécessite une approche complète : réduction des consommations d’énergie et production d’énergie solaire sur site.

Transformer la contrainte en opportunité

Le panel de l’offre chez Helexia est large et couvre la définition de la stratégie, la réalisation de travaux et l’exploitation (pilotage et maintenance) des installations. Helexia peut assurer ces tâches pour le client, qui reste alors propriétaire des installations, comme porter sur son bilan les investissements requis pour améliorer l’efficacité énergétique (contrats de performance énergétique) ou pour produire de l’énergie solaire (autoconsommation ou contrats de vente d’électricité solaire). Pour le client, cela permet de transformer la contrainte en opportunité.

Objectifs financiers et environnementaux réunis

Helexia déploie un dispositif en très forte croissance pour répondre aux besoins de ses clients. Sur le seul aspect de la production photovoltaïque dont l’investissement est porté par Helexia, le portefeuille sous contrat de toitures solaires et d’ombrières solaires sur parking est passé de 52 à 402 mégawatts en 36 mois : une multiplication par 7,7. « Ces dernières années, les clients d’Helexia avaient souvent pour première priorité de réduire leur empreinte carbone, même si la réduction de la facture énergétique n’était pas négligée. Avec la rareté de l’énergie qui caractérise désormais l’actualité de nombreux pays, la réduction de la consommation et la production photovoltaïque sur site sont devenus des enjeux parfois vitaux. Helexia aide ses clients à atteindre leurs objectifs financiers comme environnementaux », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Une volonté politique forte de couvrir les parkings d’ombrières solaires

« Chaque pays a ses particularités en termes de décarbonisation : la France a désormais une volonté politique forte de couvrir très largement les parkings d’ombrières solaires ; l’Espagne contourne les contraintes de connexion au réseau électrique par une montée en puissance de l’autoconsommation ; et le Portugal multiplie les chargeurs de véhicules électriques associés à de la production photovoltaïque sur site. Mais il y a une tendance commune : celle de la sobriété énergétique », déclare Benjamin Simonis, Directeur général d’Helexia.