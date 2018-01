Supersola, la pÃ©pite nÃ©erlandaise suivie par Engie, fabrique des panneaux solaires plug&play grand public

Le groupe Engie a pris le tournant de la transition énergétique. A ce titre, il est à l’affût de toutes les technologies innovantes qui sortent sur le marché des renouvelables. Dans sa short list des startups que le groupe a soutenu au CES de Las Vegas, on retrouve la jeune entreprise néerlandaise Supersola, qui a mis sur le marché le premier panneau solaire plug & play au monde. Son objectif : démocratiser les panneaux solaires, en faire une commodité pour les particuliers, à l’instar d’un ordinateur familial.

Les panneaux de Supersola sont totalement mobiles et ont la forme d’un pied de parasol. Posés sur un toit-terrasse, sur un balcon ou à même le sol dans le jardin, il suffit de les remplir d’eau ou de sable pour les stabiliser et éviter qu’ils ne s’envolent. Ils peuvent être raccordés en série et assemblés comme des Legos.

La mise en service se fait en 15 minutes. Une fois branchés sur n’importe quelle prise de courant, les panneaux sont automatiquement reconnus par l’installation électrique et fournissent immédiatement de l’électricité. Avec Supersola, l’autoconsommation solaire devient d’une rare simplicité. De quoi faire baisser ces factures au prorata des puissances raccordées ! Pour l’heure, ces produits ne sont vendus que sur le marché néerlandais. Avec le soutien d’Engie, ils pourraient vite avoir un destin international. Alors à quand des panneaux Supersola sur les rayons de Castorama en France ?

Plus d’infos…