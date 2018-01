ZSW et IPVF lancent une coopÃ©ration dans la recherche autour des couches minces CIGS

Le centre de recherche de l’énergie solaire et d’hydrogène de Baden-Wüttemberg ZSW) et l’institut photovoltaïque d’Ile de France (IPVF) s’unissent pour coopérer étroitement dans la recherche énergétique. Le but de cette alliance franco-germanique est de développer la prochaine génération de couches minces solaires CIGS. Les partenaires ont récemment signé un accord à Stuttgart pour collaborer sur cette variante spéciale de cellules photovoltaïques souples disposant d’un semi-conducteur constitué de cuivre, Indium, gallium et sélénium. La durée de cet accord est de cinq ans.

Cet effort de collaboration des chercheurs de Stuttgart et Paris vise à optimiser la croissance technologique des couches minces photovoltaïques, booster leur efficacité et casser les coûts. La technologie CICG a atteint un niveau remarquable. L’efficacité des cellules a augmenté de 3.6 % sur les 5 dernières années. Avec des rendements de 14 à 15 %, CIGS, les modules CIGS commercialisés défient aujourd’hui les modules de silicium standard qui dominent le marché. L’ordre du jour des chercheurs est d’exploiter le potentiel CIGS pour renforcer et accélérer dans l’avenir le déploiement du photovoltaïque dans la transition énergétique. Dans le cadre de la protection du climat, l’augmentation de l’efficacité des modules PV à coût réduit est une clé importante dans une perspective à court terme.

Focus sur les cellules solaires souples

Les efforts conjoints des deux laboratoires vont permettre de mettre en lumière les cellules et les modules à base de couches minces solaires. L’objectif est de gagner une compréhension plus profonde du processus dans la cellule solaire et d’augmenter ensuite son efficacité. Les nouveaux matériaux et les combinaisons de matériels pour les cellules solaires souples sont aussi à l’ordre du jour comme la participation commune des initiatives de recherche et un programme d’échange pour les deux instituts de recherche et les étudiants doctoraux. Le savoir-faire complémentaire des partenaires offre une base solide pour concrétiser ces efforts. ZSW contribue depuis plusieurs années au développement des cellules CIGS ainsi qu’à celui des modules sur différents substrats. L’institut a glané quatre records mondiaux dans ce domaine du CIGS. De son côté, l’IPVF a une longue expérience dans l’élaboration du processus innovant des cellules souples CIGS et leur architecture. Une alliance qui fait sens porteuse de belles promesses dans ce contexte de transition énergétique accélérée.

