Changement d'Ã©poque : du solaire en lieu et place du nuclÃ©aire Ã  Fessenheim

Vendredi 19 janvier, Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, est venu installer à la préfecture du Haut-Rhin un comité de pilotage pour la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Il s’est engagé à lancer un appel d’offre photovoltaïque. Symbole d’une transition énergétique en marche

La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim interviendra lorsque la centrale EPR de Flamanville sera mise en service, ce que l’exploitant, EDF, annonce pour fin 2018 ou début 2019. Le président de la République a engagé le gouvernement à construire un projet d’avenir pour le territoire qui soit exemplaire. Les acteurs du territoire se sont engagés à unir leurs actions pour assurer une conversion économique du territoire vers des activités durables et prometteuses reposant particulièrement sur la transition numérique et la transition énergétique. Avant tout, ce projet s’attachera à développer les entreprises du territoire et offrir un soutien aux employés.

Lors de sa visite, Sébastien Lecornu s’est engagé à lancer un appel d’offre photovoltaïque spécifique sur le territoire élargi autour de Fessenheim pour en faire un pionnier national de la transition énergétique. Le gouvernement ira au-delà des pratiques habituelles et il est prêt à notifier un régime spécial à la Commission européenne. Le conseil départemental a proposé de faire de la transition énergétique l’axe principal de développement du territoire, avec des actions de développement des énergies renouvelables, de stockage d’énergie ou encore de rénovation thermique des bâtiments.

La symbolique du nucléaire remplacé par l’énergie solaire est forte. Le changement de paradigme se matérialise dans les faits. Le solaire pour tourner la page de l’atome, un pied de nez à la France des années 80. Comme pour en finir avec l’ancien monde. Le secrétaire d’État reviendra dans le Haut-Rhin les 12 et 13 avril 2018 pour présider une prochaine réunion du comité de pilotage.