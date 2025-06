SunWave déploie un ambitieux programme d’autoconsommation solaire pour la biscuiterie St Michel

L’entreprise St Michel, fleuron de l’agroalimentaire français, franchit une étape majeure vers la souveraineté énergétique et la décarbonation de son industrie. Grâce à un partenariat stratégique avec SunWave, producteur indépendant d’électricité solaire, trois centrales photovoltaïques d’une puissance totale de 2,4 MWc voient le jour sur ses principaux sites, dont la plus grande centrale en autoconsommation, au centre de la France, sur le site de Contres (Loir-et-Cher).

La collaboration entre SunWave et St Michel concrétise l’engagement de l’industriel dans une transition énergétique maîtrisée et durable grâce à une énergie verte, locale, et à tarif garanti sur le long terme, répondant aux enjeux de coût, de souveraineté et de réglementation.

Une centrale d’envergure en autoconsommation individuelle sur le site principal de Contres

Depuis le printemps 2025, l’usine de Contres, l’un des plus importants sites de production de biscuits en Europe, est alimentée en électricité par une ombrière photovoltaïque de 1,5 MWc, installée directement sur son parking. La centrale, raccordée directement à l’usine, a couvert jusqu’à 11 % des besoins énergétiques mensuels en ce mois de mai et vise une performance encore renforcée pour les mois d’été. L’énergie produite est intégralement consommée sur place : ce modèle d’autoconsommation individuelle, qui réduit la dépendance aux fluctuations du marché, contribue également à l’amélioration du confort des employés. « L’autoconsommation industrielle constitue une réponse structurante aux enjeux de souveraineté énergétique et aux objectifs de la loi APER. Même si les prix de l’énergie ont baissé ces derniers mois, cette démarche apporte de la visibilité à long terme sur les coûts d’électricité, ce qui représente une véritable valeur dans un contexte de forte volatilité. Nous sommes fiers d’accompagner St Michel dans cette stratégie durable et volontariste » commente Maxime Varin, Co-Fondateur de SunWave.

Deux autres centrales au sol pour renforcer l’autonomie énergétique de l’entreprise St Michel

Le partenariat entre St Michel et SunWave s’illustre également par la mise en œuvre de deux autres centrales solaires :

- Une centrale au sol sur le site “L’Atelier” à Contres (Loir-et-Cher)

Ce projet de 175,5 kWc a été conçu sur un terrain complexe, au-dessus de réseaux de géothermie, ayant nécessité une conception minutieuse et une grande vigilance technique lors des travaux. Il intègre aussi un dispositif d’éco-pâturage par St Michel, conciliant production énergétique et gestion écologique des espaces. Sa production annuelle est estimée à 206,5 MWh, et les résultats sur le mois d’avril montrent un taux d’autoproduction de 21%.

- Une centrale au sol à Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique)

Actuellement en construction, cette centrale de 745 kWc produira dès juillet 2025 plus de 900 MWh par an.

Développement, financement, construction, exploitation… SunWave a porté l’ensemble des étapes des trois projets, permettant une mise en œuvre complète et adaptée aux spécificités des sites : un partenariat qui illustre la capacité des deux acteurs à concilier performance industrielle, innovation technique et transition énergétique. « Cette collaboration globale avec SunWave nous permet de franchir un cap en produisant une part croissante de notre électricité, en direct, sur nos sites. C’est un levier à la fois écologique et économique pour nous » conclut le porte-parole St Michel.