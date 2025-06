Octopus Energy lance un fonds Ã©nergÃ©tique dÃ©diÃ© Ã  lâ€™Afrique

Octopus Energy Generation, la branche de production d’énergie d’Octopus Energy, lance son tout premier fonds énergétique dédié à l’Afrique : le Octopus Energy Power Africa Fund (OEPA). L’objectif : dynamiser les investissements privés dans le solaire, le stockage et les réseaux intelligents en Afrique subsaharienne. Il s’agit là d’une nouvelle étape majeure dans la mission du groupe : favoriser le développement durable à travers le monde !

« Le continent, qui concentre près de 40% des ressources mondiales en énergies renouvelables – mais ne capte que 2% des investissements mondiaux dans l’énergie propre – pourrait devenir une superpuissance mondiale en la matière. Son marché est l’un des plus dynamiques au monde, porté par une richesse inégalée en soleil et en vent. » Zoisa North-Bond, PDG d’Octopus Energy Generation relève le paradoxe qui touche le continent africain, entre ressources et actifs EnR.

Un fonds pour accélérer l’accès à l’énergie verte en Afrique subsaharienne

Annoncé la semaine dernière lors de l’Africa Energy Forum au Cap, le fonds OEPA vise à débloquer des financements privés sur un marché encore largement sous-financé. Lancé avec un montant initial de 60 millions de dollars, il a pour ambition de mobiliser 250 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Avec des projets répartis à travers l’Afrique subsaharienne, OEPA prévoit d’investir dans des solutions énergétiques propres et à fort impact : panneaux solaires en toiture, stockage par batterie, bornes de recharge pour stockage par batterie, bornes de recharge pour véhicules électriques, modernisation des réseaux… Dans le cadre de cette initiative, Octopus Energy Generation collabore également avec Pembani Remgro Infrastructure Managers (PRIM), un spécialiste africain de l’investissement, afin de créer un modèle intelligent permettant d’ouvrir de nouvelles opportunités d’investissement vert dans les marchés émergents. « La prise de conscience autour du potentiel d’investissement dans les infrastructures africaines ne cesse de croître, et nous sommes impatients de collaborer avec Octopus pour débloquer de nouvelles sources de capitaux au service des solutions énergétiques propres en Afrique subsaharienne. » souligne Herc van Wyk, PDG de Pembani Remgro Infrastructure Managers.

Un pas de plus sur le continent africain pour Octopus

Le lancement d’OEPA constitue une nouvelle étape dans la mission d’Octopus visant à rendre l’énergie verte accessible au plus grand nombre, partout à travers le monde, et notamment sur le contenant africain. Il fait suite à son investissement dans MOPO, une entreprise innovante de batteries solaires alimentant des foyers et des entreprises hors réseau. Ce fonds s’appuie également sur le partenariat d’Octopus avec Akuna Group, qui permet de construire le tout premier parc éolien de Sierra Leone sur l’île de Sherbro, fournissant une électricité propre et fiable aux foyers et entreprises d’une région longtemps négligée par les réseaux traditionnels. « Avec Octopus Energy Power Africa Fund, nous ouvrons une nouvelle porte d’entrée vers une région où la demande est en plein essor. C’est une opportunité exceptionnelle pour des investisseurs tournés vers l’avenir de soutenir des projets d’énergie propre innovants. » précise Ashleigh Gray, Directrice du Octopus Energy Power Africa Fund.