Assises de la Transition énergétique : Lancement du programme de développement “Territoire Solaire Grand Est”

SeeYouSun, la Banque des Territoires et Crédit Agricole Alsace Vosges s’associent pour accélérer la transition énergétique du Grand Est.Avec le programme de développement “Territoire Solaire Grand Est”, les trois acteurs ambitionnent de déployer, sur les espaces déjà artificialisés, des centrales photovoltaïques pour produire et partager localement une énergie décarbonée. Lancé à l’occasion des Assises européennes pour la transition énergétique organisée à Strasbourg en cette fin juin, ce partenariat stratégique répond à l’enjeu d’autonomie énergétique et de décarbonation des territoires.

Avec “Territoire Solaire Grand Est”, SeeYouSun, la Banque des Territoires et Crédit Agricole Alsace Vosges conjuguent leurs expertises pour aider les entreprises, les collectivités et les particuliers à produire une énergie décarbonée et à la partager à l’échelle du quartier. De la conception à l’exploitation, en passant par le financement, les trois partenaires assurent le déploiement de centrales photovoltaïques sur des espaces déjà artificialisés : parkings, toitures, infrastructures sportives, locaux communaux, espaces de stockage…

Le solaire comme outil d’aménagement du territoire

L’électricité générée localement pourra être autoconsommée par les infrastructures concernées ou injectée dans le réseau afin d’alimenter d’autres sites à proximité. Pour maximiser l’utilité et l’impact des centrales installées, “Territoire Solaire Grand Est” y associera des services à impacts positifs, favorisant la mobilité active ou le sport. Sous les ombrières, les acteurs locaux pourront ainsi choisir d’installer des stations vélo autonomes en énergie, des bornes de recharge pour véhicules électriques, ou encore des mini-stations de fitness. À noter : les ombrières de parking ont également l’avantage d’offrir un confort accru aux utilisateurs, en protégeant leurs véhicules des intempéries. « Nous sommes très fiers d’officialiser aujourd’hui le lancement de ce nouveau programme de développement. Nous comptons déjà plus de 50 partenariats territoriaux aux quatre coins de l’Hexagone, qui ont permis de déployer 800 centrales 200 GWh en 2024. Notre ambition est de donner vie aux premières villes solaires partout en France et avons hâte de faire bénéficier les acteurs et habitants du Grand Est de notre programme de solarisation » s’enthousiasme François Guérin, président et co-fondateur de SeeYouSun.

Une offre clé en main, pour accompagner les territoires vers la souveraineté énergétique

Point central du dispositif : “Territoire Solaire Grand Est” est accessible à tous les acteurs de la région, quelles que soient leurs contraintes budgétaires. En effet, grâce au tiers-investissement, les installations solaires sont prises en charge à 100% par le programme de développement, sans coût initial pour leurs bénéficiaires. “Avec “Territoire Solaire Grand Est”, nous permettons aux entreprises, aux collectivités, et aux particuliers de valoriser leur foncier disponible et de contribuer ainsi, directement, à la transition écologique et énergétique de notre territoire. Notre banque régionale renforce ainsi son rôle de partenaire de confiance et d’acteur majeur des transitions en Alsace et dans les Vosges, pour construire aux côtés de tous les acteurs, un avenir plus durable ” précise Thierry Cornille, Directeur général du Crédit Agricole Alsace Vosges.

Un premier projet de solarisation de 53 parkings de lycées

Le premier projet lancé dans le cadre de ce programme concerne la solarisation de 53 parkings de lycées. Il s’inscrit dans le cadre du dispositif Solar’Est qui solarise les toitures et parkings des lycées régionaux, mené en partenariat avec la Région Grand Est. Les centrales solaires seront déployées sur 50 sites au total, pour une puissance globale estimée entre 12 et 14 MWc. Avec “Territoire Solaire Grand Est”, SeeYouSun, la Banque des Territoires et Crédit Agricole Alsace Vosges apportent une solution concrète et accessible pour accélérer la solarisation du territoire, au bénéfice de ses acteurs publics, privés et in fine des citoyens. Et Magali Debatte, directrice régionale Grand Est de la Banque des Territoires de conclure : «La Banque des Territoires est heureuse de participer au lancement de « Territoire Solaire Grand Est», foncière qui vise à déployer sur les espaces déjà artificialisés, des centrales photovoltaïques pour produire et partager localement une énergie décarbonée, un nouveau programme en totale cohérence avec notre engagement en faveur de la transformation écologique des territoires et la mise en place d’un mix énergétique décarboné ».

Encadré

Fonctionnement de “Territoire Solaire Grand Est”