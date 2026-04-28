Sunwafe, fabricant europÃ©en de lingots et plaquettes de silicium destinÃ©s au photovoltaÃ¯que, accÃ©lÃ¨re son dÃ©veloppement

Entreprise europÃ©enne crÃ©Ã©e par InnoEnergy, Sunwafe vise Ã produire des lingots et des wafers de silicium Ã lâ€™Ã©chelle industrielle pour favoriser la crÃ©ation dâ€™une nouvelle gÃ©nÃ©ration de cellules et de modules photovoltaÃ¯ques haute performance, traÃ§ables et Ã faible empreinte carbone. Deux Ã©tapes ont dâ€™ores et dÃ©jÃ Ã©tÃ© franchiesÂ : lâ€™obtention dâ€™un site de 30 hectares pour la construction de sa premiÃ¨re usine dans les Asturies, en Espagne et la nomination de Michael Pinto en tant que CEOÂ !

Avec plus de 90 % de la production mondiale de plaquettes actuellement concentrÃ©e en Asie, lâ€™Europe est confrontÃ©e Ã une dÃ©pendance critique dans un segment stratÃ©gique de la chaÃ®ne de valeur des Ã©nergies durables. InnoEnergy a lancÃ© Sunwafe prÃ©cisÃ©ment pour combler les lacunes structurelles du marchÃ© et en faire un champion industriel capable de rivaliser Ã l’Ã©chelle mondiale tout en ancrant ses capacitÃ©s de production essentielles en Europe.

Le dÃ©marrage de la production de lingots et de plaquettes prÃ©vu pour dÃ©but 2029

Sunwafe amorce une phase dÃ©cisive dans son dÃ©veloppement grÃ¢ce Ã lâ€™accord des autoritÃ©s pour un site de 30 hectares situÃ© dans le nord des Asturies, en Espagne, marquant ainsi une premiÃ¨re Ã©tape majeure vers la phase de construction et de dÃ©ploiement industriel. La construction du site de fabrication de lingots et de plaquettes pourrait commencer dÃ¨s 2027, le dÃ©marrage de la production Ã©tant prÃ©vu pour dÃ©but 2029. Ã€ pleine capacitÃ©, le projet devrait crÃ©er jusqu’Ã 2 600 emplois qualifiÃ©s. Sunwafe vise une capacitÃ© de production annuelle de 2,5 milliards de plaquettes de silicium, soit l’Ã©quivalent de 20 GW et jusqu’Ã 50 % de la demande annuelle de plaquettes prÃ©vue en Europe d’ici 2030. Afin de piloter cette entreprise ambitieuse, Michael Pinto, entrepreneur expÃ©rimentÃ© et responsable industriel, a Ã©tÃ© nommÃ© PDG de Sunwafe. Il a pris ses fonctions le 2 mars dernier. Sous sa direction, lâ€™entreprise est dÃ©sormais prÃªte Ã passer Ã la phase d’exÃ©cution sur plusieurs fronts critiques, notamment : la consolidation de ses partenariats industriels, la mise en place d’une Ã©quipe de direction, la levÃ©e de fonds et la planification de l’empreinte opÃ©rationnelle de l’entreprise en Espagne.

Des partenaires stratÃ©giques renforcent la mise en Å“uvre industrielle

Sunwafe a renforcÃ© son plan industriel grÃ¢ce Ã un partenariat stratÃ©gique avec Tresca, sociÃ©tÃ© d’ingÃ©nierie espagnole forte de 25 ans d’expÃ©rience dans la conduite de projets d’infrastructures industrielles complexes. Tresca agira en tant qu’ingÃ©nieur du maÃ®tre d’ouvrage, assumant l’entiÃ¨re responsabilitÃ© de la gestion du projet, ainsi que de l’ensemble des plans d’ingÃ©nierie. La sociÃ©tÃ© mÃ¨nera Ã bien la phase de dÃ©veloppement du projet d’ingÃ©nierie et prÃ©voit de prendre une dÃ©cision finale d’investissement d’ici fÃ©vrier 2027. Â« C’est un moment dÃ©cisif pour l’Europe et pour la transition Ã©nergÃ©tique mondiale. Avec des partenaires stratÃ©giques solides Ã ses cÃ´tÃ©s, Sunwafe est prÃªte Ã construire une plateforme de fabrication compÃ©titive Ã l’Ã©chelle mondiale et Ã rÃ©tablir la production de lingots et de wafers comme une capacitÃ© industrielle stratÃ©gique en Europe Â» assure Michael Pinto, PDG de Sunwafe.

Â« Sunwafe comble lâ€™un des maillons manquants les plus critiques de la chaÃ®ne de valeur photovoltaÃ¯que europÃ©enneÂ Â»

Depuis sa crÃ©ation, InnoEnergy a soutenu plus de 540 entreprises, dont quatre licornes industrielles, qui ont levÃ© ensemble plus de 34 milliards dâ€™euros, crÃ©Ã© plus de 47 000 emplois et devraient gÃ©nÃ©rer 110 milliards dâ€™euros de chiffre dâ€™affaires dâ€™ici 2030. Sunwafe sâ€™appuie sur ce bilan pour rÃ©tablir une base de fabrication de wafers rÃ©siliente et compÃ©titive en Europe et remÃ©dier Ã une vulnÃ©rabilitÃ© critique de la chaÃ®ne dâ€™approvisionnement photovoltaÃ¯que solaire europÃ©enne. Â« Sunwafe comble lâ€™un des maillons manquants les plus critiques de la chaÃ®ne de valeur photovoltaÃ¯que europÃ©enne. Les projets industriels de cette envergure ne peuvent aboutir que si lâ€™on adopte une approche systÃ©mique, en sâ€™entourant dÃ¨s le dÃ©part des bons partenaires industriels, financiers et technologiques Â» analyse SÃ©bastien Clerc, PDG dâ€™InnoEnergy. En 2025, Sunwafe sâ€™est vu attribuer une subvention non remboursable de 200 millions dâ€™euros par le gouvernement espagnol (Plan de relance, de transformation et de rÃ©silience â€“ PRTR) dans le cadre du programme RENOVAL pour les chaÃ®nes de valeur des Ã©nergies renouvelables, soutenu par les fonds Next Generation EU de lâ€™Union europÃ©enne â€“ soulignant ainsi lâ€™importance stratÃ©gique du projet pour lâ€™Espagne et lâ€™Europe.

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Quid de Michael PintoÂ ?

Michael Pinto apporte plus de 20 ans d’expÃ©rience en gestion internationale, acquise notamment Ã travers des postes de direction chez GE et Dow Corning, ainsi quâ€™au sein d’entreprises dans le secteur des clean tech. Il a rejoint Sunwafe aprÃ¨s avoir occupÃ© le poste de directeur gÃ©nÃ©ral de la deep-tech Circular Materials, et avait auparavant cofondÃ© et dirigÃ© Cleanwatts, pionnier des logiciels de gestion Ã©nergÃ©tique.