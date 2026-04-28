11e Colloque National PhotovoltaÃ¯que du SER le 9 juin Ã  Strasbourg :plus que deux jours avant la fin des Early Bird !

Le Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER) donne rendez-vous le 9 juin 2026 au Palais des CongrÃ¨s de Strasbourg pour la 11e Ã©dition du Colloque National PhotovoltaÃ¯que intitulÃ©e “La rÃ©volution solaire ! Flexibiliser, valoriser, industrialiser”. Pour profiter de conditions prÃ©fÃ©rentielles, vous avez encore jusquâ€™au 30 avril pour vous inscrire. AprÃ¨s, il sera trop tard pour bÃ©nÃ©ficier des avantages financiers pour accÃ©der Ã ce rendez-vous majeur dâ€™un secteur Ã©nergÃ©tique en profonde mutationÂ !

FidÃ¨le Ã l’esprit des Ã©ditions prÃ©cÃ©dentes, l’Ã©vÃ©nement rassemblera en effet prÃ¨s de 500 participants reprÃ©sentant toute la diversitÃ© et la vitalitÃ© de la filiÃ¨re solaire franÃ§aise et europÃ©enne. Industriels, dÃ©veloppeurs, reprÃ©sentants institutionnels, Ã©lus, services centraux et dÃ©concentrÃ©s de l’Ã‰tat, ainsi que mÃ©dias spÃ©cialisÃ©s, se retrouveront pour Ã©changer, dÃ©battre et dÃ©crypter ensemble les grandes mutations du secteur. VÃ©ritable temps fort de la filiÃ¨re, cet Ã©vÃ©nement s’impose comme un espace privilÃ©giÃ© de dialogue, de prospective et de mise en rÃ©seau, au service de l’accÃ©lÃ©ration de la transition solaire.

L’Ã©dition 2026 s’attaque aux enjeux les plus stratÃ©giques de la filiÃ¨re :

FlexibilitÃ©s, intÃ©gration rÃ©seau et nouveaux modÃ¨les de valorisation

Hybridation, stockage et pilotabilitÃ© du photovoltaÃ¯que

AgrivoltaÃ¯sme : perspectives et retours d’expÃ©rience

SouverainetÃ© industrielle europÃ©enne et matiÃ¨res critiques

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